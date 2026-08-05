Sau điều chỉnh tổ chức giao thông, người dân lưu thông tuyến phố Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư như thế nào?

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Sau thí điểm, không gian văn hóa, phố đi bộ thứ 3 ở Hà Nội có gì đặc biệt thu hút người dân, du khách? GĐXH - Không chỉ là một tuyến phố đi bộ mới, không gian văn hóa tại phố Thành Thái (phường Cầu Giấy) được Hà Nội định hướng trở thành điểm đến kết hợp văn hóa, sáng tạo, ẩm thực và công nghệ. Mô hình này kỳ vọng tạo sức hút với người dân, du khách bằng những trải nghiệm khác biệt so với nhiều phố đi bộ hiện nay.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo phương án phân luồng, trên phố Trần Hưng Đạo, đoạn từ Trạm biến áp 110kV Trần Hưng Đạo (đối diện cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đến ngã ba Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư, đơn vị thi công sẽ rào chắn từng phân đoạn để đào hào cáp ngầm.

Việc rào chắn được triển khai từ 22h hằng ngày và hoàn trả mặt đường trước 5h sáng hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại vào ban ngày.

Do đó, ban ngày các phương tiện vẫn có thể lưu thông bình thường theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Tại khu vực nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư: Một phần lòng đường Trần Khánh Dư được quây rào phục vụ thi công với bề rộng khoảng 4 - 5m và chiều dài khoảng 60m.

Từ nay đến hết ngày 30/9/2026, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến phố Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư để phục vụ thi công Dự án cải tạo đường dây 110kV Mai Động - Trần Hưng Đạo.

Phần mặt đường còn lại rộng khoảng 8,5m được tổ chức cho các phương tiện lưu thông hai chiều.

Đối với đường Trần Khánh Dư, đoạn từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã ba Nguyễn Huy Tự: Việc thi công được thực hiện theo từng phân đoạn dài từ 50 - 100m.

Sau khi rào chắn, mặt đường còn khoảng 4,5m để các phương tiện lưu thông theo phương án điều tiết.

Sở Xây dựng lưu ý, người dân khi đi qua khu vực này cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Tại đoạn đường Trần Khánh Dư từ ngã ba Nguyễn Huy Tự đến ngã ba Vân Đồn: hoạt động giao thông hai chiều trên phần mặt đường còn lại rộng khoảng 6m.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, phương án điều chỉnh giao thông được thực hiện nhằm phục vụ thi công Dự án cải tạo đường dây 110kV Mai Động - Trần Hưng Đạo.

Đồng thời hạn chế tối đa tác động đến việc đi lại của người dân. Trong quá trình thi công, các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo và lực lượng hướng dẫn giao thông tại khu vực công trường.

Sở Xây dựng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua tuyến Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư cần chủ động theo dõi hệ thống biển báo, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông để tránh ùn tắc, bảo đảm an toàn trong thời gian dự án được triển khai.

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