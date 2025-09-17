Cận cảnh hiện trường vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị
GĐXH - Lực lượng chức năng vẫn đang căng dây, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).
Theo ghi nhận, chính quyền xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) vẫn đang phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe tải lao vào chợ chuối Tân Long khiến 12 người thương vong.
VietnamNet dẫn báo cáo nhanh của UBND xã Lao Bảo cho biết, khoảng 7h50 sáng nay (17/9), xe tải mang BKS 37C-587.63 đang lưu thông trên quốc lộ 9, khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long thì bất ngờ mất phanh. Chiếc xe đã lao thẳng vào khu chợ đông người, khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương.
Được biết, cả 3 nạn nhân tử vong đều là công dân mang quốc tịch Lào.
Video hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long, xã Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sáng 17/9.
Tại hiện trường, xe máy, hàng hoá nằm la liệt dưới gầm xe. Chiếc xe tải chỉ dừng lại khi tông thẳng vào một ki ốt của tiểu thương chợ Tân Long.
Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng được điều động đến triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khám nghiệm hiện trường.
Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ lớn rồi sau đó xe tải lao vào khu vực chợ.
Theo lãnh đạo xã Lao Bảo, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, ít nhất 3 người bị thương nặng được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và 4 người khác được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa để cấp cứu.
