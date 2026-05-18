Vụ đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt': Phường Thanh Liệt cắt điện 3 pha của các cơ sở kinh doanh trái phép
GĐXH - Trước tình trạng hàng ngàn mét vuông đất dự án Công viên Chu Văn An và các khu đất nông nghiệp trên địa bàn bị "xẻ thịt" làm sân thể thao, nhà xưởng..., UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.
Liên quan đến tình trạng hàng ngàn m2 đất dự án quy hoạch Công viên Chu Văn An bị "xẻ thịt" kinh doanh trái phép, thông tin từ UBND phường Thanh Liệt cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí, phường Thanh Liệt thời gian qua đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm kéo dài.
Theo đó, sau khi rà soát toàn bộ hệ thống sử dụng điện tại các nhà xưởng, bãi xe, sân bóng tự phát, cơ quan chức năng đã tiến hành cắt toàn bộ hệ thống điện 3 pha phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đây.
Phường Thanh Liệt cũng đã thành lập tổ phản ứng nhanh gồm lực lượng công an, điện lực và cán bộ chuyên môn để tiếp nhận, xử lý ngay các phản ánh phát sinh liên quan đến tình trạng tái đấu nối hoặc tiếp tục hoạt động trái phép.
Đối với thực tế một số sân bóng, nhà xưởng vẫn cố tình duy trì hoạt động bằng máy phát điện, chính quyền địa phương khẳng định đã nắm được tình hình và đang nghiên cứu phương án xử lý triệt để. Hiện tại việc dùng máy phát chỉ mang tính hạn chế, không thể duy trì quy mô sản xuất lớn như trước.
Lý giải về nguyên nhân dẫn đến việc các sai phạm cũ tồn tại kéo dài, ông Nguyễn Văn Cường, Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Thanh Liệt cho biết, theo quy hoạch, khu vực này là đất hạ tầng kỹ thuật, hồ điều hòa, hồ cảnh quan và hệ thống thoát nước.
Tuy nhiên, trong thời gian dự án chậm triển khai, nhiều khu vực đã phát sinh tình trạng sử dụng đất sai mục đích như sân bóng, kho xưởng, bãi tập kết vật liệu và nhà tạm phục vụ kinh doanh.
Đại diện địa phương cho rằng trước đây từng có một số văn bản của cấp huyện cho phép người dân tận dụng đất để trồng hoa chậu và tổ chức hoạt động thể thao ngoài trời trong thời gian chờ triển khai dự án. Tuy nhiên, quá trình sử dụng sau đó đã bị biến tướng thành các mô hình kinh doanh kho xưởng, bãi xe, showroom... không còn phù hợp quy hoạch.
Nhiều khu đất được quây tôn, dựng khung thép làm bãi xe, kho xưởng, điểm kinh doanh cây cảnh hoặc showroom ô tô.
Về tiến độ tổng thể của dự án Công viên Chu Văn An, thông tin từ UBND phường Thanh Liệt cho biết, giai đoạn 1 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với quy mô khoảng 53ha. Giai đoạn 2 bao gồm phần diện tích còn lại khoảng 39,9ha (quy hoạch đất hạ tầng kỹ thuật, hồ điều hòa, hồ cảnh quan) hiện đang chờ Thành phố xem xét giao đơn vị tiếp tục triển khai.
Để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm hoặc tái đấu nối điện trái phép trong thời gian chờ bàn giao giai đoạn 2, UBND phường Thanh Liệt đang tiến hành rà soát để hạ giải toàn bộ đường dây và cột điện tại khu vực vi phạm.
Đồng thời, toàn bộ hiện trạng các khu đất đã được quay phim, chụp ảnh lập hồ sơ số hóa. Cơ quan chức năng khẳng định, bất kỳ trường hợp vi phạm mới nào phát sinh sẽ bị phát hiện và xử lý ngay lập tức, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay hợp thức hóa sai phạm.
Trước đó, vào ngày 15/4, UBND phường Thanh Liệt cũng đã tổ chức ra quân cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép quy mô lớn tại khu vực xứ đồng Bồ Đa, thể hiện quyết tâm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.
Theo cơ quan chức năng, công trình vi phạm do ông Hoàng Xuân Khiêm làm chủ đầu tư, được xây dựng trên đất nông nghiệp và đất quy hoạch dự án Công viên Chu An khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Công trình có quy mô lớn với kết cấu khung thép, cao khoảng 6m, tổng diện tích hơn 6.200m² được sử dụng để kinh doanh tổ hợp 22 sân pickleball với tên SportBase Arena.
Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh, dự án xây dựng Khu tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An (Công viên Chu Văn An) được quy hoạch trên địa bàn phường Thanh Liệt với tổng diện tích khoảng 90,91ha. Trong đó, giai đoạn I có diện tích 54,96ha, còn giai đoạn II khoảng 35,95ha chưa được đầu tư.
Sau thời gian dài triển khai, một số hạng mục như đường nội bộ, bãi đỗ xe, hệ thống thoát nước, chiếu sáng... đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất còn lại là những bãi đất hoang, cỏ dại mọc um tùm.
Theo ghi nhận nhiều diện tích đất của dự án này hiện cũng đang ngang nhiên bị lấn chiếm, biến tướng thành hàng loạt nhà xưởng, kho bãi, sân thể thao... để kinh doanh.
Tại khu đất dự án ven đường Phạm Tu, các khu nhà tạm được dựng bằng khung sắt, lợp tôn mọc lên ngay sát mặt đường. Nhiều diện tích đất khác dọc theo đường Phạm Tu và đường Quang Liệt cũng bị biến tướng thành "thủ phủ" của các hoạt động kinh doanh tư nhân với gara ô tô, cửa hàng bia, sân thể thao, câu cá...
Những công trình tự phát này hoạt động ngoài vòng kiểm soát, không đảm bảo bất kỳ tiêu chuẩn nào về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Việc tập kết vật liệu dễ cháy với mật độ dày đặc ngay sát vách khu dân cư đã biến dải đất dự án thành những "ngòi nổ" chậm, sẵn sàng bùng phát hỏa hoạn bất cứ lúc nào.
Thực tế, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại đây đã diễn ra trong suốt một thời gian dài, thế nhưng đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại, kinh doanh thu lợi bất chính mà không bị xử lý triệt để.
