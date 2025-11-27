Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch năm 2025 năm Ất Tỵ
GĐXH – Tháng 10 âm lịch 2025, chuyên gia đã dự báo mọi phương diện của con giáp Dần dưới đây. Cùng khám phá để nắm bắt những cơ hội tốt ở trong tháng.
Sự nghiệp của con giáp Dần tháng 10 âm lịch 2025
Xem tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, với sự hỗ trợ của Thiên Đức, con giáp Dậu giảm bớt phần nào khó khăn trong công việc, gặp nhiều may mắn bất ngờ.
Sự chính trực của con giáp Dần sẽ thu hút sự chú ý của những người có tâm, tận tụy với công việc. Chỉ cần con giáp này luôn kiên định, không chạy theo số đông sẽ có cơ hội thăng tiến và tăng lương.
Bản mệnh nên mạnh dạn chủ động xin lời khuyên từ đồng nghiệp, xây dựng mạng lưới quan hệ làm ăn, đồng thời thử thách bản thân với những điều mới mẻ. Thái độ tích cực có thể mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho Dần, đừng ngại giấu dốt, cái gì chưa mạnh thì bạn có thể hỏi để tiến bộ nhanh hơn.
Tài lộc của con giáp Dần tháng 10 âm lịch 2025
Tử vi tháng 10 âm lịch 2025 nhắc nhở con giáp Dần chú ý trong việc tiêu pha. Nguyệt lệnh lâm Tử cảnh báo nếu bản mệnh thường xuyên tiêu tiền vào những thú vui xa xỉ hoặc chi tiêu vượt ngân sách sẽ có những ngày cuối năm rất vất vả.
Với những người tuổi Dần đang khởi nghiệp hoặc đầu tư cần tránh đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan tới tiền bạc trong thời gian cuối tháng để tránh khủng hoảng tiền bạc, tiền mất tật mang. Con giáp này nên tu tâm làm ăn chân chính, nghiêm túc trong công việc, học hành tử tế thì sẽ trải qua tháng mới yên bình.
Tình duyên của con giáp tuổi Dần tháng 10 âm lịch 2025
Tử vi tháng 10/2025 tuổi Dần âm lịch nói các bạn tuổi Dần độc thân sống khá kín tiếng, ít tham gia các hoạt động xã hội hay giao lưu với người khác nên cơ hội để gặp những người lý tưởng khá thấp.
Với người tuổi Dần đang trong một mối quan hệ, thay vì than phiền về sự lạnh nhạt của đối phương, tốt hơn hết là nên chủ động sắp xếp những buổi hẹn hò lãng mạn, cùng nhau ăn uống, đi chơi để mối quan hệ thêm thắm thiết.
Tháng này, bạn hiếm khi được bạn thân giúp đỡ lúc gặp khó khăn. Tình bạn, tình đồng nghiệp của đương số không sâu sắc, lúc khó khăn, hoạn nạn hiếm được mọi người cứu giúp.
Cách khai tài vượng vận của con giáp tuổi Dần tháng 10 âm lịch 2025
+ Canh Dần: Suy nghĩ nên từ tốn, đâu còn có đó, cứ chậm rãi trong mọi việc sẽ được kết quả tốt đẹp.
Quý nhân: Thìn, Tị; Màu sắc may mắn: Xanh lá, đen
+ Nhâm Dần: Đôi khi bạn có được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc quý nhân vào những thời điểm quan trọng.
Quý nhân: Thân, Ngọ; Màu sắc may mắn: Trắng, tím
+ Giáp Dần: Nên giao tiếp chân thành, tránh những chuyện nhỏ nhặt gây rạn nứt lớn trong cuộc sống.
Quý nhân: Dậu, Tuất; Màu sắc may mắn: Nâu, bạc
+ Bính Dần: Tử vi tháng 10/2025 tuổi Dần âm lịch nói bạn hãy chú ý an toàn khi ra ngoài để tránh té ngã hoặc chấn thương.
Quý nhân: Mùi, Hợi; Màu sắc may mắn: Vàng, hồng nhạt
+ Mậu Dần: Một người cao quý sẽ dẫn đường và bạn sẽ đạt được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực.
Quý nhân: Dậu, Ngọ; Màu sắc may mắn: Trắng, cam
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩnĐời sống - 2 phút trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp không cần cố tỏ ra thu hút, vẻ hấp dẫn của họ tự nhiên tỏa ra từ khí chất, tính cách và cách họ sống mỗi ngày.
Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan TuyếtĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Hộ ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc) bị phát hiện xây dựng nhà trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết, gây lo ngại về nguy cơ xâm hại nguồn gen và ảnh hưởng môi trường.
4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoaĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Tử vi học cho rằng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số dưới đây thường mang vận trình "đầu đời nhiều va đập, trung niên gặp thời mở lối".
9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Xe ô tô con chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe tải khiến 6 người thương vong ở Lạng SơnĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Ngày 26/11, trên QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe đầu kéo khiến 4 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.
Cuối năm 2025: 5 con giáp vượt xui xẻo, kiếm tiền không ngừngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một số con giáp sẽ đón vận may tài lộc, công việc hanh thông, cơ hội làm ăn dồi dào và thu nhập tăng mạnh vào cuối năm. Đây là giai đoạn để họ gặt hái thành quả xứng đáng sau thời gian nỗ lực.
Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm, tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trên 'đất vàng' Yên Hòa vẫn hoạt động rầm rộĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bất chấp các văn bản chỉ đạo của UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) yêu cầu tháo dỡ và dừng hoạt động, tổ hợp sân thể thao quy mô lớn và khu chợ tạm trái phép tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách, hoạt động tấp nập như chưa hề có lệnh cấm.
Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Sửu và vận may tài lộcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, sang tháng 10 âm lịch 2025 này dự báo con giáp Sửu sẽ có những biến đổi mọi mặt. Bạn nên tham khảo điều dưới đây để thu hút vận khí tốt, vượt qua những khó khăn để thích nghi mọi hoàn cảnh.
Tử vi tiết lộ 5 ngày sinh Âm lịch mang phúc lộc suốt đời: Càng trưởng thành càng rực rỡĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người sinh vào các ngày sinh Âm lịch may mắn này thường có cuộc đời rực rỡ, càng trưởng thành càng thịnh vượng, hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thành công và phúc khí tràn đầy.
Đăng ký thường trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước nàyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là cách đăng ký thường trú qua ứng dụng VNeID bạn đọc có thể tham khảo để quy trình diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.
Những địa điểm không được đăng ký thường trú mới, hàng triệu người dân nên nắm rõĐời sống
GĐXH - Đăng ký thường trú là thủ tục xác nhận nơi cư trú ổn định, lâu dài của công dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, Luật Cư trú 2020 quy định rõ nhiều địa điểm không được đăng ký thường trú.