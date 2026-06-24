Danh sách 13 dự án nhà ở xã hội chuẩn bị triển khai tại Hà Nội:

Theo danh mục được công bố, các khu đất đề xuất làm nhà ở xã hội được phân bổ rộng khắp tại nhiều phường, xã. Trong đó, nhiều dự án sở hữu diện tích quy hoạch tương đối lớn, tập trung chủ yếu ở các vùng ven và khu vực đang phát triển.

Tại xã Đan Phượng, dự án khu nhà ở Bắc Song Phượng có diện tích lên tới 195.004m2, lớn nhất trong số các dự án lần này. Tại xã Phù Đổng, dự án Khu nhà ở xã hội - Hồ Hòa Bình được quy hoạch trên diện tích 55.925m2, trong khi dự án nhà ở xã hội Xuân Mai tại xã Xuân Mai có quy mô 50.099m2.

Nhiều dự án nhà ở xã hội sắp được triển khai, tập trung chủ yếu ở các vùng ven và khu vực đang phát triển trên địa bàn TP. Ảnh minh họa

Khu vực phía Tây thành phố cũng ghi nhận nhiều dự án mới. Cụ thể, phường Dương Nội dự kiến triển khai Khu nhà ở xã hội Dương Nội rộng 37.323m2; xã Hoài Đức có dự án khu nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại với diện tích 33.097m2; phường Đại Mỗ được đề xuất xây dựng khu nhà ở xã hội trên quỹ đất 25.010m2.

Ở khu vực Bắc Từ Liêm, dự án nhà ở xã hội trải rộng trên địa bàn phường Tây Tựu và phường Đông Ngạc với quy mô 79.639m2. Ngoài ra, riêng phường Tây Tựu còn có thêm dự án Khu nhà ở xã hội Ngọa Long diện tích 13.928m2. Tại phường Xuân Phương, dự án Khu nhà ở xã hội Miêu Nha được đề xuất trên khu đất 22.300m2...

Việc bổ sung 13 quỹ đất này nằm trong lộ trình tổng thể nhằm hiện thực hóa chương trình phát triển nhà ở xã hội của thành phố. Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã đưa vào danh mục quản lý 146 dự án NOXH dự kiến triển khai, bao gồm 8 dự án đặc thù được đề xuất áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm phát triển nhà ở xã hội.

Theo báo cáo mới nhất của cơ quan quản lý, Hà Nội hiện có 90 dự án nhà ở xã hội đang trong các giai đoạn chuẩn bị và triển khai, cung cấp khoảng 80.800 căn hộ. T

Trong đó, 13 dự án với khoảng 11.124 căn đã được khởi công; 41 dự án tương đương khoảng 27.426 căn dự kiến khởi công trong năm 2026; 29 dự án được lên kế hoạch triển khai trong năm 2027; còn 7 dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Danh sách 13 dự án nhà ở xã hội chuẩn bị triển khai tại Hà Nội: