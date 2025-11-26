Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26/11, tại km 42+600 QL1 thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo biển số 98E-000.77, kéo sơ mi rơ moc biển số 98R-013.92 và xe con biển số 19A -483.13.

Xe ô tô con chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe tải khiến 6 người thương vong ở Lạng Sơn.

Từ hình ảnh do camera hành trình của xe đầu kéo ghi lại cho thấy, thời điểm trên, chiếc xe ô tô con đã chạy sang phần đường ngược chiều sau đó bất ngờ tông thẳng vào xe đầu kéo. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại hiện trường (3 nam 1 nữ), 2 người đi cấp cứu, các nạn nhân đều ngồi trên xe ô tô con.