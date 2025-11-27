4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoa
GĐXH - Tử vi học cho rằng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số dưới đây thường mang vận trình "đầu đời nhiều va đập, trung niên gặp thời mở lối".
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 giống như mầm cây vươn lên từ đất cứng, thầm lặng, bền bỉ và chịu đựng.
Tuổi thơ không dư dả, không được hỗ trợ nhiều, phải học cách đứng trên đôi chân của mình từ rất sớm.
Khi bạn bè được theo lớp năng khiếu hay rèn luyện bằng tiền bạc, họ lại tự tạo "lò luyện thép" cho bản thân, ghi chép từng ý trên lớp, tự học ở thư viện, tận dụng từng phút rảnh để bồi đắp kiến thức.
Khi bước vào đời, họ không ngại nhận việc khó, dù lương thấp, áp lực nhiều, deadline chồng deadline. Nhưng chính tinh thần coi thử thách như bài tập tăng sức mạnh nghề nghiệp đã giúp họ gây dựng uy tín.
Đến khi kinh nghiệm đủ dày và kết quả đủ rõ, họ được trao cơ hội lớn, thăng chức, quản lý dự án, hoặc mở lối doanh nghiệp riêng.
Tài lộc của người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 không đến từ may mắn, mà từ chuyên môn, kỷ luật và nỗ lực bền bỉ. Vượt qua được sự sốt ruột, kiên trì làm tốt từng việc nhỏ mỗi ngày, họ sẽ bước vào giai đoạn gặt hái rực rỡ nhất.
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 3
Nếu số 1 kiên trì như dòng nước nhỏ lâu ngày mài đá, thì người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 3 là chiến binh dũng mãnh, càng thử thách, càng mạnh mẽ.
Họ thẳng thắn, cá tính, quyết liệt nên tuổi trẻ thường đầy sóng gió, đổi việc liên tục, bị đánh giá thấp, chịu thiệt vì môi trường không công bằng. Đôi khi còn rơi vào cảnh "làm nhiều hưởng ít".
Nhưng mỗi cú ngã trở thành một lớp áo giáp mới, khả năng giao tiếp sắc bén hơn, tư duy chiến lược rõ ràng hơn, tinh thần chịu áp lực dẻo dai hơn.
Ngay cả chuyện tình cảm cũng không êm đềm, họ trao nhầm niềm tin, chịu tổn thương để rồi học được cách yêu thông minh và biết đặt giới hạn.
Khi đặt chân vào trung niên, họ trở nên bản lĩnh đến ngạc nhiên, hiểu rủi ro, không để cảm xúc chi phối, biết tập trung vào mục tiêu và lựa chọn đầu tư phù hợp thay vì chạy theo phong trào.
Nhờ chiến thuật chuẩn xác và ý chí kiên định, họ thường tạo cú bứt phá đáng nể khi những người xung quanh đã chậm lại.
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5 lại chọn con đường thầm lặng: không phô trương, không tranh đấu ồn ào, không cần đứng giữa ánh đèn sân khấu.
Họ âm thầm tích lũy từng chút một kỹ năng, kiến thức, mối quan hệ, kinh nghiệm, tất cả như một kho báu được cất thật kỹ.
Trong học tập, họ không cần đứng đầu lớp, chỉ cần chắc nền tảng. Trong công việc, họ đi từng bậc thang, kiên định với tiến độ riêng.
Vì thế, những năm đầu có thể chậm rãi, nhìn người khác thăng tiến trong khi mình vẫn đang xây nền móng. Nhưng họ tin vào đường dài, rằng sự tích lũy im lặng rồi sẽ đến thời điểm bùng nổ.
Và khi cơ hội tìm tới, một dự án then chốt, một vị trí quan trọng, hay một lĩnh vực mới phù hợp, họ bước ra và làm nên chuyện.
Ở tuổi trung niên, những thành quả lớn bất ngờ ập đến, chuyển ngành đúng thời điểm, thu nhập vượt bậc, cổ phần thưởng, doanh nghiệp tăng trưởng… Tất cả là "đường cong lũy thừa" sau chuỗi ngày nỗ lực 1% mỗi ngày.
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9 mang vận trình nhiều biến động hơn ba nhóm còn lại.
Họ có thể lên rất cao rồi lại rơi xuống rất thấp, thất nghiệp, đổ vỡ, thua lỗ, biến cố gia đình. Nhưng sâu trong họ luôn có một lõi thép, dám đứng dậy làm lại, dám bắt đầu từ công việc tay chân, dám xin giúp đỡ mà không tự ái.
Qua những giai đoạn rơi xuống đáy, họ học được nghề vững vàng, xây dựng tín nhiệm bằng kết quả.
Đến khi trở thành người "đáng để giúp", quý nhân tự xuất hiện, một lời giới thiệu, một đối tác, một cơ hội kinh doanh, một tệp khách hàng hợp năng lực.
