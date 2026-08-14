Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Tuyến được chia thành hai đoạn chính

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 có tổng chiều dài khoảng 4,95 km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng, do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư.

Đoạn thứ nhất từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà, dài khoảng 3,25km, có mặt cắt ngang theo quy hoạch rộng 50m.

Đoạn thứ hai nối từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, dài khoảng 1,7 km, mặt cắt ngang rộng 40 m. Đây được xem là tuyến kết nối quan trọng giữa Đại lộ Thăng Long với các khu đô thị đang phát triển ở phía Tây Hà Nội.

Trong phạm vi đoạn tuyến Trịnh Văn Bô - cầu Ngà, một phần tuyến dài khoảng 1 km nối từ trục Trịnh Văn Bô về phía cầu Ngà đã được thi công hoàn thiện trước đó. Tuy nhiên, việc kết nối chưa đồng bộ khiến toàn tuyến chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 có tổng chiều dài khoảng 4,95 km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng - (ảnh Nhật Tân).

Tại khu vực cầu Ngà, hạ tầng chưa được hoàn thiện đồng bộ đang tạo thành một điểm nghẽn giao thông. Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm. Không chỉ vậy, tại một số khu vực, dù hạ tầng đã được thi công nhưng mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ khiến những phần đường hoàn thiện bị sử dụng làm nơi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng hoặc dừng, đỗ phương tiện.

Một số vị trí còn xuất hiện lều quán tạm, tập kết vật liệu, hoạt động tự phát, ảnh hưởng mỹ quan đô thị vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Có mặt bằng đến đâu, làm đến đó”

Ngày 19/4, kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa bàn Nam Từ Liêm cũ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án tăng tốc thi công.

Tại đoạn khu vực cầu Ngà đường hẹp, giờ cao điểm hay ùn tắc kéo dài - (ảnh Nhật Tân).

Dự án có chiều dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.370 tỷ đồng, đi qua các khu vực Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng. Diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 230.000m².

Theo kế hoạch ban đầu, công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 và dự án hoàn thành vào giữa năm 2027.

Tuy nhiên, trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý II/2026, qua đó tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương Tây Mỗ, Xuân Phương và Sơn Đồng tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với các vị trí tái định cư còn vướng mắc, thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục và sớm bố trí để phục vụ dự án. Với các nhà thầu, yêu cầu được đưa ra khá rõ ràng như tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công theo phương châm “có mặt bằng đến đâu làm đến đó”, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong năm 2026.

Một phần đường 70 hiện đang bị chiếm dụng làm nơi tập kết vật liệu, động cơ xe ô tô - (ảnh Nhật Tân).

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, dự án là tuyến trục kết nối quan trọng, có ý nghĩa đối với phát triển đô thị và kinh tế - xã hội khu vực phía Tây. Vì vậy, việc chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác công trình mà còn tác động trực tiếp tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

“Không có lý do để kéo dài tiến độ; việc chậm giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chờ đường 70 “liền mạch”

Hiện trạng đường 70 vẫn chưa hình thành một trục giao thông đồng bộ, tuyến bị chia cắt bởi nhiều trục giao thông khác nhau, trong khi nhiều đoạn hiện hữu chỉ có hai làn xe, xuống cấp và thường xuyên xảy ra tình trạng lầy lội khi trời mưa, bụi bặm khi trời nắng.

Theo quy hoạch giao thông Thủ đô, tuyến đường 70 sẽ được tổ chức thành các trục đô thị với quy mô mặt cắt từ 28-50m, trong đó một số đoạn đi trùng với tuyến đường 70 hiện hữu.

Việc nâng cấp, mở rộng tuyến vì thế không đơn thuần là mở rộng mặt đường mà còn nhằm hình thành một trục giao thông đồng bộ, kết nối các khu vực đang đô thị hóa nhanh ở phía Tây Hà Nội.

Bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô - (ảnh Nhật Tân).

Thành phố đã ban hành các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Với những trường hợp còn vướng mắc, các sở, ngành được yêu cầu chủ động phối hợp với địa phương để tháo gỡ trên cơ sở các chính sách đã được ban hành.Mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026 đang tạo sức ép lớn về tiến độ đối với cả công tác giải phóng mặt bằng và thi công.

Nếu những điểm nghẽn về mặt bằng được xử lý dứt điểm, các nhà thầu có thể tổ chức thi công đồng bộ, từng bước xóa các điểm đứt gãy trên tuyến. Ngược lại, chỉ cần một số vị trí tiếp tục chậm bàn giao, việc hoàn thành đồng bộ gần 5 km đường trong năm 2026 sẽ là thách thức không nhỏ.

Trong bối cảnh phía Tây Hà Nội tiếp tục đô thị hóa mạnh, việc sớm hoàn thiện đường 70 được kỳ vọng sẽ tạo thêm một trục giao thông quan trọng, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và nâng cao khả năng kết nối giữa các khu đô thị, khu dân cư với hệ thống giao thông cửa ngõ phía Tây Thủ đô.



Video toàn cảnh những điểm nghẽn trên tuyến đường 70 ở phía Tây Hà Nội: