Va chạm xe tải đang đỗ, 3 bà cháu trong cùng gia đình tử vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An, vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng cùng ngày, bà N.T.B (sinh năm 1962, trú tại xã Tuy An Nam) điều khiển xe máy mang biển số 78H1-244.92 theo hướng Nam - Bắc, chở theo hai cháu nội là N.H.K.L (sinh năm 2009) và N.H.A.L (sinh năm 2016). Khi đến địa phận xã Tuy An Nam, xe máy đã va chạm với xe tải mang biển số 29H-996.02 đang đỗ ven đường cùng chiều. Xe tải do ông Tống Văn Dũng (sinh năm 1981, trú tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Hậu quả, bà N.T.B tử vong tại chỗ. Hai cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Chủ tịch UBND xã Tuy An Nam, ông Nguyễn Văn Hoàng, xác nhận thông tin và cho biết ba nạn nhân là người trong cùng một gia đình, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Sau vụ việc, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân. Các bước xử lý theo quy định pháp luật đang được triển khai.