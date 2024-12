Tín hiệu vui thưởng Tết Nguyên đán 2025, xuất hiện mức thưởng '9 chữ số'

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, từ đầu tháng 11/2024, Bộ LĐ,TB&XH đã đề nghị các địa phương báo cáo tình hình tiền lương, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025 của các doanh nghiệp đối với người lao động.

Bộ LĐ,TB&XH yêu cầu các sở LĐ,TB&XH chủ động phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống công nhân trong doanh nghiệp.

Chia sẻ với báo chí về dự báo thưởng Tết năm 2025, lãnh đạo Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ,TB&XH) cho rằng, việc doanh nghiệp thưởng tháng lương thứ 13 hoặc trả nhiều hơn là thỏa thuận riêng, không có quy định bắt buộc. Theo vị lãnh đạo này, thưởng Tết năm nay sẽ tăng lên một chút so với năm trước. Tiền lương tăng khoảng 7 – 8% thì thưởng Tết cũng tăng trong mức này.

Theo ANTĐ, báo cáo tình hình thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hà Giang cho biết, đến nay, có 46 doanh nghiệp gửi báo cáo lương, thưởng Tết với 2.561 lao động.

Trong đó, có 38 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và 39 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch. 8 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và 7 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch.

Về thưởng Tết Dương lịch qua khảo sát, mức thưởng cao nhất là 3 triệu đồng/người; mức thưởng thấp nhất là 250.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 109,6 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Với báo cáo của 118/500 doanh nghiệp được khảo sát, Sở LĐ,TB&XH cho hay, có 70/118 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Dương lịch năm 2025 cho 10.233 người lao động với mức thưởng bình quân là 1,65 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 80 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Bên cạnh đó, 93/118 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 cho 13.240 người lao động với mức thưởng bình quân là 6,13 triệu đồng/người. Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 94 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Trên Báo Kinh tế & Đô thị, bà Cao Hồng Vân (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Một thành viên Newstar hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực) cho biết, mức thưởng Tết của người lao động là 1 tháng lương, tương đương năm trước và có bộ phận nhiều hơn. "Năm nay, chúng tôi dự kiến vẫn thưởng tiền cho người lao động và sản phẩm của doanh nghiệp mình sản xuất ra. Ngoài ra, với sự kết nối, giao lưu, chúng tôi còn có những sản phẩm của doanh nghiệp khác để tặng thêm cho người lao động" - bà Cao Hồng Vân cho hay.

Ông Nguyễn Tràng Huy (Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV May mặc Việt-Pacific) cũng chia sẻ: "Công ty có kế hoạch thưởng Tết cho mỗi người lao động 1 tháng lương, cao hơn năm trước khoảng 200.000 đồng/người, do thực hiện tăng lương tối thiểu vùng. Ngoài tiền thưởng Tết, công ty sẽ tặng mỗi người lao động một túi quà Tết. Công nhân ở quê xa sẽ được Công đoàn Dệt may Hà Nội hỗ trợ xe ô tô đưa về quê đón Tết".

Thưởng Tết là một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất, tinh thần mà doanh nghiệp trao tặng cho nhân viên vào dịp cuối năm âm lịch, thường trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đây là một hình thức tri ân và khích lệ từ doanh nghiệp dành cho nhân viên, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của họ trong suốt năm làm việc vừa qua, đồng thời thể hiện sự quan tâm và chia sẻ trong dịp lễ quan trọng nhất của người Việt Nam.