Nhờ bản lĩnh, kỷ luật tinh thần và sự tỉnh táo, họ lấy lại cân bằng, hướng đi rõ ràng và đổi vận mạnh mẽ vào trung niên.
Mẫu số chung của người có ngày sinh Âm lịch đuôi 1 – 3 – 5 – 9
Điểm gặp nhau của bốn nhóm này không phải là may mắn, mà là nỗ lực đúng trọng tâm. Họ đều kiên định với mục tiêu, không chạy theo lối tắt hay đốt cháy giai đoạn.
Họ phát triển chuyên môn để kiếm tiền, trau dồi kỹ năng giao tiếp để mở ra những cánh cửa cơ hội, đồng thời rèn năng lực quản trị tài chính nhằm giữ lại thành quả lao động của chính mình.
Người thuộc nhóm này xây dựng uy tín từ hành động, nói được, làm được, giao việc là yên tâm.
Trong cách đối mặt với rủi ro, họ luôn tỉnh táo và thận trọng: không tất tay theo cảm xúc, biết đa dạng hóa để bảo vệ bản thân trong lúc khó khăn.
Quan trọng hơn cả, họ chú trọng sức khỏe và tinh thần, vì hiểu rằng một cơ thể mệt mỏi và một tâm trí lộn xộn sẽ khiến năng lượng rò rỉ vào những so đo, mệt mỏi vô ích.
Ở tuổi 25 – 45, họ thường tạo nên khác biệt bằng những nguyên tắc tưởng nhỏ nhưng lại có sức mạnh dài hạn.
Đó là việc duy trì quỹ dự phòng tương đương 6–12 tháng chi tiêu để có thể dám đổi việc hoặc dám học một nghề mới; xác lập cho mình ít nhất một kỹ năng có thể tạo thu nhập để không phụ thuộc duy nhất vào lương; rèn thói quen tiến bộ 1% mỗi ngày để phát triển mà không kiệt sức; áp dụng quy tắc 24 giờ để thất bại không kéo dài quá mức; và trân trọng những người từng giúp đỡ mình, luôn chủ động trao giá trị trở lại vì uy tín là "cỗ máy tạo cơ hội" bền vững và rẻ nhất.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Xe ô tô con chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe tải khiến 6 người thương vong ở Lạng SơnĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Ngày 26/11, trên QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe đầu kéo khiến 4 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.
Cuối năm 2025: 5 con giáp vượt xui xẻo, kiếm tiền không ngừngĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Một số con giáp sẽ đón vận may tài lộc, công việc hanh thông, cơ hội làm ăn dồi dào và thu nhập tăng mạnh vào cuối năm. Đây là giai đoạn để họ gặt hái thành quả xứng đáng sau thời gian nỗ lực.
Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm, tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trên 'đất vàng' Yên Hòa vẫn hoạt động rầm rộĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Bất chấp các văn bản chỉ đạo của UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) yêu cầu tháo dỡ và dừng hoạt động, tổ hợp sân thể thao quy mô lớn và khu chợ tạm trái phép tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách, hoạt động tấp nập như chưa hề có lệnh cấm.
Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Sửu và vận may tài lộcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, sang tháng 10 âm lịch 2025 này dự báo con giáp Sửu sẽ có những biến đổi mọi mặt. Bạn nên tham khảo điều dưới đây để thu hút vận khí tốt, vượt qua những khó khăn để thích nghi mọi hoàn cảnh.
Tử vi tiết lộ 5 ngày sinh Âm lịch mang phúc lộc suốt đời: Càng trưởng thành càng rực rỡĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người sinh vào các ngày sinh Âm lịch may mắn này thường có cuộc đời rực rỡ, càng trưởng thành càng thịnh vượng, hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thành công và phúc khí tràn đầy.
Đăng ký thường trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước nàyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là cách đăng ký thường trú qua ứng dụng VNeID bạn đọc có thể tham khảo để quy trình diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.
Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để tránh rủi roĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dõi tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để nhận biết rủi ro trong công việc, tài lộc và tình cảm. Hãy chủ động hành động để thu hút vận may.
Những địa điểm không được đăng ký thường trú mới, hàng triệu người dân nên nắm rõĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Đăng ký thường trú là thủ tục xác nhận nơi cư trú ổn định, lâu dài của công dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, Luật Cư trú 2020 quy định rõ nhiều địa điểm không được đăng ký thường trú.
Tặng bằng khen cho người đàn ông dũng cảm cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa ThịnhĐời sống - 2 ngày trước
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định tặng bằng khen cho người đàn ông 51 tuổi vì đã có hành động dũng cảm cứu hơn 40 người tại rốn lũ Hòa Thịnh.
Dự báo biến động mọi phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi vào tuần cuối tháng 11Đời sống
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi sẽ có những biến động ở mọi phương diện vào tuần cuối tháng 11 này. Mọi người hãy cùng tham khảo.