Công an Hưng Yên thông báo danh sách 251 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 21 - 27/9/2026)

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 21 - 27/9/2026, Phòng CSGT, Công an tỉnh ghi nhận 251 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Cụ thể:

1. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 17 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm: 08 phương tiện xe ô tô; 09 phương tiện xe mô tô.

34C-067.22 34M-3147 89C-093.86 89K-9502 30H-111.02 89C-118.35 89A-436.20 30B-695.04 17B4-464.91 19C1-208.30 89AB-455.91 89AD-011.06 89AT-042.95 89B2-175.82 89B2-194.83 89L3-2339 89B1-183.94

Hình ảnh phương tiện vi phạm.

2. Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 224 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 102 phương tiện xe ô tô; 122 phương tiện xe mô tô.

30H-268.97 30E-097.48 30B-393.27 18A-155.77 17C-211.72 89A-156.51 89A-330.86 17A-242.07 15H-221.27 30L-456.16 34A-154.24 29H-960.19 30M-102.75 17A-258.00 14A-518.28 89H-051.84 30B-200.36 18A-546.60 17A-493.42 90A-124.74 17A-393.45 14H-060.39 34C-143.52 89A-693.20 15C-388.84 90C-066.33 34A-907.51 89C-328.36 36K-389.29 36A-587.37 89H-126.07 34A-727.02 30G-643.33 14A-468.29 89H-174.54 15A-860.44 17C-184.29 14A-577.76 17A-290.40 89A-690.22 17A-564.30 17A-482.44 17C-208.35 89A-911.02 15C-412.63 17A-595.70 17AK-023.93 17AK-005.90 89AB-603.62 17AL-069.29 17A-157.05 17H-028.10 17A-168.78 29E-587.21 17A-418.95 30B-565.03 17C-210.97 30A-091.60 29Y-9699 37H-014.36 34A-378.97 17A-311.82 30M-086.70 89C-267.69 36B-279.80 30E-339.09 30A-916.70 15H-221.17 30F-569.95 89H-121.51 15K-789.66 30K-219.87 34A-985.55 89A-551.51 15A-559.79 30A-864.94 22F-000.94 30E-896.15 30H-169.09 89H-039.03 15K-684.63 30M-836.27 89A-693.21 30M-373.94 89H-086.47 89A-926.89 30K-667.11 17A-356.58 17A-327.58 29D-584.14 89H-141.84 30F-916.34 34A-899.57 89H-167.08 30B-219.70 29E-825.63 34H-043.38 29E-442.07 29F-057.00 99C-039.18 15H-216.75 14K-103.35 15AB-689.95 17B5-210.24 19G1-141.37 89L1-276.18 34A1-020.65 34B2-481.28 34B3-820.92 34N7-2426 15AB-346.11 15AG-007.27 15AP-096.33 15B2-215.45 17B9-257.34 34N2-4077 89AB-162.50 29D1-919.70 34AB-022.58 34B4-154.60 34B3-563.89 15B2-425.68 34B4-661.58 34D1-247.17 89F1-110.10 14AA-826.80 89AB-625.61 17B9-099.14 17H4-0645 89G1-094.13 17B7-035.76 12P1-230.01 89AB-400.67 15B2-798.97 98C1-187.07 17AB-096.86 18B1-822.40 17B8-153.26 29G1-403.81 18B1-051.63 89AC-116.34 90B1-200.19 89E1-533.97 17B5-700.49 21B2-038.80 17B4-669.27 15B3-787.99 89AB-521.15 17B3-416.75 19S1-292.38 89D2-047.77 89AT-039.10 15K1-142.26 59Y2-187.82 18K1-248.62 17B4-630.93 17B5-117.28 34C1-370.50 89D2-032.56 89AC-174.34 89B1-159.62 90AK-031.65 89H1-060.48 17B9-055.33 17K2-0225 17B2-693.99 89D2-008.56 89K1-134.83 29V1-237.70 89AB-851.44 26B2-760.45 89AB-909.72 17B5-607.74 17AL-069.29 17B8-522.78 89AC-193.62 34B4-174.54 22B1-514.84 34B4-559.56 89AA-662.27 89H2-026.66 15AA-632.75 29U1-020.68 17B8-153.26 89AA-638.43 89F1-572.76 90B3-263.42 36K3-155.43 89AA-731.39 14B1-279.20 34F1-274.38 29S2-184.71 17B2-361.85 17AA-935.78 89AB-596.00 89AA-994.77 36H1-048.36 36AU-082.26 68T1-383.80 28F1-092.60 37AC-636.59 17AA-555.26 17B5-029.47 17B5-135.96 34S1-001.25 89F1-060.01 29Y5-180.80 30N7-3113 70L1-775.26 65D1-053.38 15AA-939.95 89F1-060.01 18H2-8404 34G1-013.01 34B3-634.71 34P9-1816 89M1-119.96 29K1-803.05 22S1-241.72 17B6-680.13 29X1-061.81 99B1-475.73 19C1-311.34 89L1-132.18

3. Qua tuần tra kiểm soát, ghi hình của lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 10 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gồm:

89A-556.21 90A-263.55 89A-929.63 89A-130.64 89A-126.85 89A-217.23 89A-346.58 29A-684.68 30X-9415 89A-959.04

Cơ quan chức năng cảnh báo: Mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân truy cập trang Zalo OA và Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên, để:

- Nắm bắt các thông tin về Trật tự an toàn giao thông.

- Tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính về Trật tự an toàn giao thông.

- Tương tác, cung cấp các thông tin bất cập, kiến nghị, phản ánh về Trật tự an toàn giao thông; các hành vi vi phạm pháp luật về Trật tự an toàn giao thông.

- Thông tin cung cấp chính xác phục vụ đắc lực trong công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

- Mọi thông tin Nhân dân cung cấp được đảm bảo bí mật tuyệt đối.

- SĐT Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên: 0794.89.89.89

- Địa chỉ: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Cách tra cứu phạt nguội 1. Tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát Giao thông Bước 1: Truy cập website Cục CSGT. Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh. Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra. Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện). Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả. 2. Tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android). Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra. 3. Tra cứu phạt nguội trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới. Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.

Công an Hưng Yên thông báo danh sách 176 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 31/8 - 6/9/2026) GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 176 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 31/8 - 6/9/2026.

Công an Hưng Yên thông báo danh sách 261 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 3 - 9/8/2026) GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 261 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 3-9/8/2026.



