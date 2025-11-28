Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình.

Ghi nhận của VietNamNet những ngày cuối tháng 11, tại khu vực hạ du sông Đà (đoạn qua phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, cách thủy điện Hòa Bình khoảng 8km), mực nước xuống thấp rõ rệt.

Việc nước rút sâu khiến hàng loạt cồn cát nổi lên giữa lòng sông. Dưới ánh nắng, những dải cát vàng óng uốn lượn trên nền nước xanh thẫm, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ hiếm thấy.

Khung cảnh vừa hoang sơ vừa lạ mắt giữa dòng sông Đà. Ảnh: Anh Tâm

Nằm dọc bờ sông, nhịp sống tại làng Vạn Chài (phường Hòa Bình) vẫn diễn ra bình lặng. Nước cạn để lộ thêm những bãi bồi lớn quanh khu dân cư, tạo thuận lợi cho thuyền bè neo đậu sát bờ. Tiếng mái chèo khua nước vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, đậm chất sông nước.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Thông, Trưởng xóm Vạn Chài cho biết, mực nước sông Đà hiện tại thấp hơn nhiều so với thời điểm xả lũ. Theo ông Thông, khung cảnh này thường chỉ xuất hiện vào mùa khô, khi lượng mưa giảm mạnh.

Một số hình ảnh PV VietNamNet ghi nhận:

Việc mực nước giảm sâu lộ nhiều cồn cát cùng dòng nước xanh biếc đã tạo nên cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt. Ảnh: Anh Tâm

Những cồn cát lớn hiện rõ trên sông. Ảnh: Anh Tâm