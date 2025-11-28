Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm
Đất nứt sâu, đường trồi sụt, nhiều căn nhà bị xé toạc và vỡ nát, khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk phải khẩn cấp rời đi trong đêm để bảo đảm an toàn.
Hiện trạng đường bê tông tại thôn Vĩnh Xuân.
Sau một ngày, ngôi nhà kiên cố nay nứt toác, vỡ vụn.
Tường nhà bà Mận nứt nẻ, nền gạch bật tung.
Một ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn.
Hiện trạng chung tại thôn Vĩnh Xuân, không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn.
Nước trào lên từ nền gạch, mặt đất.
