Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch năm 2025 năm Ất Tỵ

Thứ năm, 14:05 27/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Tháng 10 âm lịch 2025, chuyên gia đã dự báo mọi phương diện của con giáp Dần dưới đây. Cùng khám phá để nắm bắt những cơ hội tốt ở trong tháng.

Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch 2025 năm Ất Tỵ - Ảnh 1.Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Sửu và vận may tài lộc

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, sang tháng 10 âm lịch 2025 này dự báo con giáp Sửu sẽ có những biến đổi mọi mặt. Bạn nên tham khảo điều dưới đây để thu hút vận khí tốt, vượt qua những khó khăn để thích nghi mọi hoàn cảnh.

Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch 2025 năm Ất Tỵ - Ảnh 2.Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để tránh rủi ro

GĐXH - Theo dõi tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để nhận biết rủi ro trong công việc, tài lộc và tình cảm. Hãy chủ động hành động để thu hút vận may.

Sự nghiệp của con giáp Dần tháng 10 âm lịch 2025

Xem tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, với sự hỗ trợ của Thiên Đức, con giáp Dậu giảm bớt phần nào khó khăn trong công việc, gặp nhiều may mắn bất ngờ.

Sự chính trực của con giáp Dần sẽ thu hút sự chú ý của những người có tâm, tận tụy với công việc. Chỉ cần con giáp này luôn kiên định, không chạy theo số đông sẽ có cơ hội thăng tiến và tăng lương.

Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch 2025 năm Ất Tỵ - Ảnh 3.

Con giáp Dần

Bản mệnh nên mạnh dạn chủ động xin lời khuyên từ đồng nghiệp, xây dựng mạng lưới quan hệ làm ăn, đồng thời thử thách bản thân với những điều mới mẻ. Thái độ tích cực có thể mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho Dần, đừng ngại giấu dốt, cái gì chưa mạnh thì bạn có thể hỏi để tiến bộ nhanh hơn.

Tài lộc của con giáp Dần tháng 10 âm lịch 2025

Tử vi tháng 10 âm lịch 2025 nhắc nhở con giáp Dần chú ý trong việc tiêu pha. Nguyệt lệnh lâm Tử cảnh báo nếu bản mệnh thường xuyên tiêu tiền vào những thú vui xa xỉ hoặc chi tiêu vượt ngân sách sẽ có những ngày cuối năm rất vất vả.

Với những người tuổi Dần đang khởi nghiệp hoặc đầu tư cần tránh đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan tới tiền bạc trong thời gian cuối tháng để tránh khủng hoảng tiền bạc, tiền mất tật mang. Con giáp này nên tu tâm làm ăn chân chính, nghiêm túc trong công việc, học hành tử tế thì sẽ trải qua tháng mới yên bình.

Tình duyên của con giáp tuổi Dần tháng 10 âm lịch 2025

Tử vi tháng 10/2025 tuổi Dần âm lịch nói các bạn tuổi Dần độc thân sống khá kín tiếng, ít tham gia các hoạt động xã hội hay giao lưu với người khác nên cơ hội để gặp những người lý tưởng khá thấp.

Với người tuổi Dần đang trong một mối quan hệ, thay vì than phiền về sự lạnh nhạt của đối phương, tốt hơn hết là nên chủ động sắp xếp những buổi hẹn hò lãng mạn, cùng nhau ăn uống, đi chơi để mối quan hệ thêm thắm thiết.

Tháng này, bạn hiếm khi được bạn thân giúp đỡ lúc gặp khó khăn. Tình bạn, tình đồng nghiệp của đương số không sâu sắc, lúc khó khăn, hoạn nạn hiếm được mọi người cứu giúp.

Cách khai tài vượng vận của con giáp tuổi Dần tháng 10 âm lịch 2025

+ Canh Dần: Suy nghĩ nên từ tốn, đâu còn có đó, cứ chậm rãi trong mọi việc sẽ được kết quả tốt đẹp.

Quý nhân: Thìn, Tị; Màu sắc may mắn: Xanh lá, đen

+ Nhâm Dần: Đôi khi bạn có được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc quý nhân vào những thời điểm quan trọng.

Quý nhân: Thân, Ngọ; Màu sắc may mắn: Trắng, tím

+ Giáp Dần: Nên giao tiếp chân thành, tránh những chuyện nhỏ nhặt gây rạn nứt lớn trong cuộc sống.

Quý nhân: Dậu, Tuất; Màu sắc may mắn: Nâu, bạc

+ Bính Dần: Tử vi tháng 10/2025 tuổi Dần âm lịch nói bạn hãy chú ý an toàn khi ra ngoài để tránh té ngã hoặc chấn thương.

Quý nhân: Mùi, Hợi; Màu sắc may mắn: Vàng, hồng nhạt

+ Mậu Dần: Một người cao quý sẽ dẫn đường và bạn sẽ đạt được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực.

Quý nhân: Dậu, Ngọ; Màu sắc may mắn: Trắng, cam

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch 2025 năm Ất Tỵ - Ảnh 4.4 con giáp vô 'trúng mạch vàng' tài lộc, đón tin vui trên mọi mặt trận vào tuần cuối tháng 11

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp này sẽ đón nhận tin vui trên mọi phương diện của cuộc sống trong tuần cuối tháng 11 dương này.

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Dự báo những thay đổi mọi phương diện của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất

Dự báo những thay đổi mọi phương diện của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất

4 con giáp dù muốn hay không, sự nghiệp và tài lộc tuần này đều rực rỡ

4 con giáp dù muốn hay không, sự nghiệp và tài lộc tuần này đều rực rỡ

Cùng chuyên mục

3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩn

3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩn

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp không cần cố tỏ ra thu hút, vẻ hấp dẫn của họ tự nhiên tỏa ra từ khí chất, tính cách và cách họ sống mỗi ngày.

Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan Tuyết

Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan Tuyết

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hộ ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc) bị phát hiện xây dựng nhà trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết, gây lo ngại về nguy cơ xâm hại nguồn gen và ảnh hưởng môi trường.

4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoa

4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoa

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tử vi học cho rằng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số dưới đây thường mang vận trình "đầu đời nhiều va đập, trung niên gặp thời mở lối".

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Xe ô tô con chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe tải khiến 6 người thương vong ở Lạng Sơn

Xe ô tô con chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe tải khiến 6 người thương vong ở Lạng Sơn

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 26/11, trên QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe đầu kéo khiến 4 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Cuối năm 2025: 5 con giáp vượt xui xẻo, kiếm tiền không ngừng

Cuối năm 2025: 5 con giáp vượt xui xẻo, kiếm tiền không ngừng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Một số con giáp sẽ đón vận may tài lộc, công việc hanh thông, cơ hội làm ăn dồi dào và thu nhập tăng mạnh vào cuối năm. Đây là giai đoạn để họ gặt hái thành quả xứng đáng sau thời gian nỗ lực.

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm, tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trên 'đất vàng' Yên Hòa vẫn hoạt động rầm rộ

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm, tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trên 'đất vàng' Yên Hòa vẫn hoạt động rầm rộ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bất chấp các văn bản chỉ đạo của UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) yêu cầu tháo dỡ và dừng hoạt động, tổ hợp sân thể thao quy mô lớn và khu chợ tạm trái phép tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách, hoạt động tấp nập như chưa hề có lệnh cấm.

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Sửu và vận may tài lộc

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Sửu và vận may tài lộc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, sang tháng 10 âm lịch 2025 này dự báo con giáp Sửu sẽ có những biến đổi mọi mặt. Bạn nên tham khảo điều dưới đây để thu hút vận khí tốt, vượt qua những khó khăn để thích nghi mọi hoàn cảnh.

Tử vi tiết lộ 5 ngày sinh Âm lịch mang phúc lộc suốt đời: Càng trưởng thành càng rực rỡ

Tử vi tiết lộ 5 ngày sinh Âm lịch mang phúc lộc suốt đời: Càng trưởng thành càng rực rỡ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những người sinh vào các ngày sinh Âm lịch may mắn này thường có cuộc đời rực rỡ, càng trưởng thành càng thịnh vượng, hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thành công và phúc khí tràn đầy.

Đăng ký thường trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đăng ký thường trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là cách đăng ký thường trú qua ứng dụng VNeID bạn đọc có thể tham khảo để quy trình diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Xem nhiều

Những địa điểm không được đăng ký thường trú mới, hàng triệu người dân nên nắm rõ

Những địa điểm không được đăng ký thường trú mới, hàng triệu người dân nên nắm rõ

Đời sống

GĐXH - Đăng ký thường trú là thủ tục xác nhận nơi cư trú ổn định, lâu dài của công dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, Luật Cư trú 2020 quy định rõ nhiều địa điểm không được đăng ký thường trú.

Đăng ký thường trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đăng ký thường trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đời sống
9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch và bí mật tài lộc: Bạn có nằm trong nhóm may mắn?

Tháng sinh Âm lịch và bí mật tài lộc: Bạn có nằm trong nhóm may mắn?

Đời sống
Tử vi tiết lộ 5 ngày sinh Âm lịch mang phúc lộc suốt đời: Càng trưởng thành càng rực rỡ

Tử vi tiết lộ 5 ngày sinh Âm lịch mang phúc lộc suốt đời: Càng trưởng thành càng rực rỡ

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top