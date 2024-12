Cận Tết, nhà trong ngõ tại Hà Nội được rao bán sôi nổi

So với tình trạng ảm đạm của thị trường bất động sản những năm trước, bước sang năm 2024, đặc biệt tại thời điểm gần Tết Nguyên đán 2025, thị trường bất động sản tại Hà Nội vẫn khá sôi động, đặc biệt là phân khúc nhà riêng lẻ nằm trong ngõ.

Khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản thời điểm đầu tháng 12/2024, nhà riêng lẻ nằm trong ngõ tại một số quận huyện của Hà Nội đang có lượng rao bán khá sôi động trên thị trường. Trong đó giá nhà trong ngõ tại các quận nội thành đang dao động từ 5-6 tỷ đồng/căn. Đơn cử một số căn nhà trong ngõ, có diện tích từ 30 – 38m2 tại quận Thanh Xuân, Hà Đông hiện đang được rao bán với giá từ 6,6 -7,7 tỷ đồng/căn. Trong khi đó tại các quận như Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, nhà trong ngõ có diện tích từ 30-40m2 đang dao động từ 4,8-6,5 tỷ đồng/căn.

Tại những huyện vùng ven như Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, giá nhà trong ngõ cũng đã tăng cao, những căn nhà có diện tích từ 30 – 35m2 hiện cũng đang phổ biến ở mức 3 tỷ đồng/căn.

Theo nhiều môi giới bất động sản chuyên bán phân khúc nhà trong ngõ, năm nay, càng về cuối năm, nhu cầu tìm mua nhà trong ngõ tại Hà Nội lại tăng mạnh so với các thời điểm khác trong năm, cụ thể lượng khách tìm mua nhà riêng đã tăng từ 40 – 50% so với quý trước. Điều này đến có thể là do nhu cầu tìm chỗ an cư ngày càng tăng cao.