Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình

Thứ sáu, 10:00 28/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Mực nước sông Đà giảm sâu đã làm lộ ra những cồn cát lớn giữa dòng. Khung cảnh sông nước trở nên hoang sơ, lạ mắt dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình.

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình.

Ghi nhận của VietNamNet những ngày cuối tháng 11, tại khu vực hạ du sông Đà (đoạn qua phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, cách thủy điện Hòa Bình khoảng 8km), mực nước xuống thấp rõ rệt.

Việc nước rút sâu khiến hàng loạt cồn cát nổi lên giữa lòng sông. Dưới ánh nắng, những dải cát vàng óng uốn lượn trên nền nước xanh thẫm, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ hiếm thấy.

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình - Ảnh 1.

Khung cảnh vừa hoang sơ vừa lạ mắt giữa dòng sông Đà. Ảnh: Anh Tâm

Nằm dọc bờ sông, nhịp sống tại làng Vạn Chài (phường Hòa Bình) vẫn diễn ra bình lặng. Nước cạn để lộ thêm những bãi bồi lớn quanh khu dân cư, tạo thuận lợi cho thuyền bè neo đậu sát bờ. Tiếng mái chèo khua nước vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, đậm chất sông nước.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Thông, Trưởng xóm Vạn Chài cho biết, mực nước sông Đà hiện tại thấp hơn nhiều so với thời điểm xả lũ. Theo ông Thông, khung cảnh này thường chỉ xuất hiện vào mùa khô, khi lượng mưa giảm mạnh.

Một số hình ảnh PV VietNamNet ghi nhận:

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình - Ảnh 2.

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình - Ảnh 3.

Việc mực nước giảm sâu lộ nhiều cồn cát cùng dòng nước xanh biếc đã tạo nên cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt. Ảnh: Anh Tâm

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình - Ảnh 4.

Những cồn cát lớn hiện rõ trên sông. Ảnh: Anh Tâm

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình - Ảnh 5.

Những nhà nổi của người dân làng Vạn Chài cạnh những cồn cát tạo nên cảnh quan đẹp mắt. Ảnh: Anh Tâm

Anh Tâm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tháng sinh Âm lịch của người có năng lực xuất chúng

Tháng sinh Âm lịch của người có năng lực xuất chúng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong số 12 tháng, có 3 tháng Âm lịch đặc biệt được xem là "điểm vàng" tạo nên những con người trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên cường và năng lực vượt trội, sớm muộn cũng đạt được sự nghiệp ổn định và cuộc sống phú quý.

Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trú

Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trú

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký thường trú người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.

3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩn

3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩn

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp không cần cố tỏ ra thu hút, vẻ hấp dẫn của họ tự nhiên tỏa ra từ khí chất, tính cách và cách họ sống mỗi ngày.

Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan Tuyết

Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan Tuyết

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Hộ ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc) bị phát hiện xây dựng nhà trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết, gây lo ngại về nguy cơ xâm hại nguồn gen và ảnh hưởng môi trường.

Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch năm 2025 năm Ất Tỵ

Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch năm 2025 năm Ất Tỵ

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH – Tháng 10 âm lịch 2025, chuyên gia đã dự báo mọi phương diện của con giáp Dần dưới đây. Cùng khám phá để nắm bắt những cơ hội tốt ở trong tháng.

4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoa

4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tử vi học cho rằng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số dưới đây thường mang vận trình "đầu đời nhiều va đập, trung niên gặp thời mở lối".

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Xe ô tô con chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe tải khiến 6 người thương vong ở Lạng Sơn

Xe ô tô con chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe tải khiến 6 người thương vong ở Lạng Sơn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 26/11, trên QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe đầu kéo khiến 4 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Cuối năm 2025: 5 con giáp vượt xui xẻo, kiếm tiền không ngừng

Cuối năm 2025: 5 con giáp vượt xui xẻo, kiếm tiền không ngừng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Một số con giáp sẽ đón vận may tài lộc, công việc hanh thông, cơ hội làm ăn dồi dào và thu nhập tăng mạnh vào cuối năm. Đây là giai đoạn để họ gặt hái thành quả xứng đáng sau thời gian nỗ lực.

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm, tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trên 'đất vàng' Yên Hòa vẫn hoạt động rầm rộ

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm, tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trên 'đất vàng' Yên Hòa vẫn hoạt động rầm rộ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bất chấp các văn bản chỉ đạo của UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) yêu cầu tháo dỡ và dừng hoạt động, tổ hợp sân thể thao quy mô lớn và khu chợ tạm trái phép tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách, hoạt động tấp nập như chưa hề có lệnh cấm.

Xem nhiều

Đăng ký thường trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đăng ký thường trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đời sống

GĐXH - Dưới đây là cách đăng ký thường trú qua ứng dụng VNeID bạn đọc có thể tham khảo để quy trình diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống
3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩn

3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩn

Đời sống
Tử vi tiết lộ 5 ngày sinh Âm lịch mang phúc lộc suốt đời: Càng trưởng thành càng rực rỡ

Tử vi tiết lộ 5 ngày sinh Âm lịch mang phúc lộc suốt đời: Càng trưởng thành càng rực rỡ

Đời sống
4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoa

4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoa

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top