Cần thủ câu được con cá chép cỏ khổng lồ nặng 34 kg
Sau 15 phút vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá chép cỏ khổng lồ nặng tới 34kg.
Một cần thủ ở phía tây Iowa, Mỹ, đã gia nhập danh sách những người nắm giữ kỷ lục thế giới sau khi câu được một con cá chép cỏ khổng lồ.
Với chiến lợi phẩm nặng khoảng 34 kg, Jakob Mackey đã phá vỡ kỷ lục trước đó về con cá chép cỏ lớn nhất từng được câu bằng dây câu, theo Hiệp hội Câu cá Thể thao Quốc tế ( IGFA). Con cá này cũng ghi danh là con cá chép cỏ lớn thứ 3 từng được câu trong lịch sử IGFA.
Con cá từng giữ kỷ lục trước đó nặng 24,9kg và được bắt vào năm 2019 tại Saitama, Nhật Bản.
Theo một bài đăng trên Facebook, Mackey cho biết con cá đáng kinh ngạc này được bắt khi anh sử dụng mồi tự chế vào ngày 10/8/2025, tại công viên Bacon Creek, Sioux City.
Mackey cho biết anh đã tự thúc đẩy bản thân để đạt được mục tiêu này, thường xuyên câu cá tới 9 tiếng mỗi ngày dưới cái nắng hè gay gắt - thực sự sống theo triết lý "tận dụng từng ngày".
Con cá của Mackey tuy không phá được kỷ lục của Iowa, 38,7kg, do Jesse Lane bắt được năm 2007 tại hồ Greenfield.
Cá chép cỏ có nguồn gốc từ Đông Á, nhưng đã được đưa đến Hoa Kỳ vào năm 1963 để giúp kiểm soát các loài thực vật thủy sinh xâm lấn. Một thập kỷ sau, Sở Tài nguyên Thiên nhiên Iowa (Iowa DNR) cho biết loài này lần đầu tiên được du nhập vào tiểu bang.
Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy loài cá này thực sự gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước và môi trường sống của các loài cá ở Iowa, dẫn đến việc cơ quan chức năng ngừng thả chúng vào các nguồn nước công cộng.
P.Linh (t/h)
