Hệ thống tường Hoàng thành Huế sẽ được tu bổ, phục hồi ra sao?

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Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
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GĐXH - Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi gần 2,5km tường Hoàng thành Huế dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2028, với tổng mức đầu tư khoảng 80 tỷ đồng.

Ngày 5/8, Ban Quản lý dự án Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đang triển khai lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi tường Hoàng thành.

Theo đó, hệ thống tường thành là bộ phận cấu thành quan trọng của Hoàng thành Huế, có chức năng bảo vệ các công trình kiến trúc bên trong, đồng thời phản ánh trình độ quy hoạch, kỹ thuật xây dựng và nghệ thuật kiến trúc quân sự dưới triều Nguyễn.

Hệ thống tường Hoàng thành Huế sẽ được bảo quản, tu bổ, phục hồi ra sao? - Ảnh 1.

Dưới tác động của điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu, nhiều đoạn tường xuất hiện hiện tượng nứt, nghiêng, lún, bong tróc lớp vữa. Ảnh: H.Dũng.

Đây cũng là bộ phận không thể tách rời của Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa thế giới, góp phần thể hiện giá trị nổi bật toàn cầu về quy hoạch, kiến trúc và lịch sử của Kinh đô phong kiến Việt Nam.

Qua thời gian, dưới tác động của điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu, nhiều đoạn tường đã xuất hiện hiện tượng nứt, nghiêng, lún, bong tróc lớp vữa, xói lở chân tường và suy giảm khả năng chịu lực.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án cho biết, việc tu bổ, phục hồi tường Hoàng thành không chỉ nhằm khắc phục sự xuống cấp của công trình mà còn góp phần giữ gìn tính toàn vẹn và tính xác thực của Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Theo Ban Quản lý dự án, sau khi UBND TP Huế có văn bản cho phép lập chủ trương đầu tư các dự án trùng tu di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030, tường Hoàng thành được thực hiện tu bổ với tên dự án dự kiến là "Bảo quản, tu bổ, phục hồi tường Hoàng thành và kè đá hồ Ngoại Kim Thủy xung quanh Đại Nội", với tổng mức đầu tư dự kiến 80 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2028. 

Hệ thống tường Hoàng thành Huế sẽ được bảo quản, tu bổ, phục hồi ra sao? - Ảnh 2.

Đoạn tường Hoàng thành bị đổ sập trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2025. Ảnh: H.Dũng.

Hiện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang triển khai lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Trong đó, quy mô đầu tư dự kiến gồm các hạng mục như tu bổ, phục hồi tường Hoàng thành với tổng chu vi khoảng 2.400m (600m x 4 mặt), tu bổ, phục hồi, tôn tạo các đoạn tường cùng lan can kè đá hồ Ngoại Kim Thủy bị hư hỏng với tổng chiều dài khoảng 5.700m.

Dự án hướng đến xử lý đồng bộ tình trạng xuống cấp của hệ thống tường Hoàng thành và khu vực hồ Ngoại Kim Thủy nhằm bảo tồn tối đa các yếu tố gốc, khôi phục sự ổn định kết cấu, đảm bảo an toàn lâu dài cho di tích.

Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử năm 2025 xảy ra trên địa bàn TP Huế đã làm sập một đoạn tường Hoàng thành ở mặt Bắc. Sau đó, UBND TP Huế ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm xử lý sự cố, bảo đảm an toàn cho di tích.

Công trình xử lý sự cố có tổng mức đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng. Đoạn tường bị sập được phục hồi trên chiều dài khoảng 14,2m, cao trung bình khoảng 4,3m. Đến nay, công tác tu bổ đã hoàn thành.

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