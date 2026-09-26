Cách đặt gương trong nhà hợp phong thủy, mang vận khí tốt và lưu ý cần biết

Cách đặt gương hợp phong thủy

Đặt gương theo hướng Đông

Theo VOV, trong phong thủy, khi để gương hướng về phía Đông sẽ giúp gia chủ có một sức khỏe tốt, hướng Đông Nam sẽ mang lại tiền tài, phát đạt trong sự nghiệp và hướng Đông Bắc giúp cho đường công danh thuận lợi, có nhiều tiến triển tốt đẹp trong tương lai.

Ngược lại hoàn toàn với hướng Đông, hướng Nam càng không nên đặt gương vì gương đại diện cho Thủy, mà Thủy sẽ kị Hỏa. Nếu bạn đặt gương đúng sẽ đem đến nhiều hiệu ứng tích cực cho gia đình của bạn, giúp tài lộc được nhân đôi, công danh thì càng trở nên tốt đẹp, các thành viên gia đình cũng từ đó mà yêu thương nhau nhiều hơn, gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Không đặt gương ở hành lang, tiền sảnh

Việc treo gương dọc theo hành lang vi phạm thuyết phong thủy, sẽ làm mất đi sự bình an cho ngôi nhà và sức khỏe của gia chủ. Thêm vào đó, tối kỵ đặt gương ở chân cầu thang vì điều này làm người ở trong ngôi nhà cảm thấy không hài lòng về ngoại hình và cuộc sống.

Việc treo gương dọc theo hành lang vi phạm thuyết phong thủy, sẽ làm mất đi sự bình an cho ngôi nhà và sức khỏe của gia chủ.

Sai lầm đặt gương trong nhà

Gương đặt thẳng cửa chính

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, trong phong thủy nhà ở, cửa chính chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, là điểm "khởi khí khai lộc" cho cả căn nhà.Vì thế đương nhiên, cửa chính là nơi hấp thụ khí tốt.

Trong khi đó, trong phong thủy dùng gương để phản xạ trường khí thoát ra. Vậy nên để gương trước cửa sẽ làm giảm bớt những trường khí tốt, khiến thất thoát trường khí ra ngoài. Mở cửa chính ra nhìn thấy gương, bếp nấu và nhà vệ sinh rơi vào thế phạm "Tam kiến môn" (3 thứ không nên nhìn thấy khi mở cửa chính).

Gương chiếu giường ngủ

Gương đối diện hay chiếu vào giường ngủ là bố cục phong thủy rất xấu. Trong phong thủy, gương được xem là vật được dùng để đối phó với hung sát xung thẳng hay phản xạ sát khí. Vì điều này nên bất kỳ bên nào quanh giường ngủ có gương chiếu vào đều bất lợi.

Gương đối diện hay chiếu vào giường ngủ là bố cục phong thủy rất xấu.

Chưa nói đến những ảo ảnh ta có thể dễ bắt gặp vào thời điểm đêm muộn mỗi khi thức dậy. Cách đặt gương này về lâu dài còn trực tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tài vận của người cư trú.

Những lưu ý khi bố trí gương trong nhà

Đặt gương ở phòng bếp

Thông tin từ VTC News, theo chuyên gia Phạm Cương, trong nhiều trường hợp khí vào khu bếp bị kém, việc treo gương đối diện khu bếp có tác dụng làm tăng năng lượng cho bếp, giúp cho Gia chủ có những thuận lợi trong việc làm ăn - kinh doanh.

Vị trí tốt nhất để treo gương trong phòng bếp là ở những nơi có thể phản chiếu như tủ để đồ ăn, đồ uống. Theo quan niệm phong thủy, điều này sẽ đem lại cảm giác no ấm sung túc do thực phẩm trong nhà thêm dồi dào, sự tin tưởng rằng công việc làm ăn phát đạt. Ngoài ra, gương đặt ở vị trí đối diện bàn ăn có thể nhân đôi đồ ăn trên bàn, từ đó cũng đem lại cảm giác nhân đôi sự thịnh vượng của gia đình.

Gương treo trên trần nhà

Chủ nhân một số ngôi nhà nhỏ dùng gương chiếu trần để mở rộng không gian. Nếu gương treo trên trần nhà chỉ chiếu xuống trong phạm vi bàn uống nước, không chiếu vào ghế ngồi thì không ảnh hưởng xấu.

Nếu gương treo trên trần nhà chỉ chiếu xuống trong phạm vi bàn uống nước, không chiếu vào ghế ngồi thì không ảnh hưởng xấu.

Chuyên gia Phạm Cương phân tích, gương là biểu tượng "hình nào khí đó", nếu gương chia cắt mà chiếu vào người thì trường năng lượng của người đó bị dịch chuyển gãy khúc, về lâu về dài dễ bị ảnh hưởng. Vì thế, không nên dùng gương chia cắt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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