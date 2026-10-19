Càng ở càng có lộc: 6 mẹo phong thủy mang thịnh vượng đến nhà

Thứ hai, 13:27 19/10/2026 | Phong thủy
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GĐXH - Theo phong thủy, cách bài trí không gian sống có thể tác động đến dòng năng lượng trong nhà.

Một số thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp được cho là giúp không gian thông thoáng, tạo cảm giác tích cực và tượng trưng cho việc đón tài lộc.

Càng ở càng có lộc: 6 mẹo phong thủy mang thịnh vượng đến nhà - Ảnh 1.

Càng ở càng có lộc: 6 mẹo phong thủy mang thịnh vượng đến nhà - Ảnh 1.Cách đặt gương trong nhà hợp phong thủy, mang vận khí tốt và lưu ý cần biết

GĐXH - Vị trí gương treo tường ảnh hưởng đến phong thuỷ. Nếu treo gương hợp phong thuỷ sẽ nhân đôi vận tốt và ngược lại gia tăng năng lượng xấu.

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