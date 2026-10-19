Càng ở càng có lộc: 6 mẹo phong thủy mang thịnh vượng đến nhà
GĐXH - Theo phong thủy, cách bài trí không gian sống có thể tác động đến dòng năng lượng trong nhà.
Một số thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp được cho là giúp không gian thông thoáng, tạo cảm giác tích cực và tượng trưng cho việc đón tài lộc.
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