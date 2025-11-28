Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình
Mực nước sông Đà giảm sâu đã làm lộ ra những cồn cát lớn giữa dòng. Khung cảnh sông nước trở nên hoang sơ, lạ mắt dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình.
Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình.
Ghi nhận của VietNamNet những ngày cuối tháng 11, tại khu vực hạ du sông Đà (đoạn qua phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, cách thủy điện Hòa Bình khoảng 8km), mực nước xuống thấp rõ rệt.
Việc nước rút sâu khiến hàng loạt cồn cát nổi lên giữa lòng sông. Dưới ánh nắng, những dải cát vàng óng uốn lượn trên nền nước xanh thẫm, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ hiếm thấy.
Nằm dọc bờ sông, nhịp sống tại làng Vạn Chài (phường Hòa Bình) vẫn diễn ra bình lặng. Nước cạn để lộ thêm những bãi bồi lớn quanh khu dân cư, tạo thuận lợi cho thuyền bè neo đậu sát bờ. Tiếng mái chèo khua nước vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, đậm chất sông nước.
Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Thông, Trưởng xóm Vạn Chài cho biết, mực nước sông Đà hiện tại thấp hơn nhiều so với thời điểm xả lũ. Theo ông Thông, khung cảnh này thường chỉ xuất hiện vào mùa khô, khi lượng mưa giảm mạnh.
Một số hình ảnh PV VietNamNet ghi nhận:
Tháng sinh Âm lịch của người có năng lực xuất chúngĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Trong số 12 tháng, có 3 tháng Âm lịch đặc biệt được xem là "điểm vàng" tạo nên những con người trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên cường và năng lực vượt trội, sớm muộn cũng đạt được sự nghiệp ổn định và cuộc sống phú quý.
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trúĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký thường trú người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.
3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩnĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp không cần cố tỏ ra thu hút, vẻ hấp dẫn của họ tự nhiên tỏa ra từ khí chất, tính cách và cách họ sống mỗi ngày.
Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan TuyếtĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Hộ ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc) bị phát hiện xây dựng nhà trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết, gây lo ngại về nguy cơ xâm hại nguồn gen và ảnh hưởng môi trường.
Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch năm 2025 năm Ất TỵĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH – Tháng 10 âm lịch 2025, chuyên gia đã dự báo mọi phương diện của con giáp Dần dưới đây. Cùng khám phá để nắm bắt những cơ hội tốt ở trong tháng.
4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tử vi học cho rằng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số dưới đây thường mang vận trình "đầu đời nhiều va đập, trung niên gặp thời mở lối".
9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Xe ô tô con chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe tải khiến 6 người thương vong ở Lạng SơnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 26/11, trên QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe đầu kéo khiến 4 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.
Cuối năm 2025: 5 con giáp vượt xui xẻo, kiếm tiền không ngừngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một số con giáp sẽ đón vận may tài lộc, công việc hanh thông, cơ hội làm ăn dồi dào và thu nhập tăng mạnh vào cuối năm. Đây là giai đoạn để họ gặt hái thành quả xứng đáng sau thời gian nỗ lực.
Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm, tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trên 'đất vàng' Yên Hòa vẫn hoạt động rầm rộĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bất chấp các văn bản chỉ đạo của UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) yêu cầu tháo dỡ và dừng hoạt động, tổ hợp sân thể thao quy mô lớn và khu chợ tạm trái phép tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách, hoạt động tấp nập như chưa hề có lệnh cấm.
Đăng ký thường trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước nàyĐời sống
GĐXH - Dưới đây là cách đăng ký thường trú qua ứng dụng VNeID bạn đọc có thể tham khảo để quy trình diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.