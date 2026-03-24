Hà Nội: Camera AI 'bắt lỗi' hơn 19.000 trường hợp sau 3 tháng

Thứ ba, 17:49 24/03/2026 | Thời sự
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau 3 tháng đi vào vận hành, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận những kết quả tích cực, từ xử lý hơn 19.000 trường hợp vi phạm đến điều hành giao thông theo thời gian thực, góp phần từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.

Sau 3 tháng vận hành, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước giải quyết các "điểm nghẽn" giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Từ ngày 13/12/2025, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động, hỗ trợ hiệu quả công tác xử lý vi phạm, điều hành giao thông, chuyển đổi số và phục vụ Nhân dân.

Trong công tác xử lý vi phạm, hệ thống camera AI đã phát hiện, ghi nhận 19.304 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu là các hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn. Toàn bộ các trường hợp đều được rà soát, lập hồ sơ và gửi thông báo vi phạm đạt tỷ lệ 100%, bảo đảm kịp thời, chính xác.

Từ ngày 1/1/2026, Công an TP triển khai thí điểm xử lý vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi. Sau hơn 2 tháng, đã có 7.810 trường hợp vi phạm được xử lý trực tuyến, góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao tính minh bạch, giảm áp lực cho lực lượng thực thi công vụ và tiết kiệm chi phí cho người dân.

Hệ thống camera AI hỗ trợ theo dõi tình hình giao thông ở Hà Nội 24/24.

Về công tác điều hành giao thông, Trung tâm vận hành 1.837 camera AI kết nối với hệ thống đèn tín hiệu tại 195 nút giao trọng điểm, thực hiện điều hành theo thời gian thực. Trong 3 tháng, đã điều chỉnh 188 nút giao, thiết lập 22 tuyến "làn sóng xanh" trên các trục chính, đồng thời thực hiện hàng trăm lượt điều chỉnh chu kỳ đèn và khắc phục sự cố, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.

Kết quả cho thấy lưu lượng phương tiện qua các nút giao được cải thiện từ 4% đến trên 18%; nhiều nút giao trọng điểm duy trì mức cải thiện ổn định, khẳng định hiệu quả của mô hình điều hành giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Lực lượng CSGT cũng tập trung khai thác hệ thống để xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc như dừng, đỗ sai quy định; không chấp hành tín hiệu đèn; dừng xe quá vạch; không đội mũ bảo hiểm… Đồng thời, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần bảo đảm trật tự đô thị.

Hệ thống ghi nhận các vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị phục vụ công tác xử lý vi phạm.

Trong công tác chuyển đổi số, quy trình xử lý vi phạm được thực hiện khép kín từ phát hiện qua camera, xác minh, lập hồ sơ điện tử đến gửi thông báo và xử lý trực tuyến. Người dân có thể tra cứu, xác nhận và nộp phạt qua ứng dụng iHanoi mà không cần đến cơ quan Công an. Dữ liệu vi phạm được đồng bộ, liên thông giữa các hệ thống, bảo đảm chính xác, minh bạch, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý.

Qua 3 tháng vận hành, trung tâm điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI đã khẳng định vai trò là công cụ quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, hiện đại, hướng tới phát triển Thủ đô thông minh.

Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1

Cách đơn giản để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại

Sau 7 ngày vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

Bên trong Trung tâm chỉ huy CSGT Hà Nội: Camera AI tự động bắt đến 28 loại lỗi

Tin sáng 6/12: Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI; Bảo đảm đầy đủ hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết 2026 cho người dân Thủ đô

Nguyên nhân cầu ngàn tỷ 'biểu diễn nghệ thuật' hằng đêm nhưng chưa thể thông xe

GĐXH - Dù các hạng mục chính của cầu cơ bản hoàn thành, đèn led thường xuyên trình chiếu đẹp mắt nhưng việc thông xe vẫn khó trong tương lai gần. Hiện còn 17 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Nam hoạt động mạnh về đêm và sáng sớm gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tại Hà Nội và nhiều nơi khác của Bắc Bộ. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài những ngày tới.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa dông ở miền Bắc sẽ giảm nhanh, đến trưa và chiều trời hửng nắng. Mức nhiệt tại các phường dao động từ 25 - 30 độ.

GĐXH - Dự báo nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 4 ở khu vực Thanh Hóa đến TP. Huế, sau đó, vào khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn Bắc Bộ và Trung Bộ; Cục CSGT cho biết đang đồng loạt triển khai 3 chuyên đề trọng tâm, quyết liệt kéo giảm TNGT toàn quốc.

Rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng thực chất là thông tin bịa đặt, và hai người ở Hà Nội vừa bị xử phạt vì chiêu trò này.

Đại uý Hải có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố mẹ già yếu, bố anh Hải mắc bệnh suy thận mãn tính phải thường xuyên chạy thận.

Người bà đi ra ngoài và khép cửa lại thì xảy ra vụ cháy nhà khiến người chị 7 tuổi và người em 5 tuổi tử vong.

GĐXH - Không khí lạnh hoạt động yếu nén rãnh áp thấp có thể gây ra các đợt mưa dông, đặc biệt vào thời điểm chiều tối, có thể kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh từ nay tới 20/4.

GĐXH - Xe bán tải đỗ chắn kín ngõ khiến các phương tiện không thể đi qua, dù được đề nghị di chuyển, chủ xe không hợp tác; Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 35 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

GĐXH - Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại Tuyên Quang khi một nam sinh 14 tuổi bất ngờ nhảy từ cầu Tình Húc xuống sông Lô, khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
