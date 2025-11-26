Xe ô tô con chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe tải khiến 6 người thương vong ở Lạng Sơn
GĐXH - Ngày 26/11, trên QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe đầu kéo khiến 4 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.
Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26/11, tại km 42+600 QL1 thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo biển số 98E-000.77, kéo sơ mi rơ moc biển số 98R-013.92 và xe con biển số 19A -483.13.
Xe ô tô con chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe tải khiến 6 người thương vong ở Lạng Sơn.
Từ hình ảnh do camera hành trình của xe đầu kéo ghi lại cho thấy, thời điểm trên, chiếc xe ô tô con đã chạy sang phần đường ngược chiều sau đó bất ngờ tông thẳng vào xe đầu kéo. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại hiện trường (3 nam 1 nữ), 2 người đi cấp cứu, các nạn nhân đều ngồi trên xe ô tô con.
Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân sơ bộ do xe con đi không đúng phần đường, đâm trực diện xe đầu kéo đi ngược chiều.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang xác minh, làm rõ nguyên nhân, điều kiện xảy ra tai nạn.
