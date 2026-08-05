Sau điều chỉnh tổ chức giao thông, người dân lưu thông tuyến phố Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư như thế nào?
GĐXH - Từ nay đến hết ngày 30/9/2026, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến phố Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư để phục vụ thi công Dự án cải tạo đường dây 110kV Mai Động - Trần Hưng Đạo.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo phương án phân luồng, trên phố Trần Hưng Đạo, đoạn từ Trạm biến áp 110kV Trần Hưng Đạo (đối diện cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đến ngã ba Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư, đơn vị thi công sẽ rào chắn từng phân đoạn để đào hào cáp ngầm.
Việc rào chắn được triển khai từ 22h hằng ngày và hoàn trả mặt đường trước 5h sáng hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại vào ban ngày.
Do đó, ban ngày các phương tiện vẫn có thể lưu thông bình thường theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Tại khu vực nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư: Một phần lòng đường Trần Khánh Dư được quây rào phục vụ thi công với bề rộng khoảng 4 - 5m và chiều dài khoảng 60m.
Phần mặt đường còn lại rộng khoảng 8,5m được tổ chức cho các phương tiện lưu thông hai chiều.
Đối với đường Trần Khánh Dư, đoạn từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã ba Nguyễn Huy Tự: Việc thi công được thực hiện theo từng phân đoạn dài từ 50 - 100m.
Sau khi rào chắn, mặt đường còn khoảng 4,5m để các phương tiện lưu thông theo phương án điều tiết.
Sở Xây dựng lưu ý, người dân khi đi qua khu vực này cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.
Tại đoạn đường Trần Khánh Dư từ ngã ba Nguyễn Huy Tự đến ngã ba Vân Đồn: hoạt động giao thông hai chiều trên phần mặt đường còn lại rộng khoảng 6m.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, phương án điều chỉnh giao thông được thực hiện nhằm phục vụ thi công Dự án cải tạo đường dây 110kV Mai Động - Trần Hưng Đạo.
Đồng thời hạn chế tối đa tác động đến việc đi lại của người dân. Trong quá trình thi công, các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo và lực lượng hướng dẫn giao thông tại khu vực công trường.
Sở Xây dựng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua tuyến Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư cần chủ động theo dõi hệ thống biển báo, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông để tránh ùn tắc, bảo đảm an toàn trong thời gian dự án được triển khai.
Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?Thời sự -
GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng nhiều nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, UBND phường Từ Liêm đã có văn bản phản hồi, cho biết đang triển khai kiểm tra, rà soát các kho, xưởng xen kẽ khu dân cư và khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Biển Đông đón bão số 3, Việt Nam có bị ảnh hưởng?Thời sự -
GĐXH - Biển Đông đón bão số 3 có tên gọi quốc tế là Kujira. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.
Hệ thống tường Hoàng thành Huế sẽ được tu bổ, phục hồi ra sao?Thời sự -
GĐXH - Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi gần 2,5km tường Hoàng thành Huế dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2028, với tổng mức đầu tư khoảng 80 tỷ đồng.
Nguyên nhân nào khiến Hà Nội và miền Bắc mưa lớn?Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ, cùng với vùng hội tụ gió trên độ cao 5000m hoạt động mạnh khiến mây dông phát triển và trút mưa xuống Hà Nội và Bắc Bộ. Dự báo mưa lớn diện rộng kéo dài đến hết đêm 6/8.
Đại tá Lê Hồng Giang được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao BằngThời sự -
GĐXH - Chiều 4/8, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Lê Hồng Giang được điều động từ Công an tỉnh Thái Nguyên đến nhận nhiệm vụ và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.
Chi tiết phương án xây dựng lại chung cư 23 Hàng Tre xuống cấp sau gần 40 năm sử dụngThời sự -
GĐXH - TP Hà Nội đang triển khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhiều khu chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn, trong đó có khu nhà tập thể số 23 Hàng Tre (phường Hoàn Kiếm). Theo phương án đề xuất, công trình hiện hữu sẽ được phá dỡ để xây dựng tòa nhà mới cao 21 tầng theo kiến trúc tân cổ điển.
Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa lớn ở 10 tỉnh thànhThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều nay miền Bắc bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Dự báo tổng lượng mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa to lên đến 300mm.
Tin sáng 4/8: Thông báo quan trọng về ưu tiên xét tuyển công chức; 10 trường hợp được kinh doanh hàng miễn thuế từ 21/8/2026Thời sự -
GĐXH - Từ 1/8, Nghị định 300/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 10 trường hợp được kinh doanh hàng miễn thuế theo Nghị định 273/2026/NĐ-CP từ 21/8/2026.
Hà Nội: Chủ tịch UBND TP yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hàng trăm nhà xưởng trái phép nguy cơ cháy nổ tại Thanh LiệtThời sự -
GĐXH - Trước phản ánh của báo chí về tình trạng hàng trăm nhà xưởng quây tôn mọc trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn lớn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa chỉ đạo UBND phường Thanh Liệt cùng các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 10/8/2026.
Chi tiết phương án phân luồng giao thông mới tại nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài từ sáng nayThời sự -
GĐXH - Từ sáng nay (3/8), hành khách và các tài xế đưa, đón người thân tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cần lưu ý nhiều thay đổi trong việc tổ chức giao thông. Phương án phân luồng mới chính thức được áp dụng tại cả Nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, tối ưu hóa không gian khai thác và nâng cao trải nghiệm của hành khách.