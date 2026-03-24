Hà Nội: Camera AI 'bắt lỗi' hơn 19.000 trường hợp sau 3 tháng

Sau 3 tháng vận hành, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước giải quyết các "điểm nghẽn" giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Từ ngày 13/12/2025, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động, hỗ trợ hiệu quả công tác xử lý vi phạm, điều hành giao thông, chuyển đổi số và phục vụ Nhân dân.

Trong công tác xử lý vi phạm, hệ thống camera AI đã phát hiện, ghi nhận 19.304 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu là các hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn. Toàn bộ các trường hợp đều được rà soát, lập hồ sơ và gửi thông báo vi phạm đạt tỷ lệ 100%, bảo đảm kịp thời, chính xác.

Từ ngày 1/1/2026, Công an TP triển khai thí điểm xử lý vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi. Sau hơn 2 tháng, đã có 7.810 trường hợp vi phạm được xử lý trực tuyến, góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao tính minh bạch, giảm áp lực cho lực lượng thực thi công vụ và tiết kiệm chi phí cho người dân.

Hệ thống camera AI hỗ trợ theo dõi tình hình giao thông ở Hà Nội 24/24.

Về công tác điều hành giao thông, Trung tâm vận hành 1.837 camera AI kết nối với hệ thống đèn tín hiệu tại 195 nút giao trọng điểm, thực hiện điều hành theo thời gian thực. Trong 3 tháng, đã điều chỉnh 188 nút giao, thiết lập 22 tuyến "làn sóng xanh" trên các trục chính, đồng thời thực hiện hàng trăm lượt điều chỉnh chu kỳ đèn và khắc phục sự cố, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.

Kết quả cho thấy lưu lượng phương tiện qua các nút giao được cải thiện từ 4% đến trên 18%; nhiều nút giao trọng điểm duy trì mức cải thiện ổn định, khẳng định hiệu quả của mô hình điều hành giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Lực lượng CSGT cũng tập trung khai thác hệ thống để xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc như dừng, đỗ sai quy định; không chấp hành tín hiệu đèn; dừng xe quá vạch; không đội mũ bảo hiểm… Đồng thời, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần bảo đảm trật tự đô thị.

Hệ thống ghi nhận các vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị phục vụ công tác xử lý vi phạm.

Trong công tác chuyển đổi số, quy trình xử lý vi phạm được thực hiện khép kín từ phát hiện qua camera, xác minh, lập hồ sơ điện tử đến gửi thông báo và xử lý trực tuyến. Người dân có thể tra cứu, xác nhận và nộp phạt qua ứng dụng iHanoi mà không cần đến cơ quan Công an. Dữ liệu vi phạm được đồng bộ, liên thông giữa các hệ thống, bảo đảm chính xác, minh bạch, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý.

Qua 3 tháng vận hành, trung tâm điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI đã khẳng định vai trò là công cụ quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, hiện đại, hướng tới phát triển Thủ đô thông minh.