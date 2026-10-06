Vận xui chấm dứt từ tháng 10, 4 con giáp đón tin vui về tiền bạc

Con giáp Tỵ: Những tính toán trước đây có cơ hội mang lại kết quả

Tháng 10 có thể là thời điểm một số kế hoạch được con giáp Tỵ chuẩn bị từ trước bắt đầu có kết quả. Ảnh minh họa

Tỵ được xem là con giáp thận trọng, có khả năng quan sát và không dễ dàng hành động khi chưa tính toán kỹ. Họ có thể không phải người nhanh nhất trong một cuộc đua, nhưng thường dành nhiều thời gian chuẩn bị trước khi đưa ra quyết định.

Chính vì vậy, những thành quả của con giáp Tỵ đôi khi đến muộn hơn nhưng lại có nền tảng tương đối chắc chắn, theo Thanh niên Việt.

Tháng 10 có thể là thời điểm một số kế hoạch được con giáp Tỵ chuẩn bị từ trước bắt đầu có kết quả. Một dự án từng chưa được đánh giá đúng mức có thể xuất hiện cơ hội mới.

Một khoản đầu tư hoặc tài sản đã nắm giữ trong thời gian dài có thể đem lại lợi ích nếu điều kiện thị trường phù hợp. Với người kinh doanh, khách hàng mới và đơn hàng mới có thể đến từ những mối quan hệ được xây dựng từ trước.

Tuy nhiên, tài lộc đến không có nghĩa là nên mạo hiểm. Ngược lại, tháng 10 phù hợp hơn với việc kiểm tra lại các kế hoạch tài chính, giữ những gì đang vận hành tốt và loại bỏ những khoản chi không cần thiết. Tuổi Tỵ vốn có khả năng tính toán, vì vậy càng bình tĩnh thì càng dễ tận dụng được cơ hội.

Con giáp Mùi: Âm thầm tích lũy, đến lúc hái quả ngọt

Những kinh nghiệm và mối quan hệ mà con giáp Mùi tích lũy được trước đó có thể phát huy giá trị rõ rệt từ tháng 10. Ảnh minh họa



Con giáp Mùi thường không thích phô trương nhưng lại có khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu trong thời gian dài. Những kinh nghiệm và mối quan hệ mà con giáp này tích lũy được trước đó có thể phát huy giá trị rõ rệt từ tháng 10.

Công việc có dấu hiệu hanh thông hơn. Những kế hoạch đang triển khai dễ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc đối tác, nhờ đó tiến độ được đẩy nhanh và kết quả cũng khả quan hơn.

Với những người đang chờ cơ hội thăng tiến, tháng 10 có thể mang đến tín hiệu đáng mừng. Thành quả trong thời gian qua giúp tuổi Mùi tạo được niềm tin với cấp trên, từ đó có thêm cơ hội đảm nhận công việc quan trọng hoặc mở rộng phạm vi phát triển.

Tài lộc cũng là một trong những điểm sáng của con giáp này. Thu nhập có xu hướng ổn định, trong khi một số khoản tiền ngoài dự kiến có thể xuất hiện. Điều đáng nói là tuổi Mùi vốn khá thận trọng trong chuyện tiền bạc nên nếu biết duy trì thói quen tiết kiệm và quản lý chi tiêu hợp lý, nền tảng tài chính sẽ càng vững chắc.

Sức khỏe của con giáp Mùi cũng có dấu hiệu cải thiện nếu duy trì lối sống khoa học. Sau thời gian bận rộn, việc dành thêm thời gian nghỉ ngơi, vận động và chăm sóc bản thân sẽ giúp con giáp này có thêm năng lượng để tận hưởng những cơ hội mới.

Con giáp Dần: Công việc hanh thông, tài lộc khởi sắc

Tháng 10, con giáp Dần càng chủ động càng dễ nhìn thấy cơ hội. Ảnh minh họa



Bước sang tháng 10, người tuổi Dần được dự đoán có nhiều động lực để bứt phá. Những kế hoạch từng bị trì hoãn có thể dần tìm được hướng giải quyết, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công việc và tiền bạc, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Người làm kinh doanh có thể gặp thêm khách hàng, đối tác hoặc cơ hội mở rộng thị trường. Người làm công ăn lương cũng có khả năng được giao nhiệm vụ mới, qua đó thể hiện năng lực và tạo thêm nguồn thu nhập.

Điểm đáng chú ý là tuổi Dần càng chủ động càng dễ nhìn thấy cơ hội. Tuy nhiên, bên cạnh việc kiếm tiền, con giáp này vẫn nên cân nhắc kỹ trước những quyết định tài chính lớn.

Con giáp Tuất: Khó khăn được tháo gỡ, tài lộc rộng mở

Tháng 10, những nút thắt dần được tháo gỡ, giúp con giáp Tuất lấy lại sự tự tin và chủ động. Ảnh minh họa



Nếu thời gian trước con giáp Tuất từng cảm thấy nhiều việc chưa được như ý, tháng 10 có thể mang đến một diện mạo hoàn toàn khác. Những nút thắt dần được tháo gỡ, giúp con giáp này lấy lại sự tự tin và chủ động.

Trong sự nghiệp, con giáp Tuất có cơ hội thể hiện năng lực thông qua những nhiệm vụ mới. Sự thông minh, trách nhiệm cùng khả năng xử lý vấn đề nhanh chóng giúp bạn tạo được dấu ấn trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Những người đang chờ một bước tiến trong công việc có thể đón nhận tín hiệu tích cực. Cơ hội hợp tác mới, thay đổi vị trí hoặc đảm nhận dự án quan trọng đều có khả năng xuất hiện, mở ra hướng phát triển rộng hơn.

Tài chính cũng khởi sắc theo những thành quả trong công việc. Khi năng lực được ghi nhận, thu nhập của con giáp Tuất có thể được cải thiện. Một số người còn tìm thấy cơ hội gia tăng nguồn tiền nhờ khả năng nắm bắt thời cơ.

Chuyện tình cảm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ người phù hợp thông qua công việc hoặc các mối quan hệ xã hội. Người đã có gia đình hoặc đang yêu có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho đối phương, từ đó củng cố sự gắn kết.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.