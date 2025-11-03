Cận cảnh chiếc lông chim hơn 700 triệu đồng, có gì đặc biệt mà "đắt hơn vàng"?
Chỉ một sợi lông chim mà có giá hơn 700 triệu đồng khiến nhiều người choáng váng. Sợi lông đắt nhất thế giới này quý giá đến mức chủ nhân của nó bị cấm mang nó ra nước ngoài.
Trên thế giới có nhiều thứ đắt đỏ nhưng có một thứ tưởng vô tri nhưng có giá đắt đỏ khiến nhiều người ngạc nhiên. Cụ thể, từng có 1 chiếc lông chim giá vài trăm triệu khiến nhiều người đặt câu hỏi, vì sao lại có giá đắt đỏ "trên trời" đến vậy? Lông vũ của loài chim Huia. Đây là loài chim đặc hữu của New Zealand và đã tuyệt chủng từ đầu thế kỷ 20.
Đáng chú ý trong một buổi đấu giá vào tháng 5 năm ngoái, một sợi lông vũ của chim Huia nặng khoảng 9g đã được bán với giá kỷ lục 46521.50 đô la New Zealand (khoảng 715 triệu đồng ở thời điểm hiện tại), khiến nó trở thành sợi lông chim đắt giá nhất thế giới.
Điều đáng nói, lần cuối cùng người ta nhìn thấy loài chim Huia là vào năm 1907. Trước đó, chim Huia là một loài chim mỏ quạ lớn nhất ở New Zealand. Chúng sở hữu bộ lông đen bóng, phần lông đuôi dài, cuối đuôi có chóp trắng.
Đối với người Maori bản xứ của New Zealand, họ coi chim Hua là loài vật thiêng liêng. Trong văn hóa Maori của New Zealand, lông chim Huia thường được các chức sắc đội lên đầu và việc tặng chúng được coi là một nghi thức tối cao.
Người Maori từng đổi lông chim huia lấy hàng hóa có giá trị hoặc làm quà tặng, thể hiện tình bạn, lòng tôn trọng.
Đến thế kỷ 19, chim Huia lâm vào tình trạng nguy cấp khi bị người Maori và châu Âu săn lùng ráo riết để lấy da cho các hãng thời trang, nhà sưu tầm. Xu hướng đội mũ lông chim cũng khiến nhu cầu về lông vũ của loài này tăng vọt.
Được biết, cả người bán lẫn người mua sợi lông vũ đắt nhất thế giới đều là người New Zealand. Chính phủ New Zealand không muốn chiếc lông vũ này bị bán ra nước ngoài bởi nó được xem như bảo vật quốc gia.
Chim Huia nổi tiếng với giọng hót hay, bộ lông đen bóng loáng với phần lông đuôi dài pha chút trắng đặc trưng. Nó được xem là loài chim thiêng liêng đối với người Maori - người Polynesia bản xứ thuộc New Zealand - lông thường được dùng làm trang phục cho tù trưởng và nhân vật có uy tín.
Nguyên nhân đầu tiên vì tình trạng săn bắt quá mức. Khi người châu Âu đến New Zealand vào thế kỷ XIX, lông chim Huia rất được ưa chuộng do vẻ đẹp đặc biệt của chúng, đồng thời lông loài chim này cũng được coi là biểu tượng cho sự quyền lực, dẫn đến tình trạng săn bắt quá mức để thu thập lông chim.
Nguyên do thứ hai là vì sự xuất hiện của các loài động vật săn mồi ngoại lai, trong đó có các loài săn mồi di cư theo người châu Âu đến New Zealand. Không chỉ vậy, việc người dân châu Âu di cư đến New Zealand đã chặt phá rừng để khai thác gỗ, mở rộng đất canh tác… cũng đã khiến loài chim Huia mất đi môi trường sống, góp phần dẫn đến sự tuyệt chủng của loài chim này vào đầu thế kỷ XX.
Trúc Chi (t/h)
