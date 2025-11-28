Mới nhất
Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Thứ sáu, 14:58 28/11/2025 | Đời sống
Đất nứt sâu, đường trồi sụt, nhiều căn nhà bị xé toạc và vỡ nát, khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk phải khẩn cấp rời đi trong đêm để bảo đảm an toàn.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 28/11, tại thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk (xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), 35 hộ dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh đất nứt nẻ, nhà cửa bị xé toác chỉ sau một trận mưa.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 2.

Thôn Vĩnh Xuân thuộc địa bàn miền núi, nằm cuối xã Tuy An Tây. Đường đến thôn ngoằn ngoèo, cách trở qua nhiều ngọn đồi. Sau thời gian dài sống chung với đường đất, đoạn đường bê tông khánh thành khiến bà con vui mừng. Tuy nhiên, khánh thành chưa lâu, nhiều đoạn đường nay vỡ vụn.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 3.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 4.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 5.

Hiện trạng đường bê tông tại thôn Vĩnh Xuân.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 6.

Theo người dân, hiện tượng "kỳ quái" này bắt đầu xảy ra từ đêm 19/11, sau trận mưa kéo dài.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 7.

Đến sáng 20/11, những dấu hiệu rõ ràng hơn. Đầu tiên là tiếng nổ từ các móng nhà, rồi tiếng lách tách của gạch vỡ, tiếng sụp xuống của đất. Sau đó, ra vườn, người dân phát hiện những vết nứt từ lòng đất.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 8.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 9.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 10.

Sau một ngày, ngôi nhà kiên cố nay nứt toác, vỡ vụn.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 11.

Ngôi nhà khang trang chưa kịp hoàn công (chuẩn bị lắp cửa) của gia đình bà Phạm Thị Mận bị sụp xuống, sâu nửa mét.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 12.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 13.

Tường nhà bà Mận nứt nẻ, nền gạch bật tung.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 14.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Hoạt bị bật khỏi móng, lơ lửng.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 15.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 16.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 17.

Một ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 18.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 19.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 20.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 21.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 22.

Hiện trạng chung tại thôn Vĩnh Xuân, không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 23.

116 người dân của 35 hộ đã được lực lượng chức năng di dời, cấm ở lại. Dù vậy, ban ngày, một số người dân vẫn trở lại để dọn đồ đạc.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 24.

Vết nứt từ lòng đất.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 25.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 26.

Nước trào lên từ nền gạch, mặt đất.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 27.

Ông Phan Quang Phi - Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây cho biết, ngoài 35 hộ dân tại thôn Vĩnh Xuân, một số thôn khác cũng ghi nhận nhà dân bị sập, nứt nẻ không thể ở được.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm - Ảnh 28.

Đa phần các hộ dân đã đến nhà người thân để ở, có khoảng 6 hộ đang ở nhà văn hóa thôn. Qua khảo sát, người dân có mong muốn được tái định cư gần khu vực cũ để thuận tiện trong lao động, sản xuất nông nghiệp.

Thy Huệ - Như Thuý
