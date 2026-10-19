Càng ở càng có lộc: 6 mẹo phong thủy mang thịnh vượng đến nhà

1 ngày trước

GĐXH - Không gian sống có ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất và tinh thần của các thành viên trong gia đình. Cùng điểm qua những vị trí không nên bỏ trống trong nhà và các lỗi bài trí cần loại bỏ để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.