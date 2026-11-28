Mệnh Kim

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, người mệnh Kim tượng trưng cho kim loại. Những người này rất phù hợp với các yếu tố thuộc hành Thổ và hành Thủy.

Các loại cây phù hợp với mệnh Kim nên mang các màu sắc như vàng sẫm, ánh kim, nâu đất. Có thể kể tới các loại cây như: Ngọc ngân, dây nhện, sen đá nâu. Ngoài ra, để công dụng kích tài lộc phát huy mạnh mẽ nhất, cây phong thủy nên được đặt kết hợp cùng các vật phẩm phong thủy.

Mệnh Mộc

Trong ngũ hành, mệnh Mộc chủ về màu xanh của cây, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và ý chí vươn lên như từng nhành cây. Người mệnh Mộc đa số có tính khí điềm tĩnh, khiêm nhường, ôn hòa, ý chí kiên cường bền bỉ, không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

Việc lựa chọn các loại cây phong thuỷ hợp mệnh để trưng bày trong nhà, đặt bàn làm việc sẽ giúp gia chủ đón nguồn vượng khí, xua đuổi điều không may và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Những cây phong thủy hợp mệnh Mộc: Cây ngọc bích, cây trường sinh, cây tùng la hán, cây cau tiểu trâm, cây thiết mộc lan. Trong đó, cây ngọc bích Được coi là "thần hộ mệnh", là biểu tượng của sự may mắn, tượng trưng cho tình bạn, tuổi trẻ hay sự vĩnh hằng.

Cây ngọc bích để bàn thường được đặt ở văn phòng với mong muốn mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Để tận dụng tối đa yếu tố phong thủy đối với sự nghiệp, người mệnh Mộc nên đặt cây ở hướng Đông Nam.

Mệnh Thủy

Thông tin trên VTC News, mệnh Thủy tượng trưng cho nước và có đặc tính hướng xuống theo sự mềm mại và uyển chuyển. Những người mang mệnh Thủy rất khéo léo trong việc giao tiếp và thuyết phục người khác.

Vì vậy, việc chọn một vài loại cây phong thủy hợp bản mệnh sẽ tiếp thêm động lực để những người mệnh Thủy khẳng định giá trị của bản thân. một số loại cây phong thủy cho gia chủ mệnh Thủy mà bạn có thể tham khảo: Cây phát lộc, cây lưỡi hổ, cây lan ý, cây kim tiền, cây ngọc ngân, cây thủy tùng.

Mệnh Hỏa

Người mệnh Hỏa có tính cách mạnh mẽ, luôn tràn đầy nhiệt huyết. Theo quan niệm phong thủy, cây trạng nguyên, cây cẩm nhung đỏ, cây phú quý là những cây hợp mệnh Hỏa mà các gia chủ thuộc mệnh này hay trồng để hút may mắn, tài lộc.

Cây hồng môn có ý nghĩa thể hiện sự nhiệt tình, ấm áp trong tình yêu, cuộc sống và cả sự mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập trong công việc.

Ngoài ra, cây hồng môn được cho là một trong những cây cảnh hợp với gia chủ mệnh Hỏa nhất. Cây hồng môn là một loài cây nhỏ, sống lâu năm, có lá màu xanh đậm hình trái tim. Điểm nổi bật của cây là phần hoa với nhụy màu vàng hình trụ nằm tách biệt với cánh hoa màu hồng hoặc đỏ. Khác với các loài hoa khác, hoa hồng môn chỉ có 1 cánh duy nhất đi kèm với nhụy hoa.

Cây hồng môn có ý nghĩa thể hiện sự nhiệt tình, ấm áp trong tình yêu, cuộc sống và cả sự mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập trong công việc.

Người mệnh Hỏa nên đặt chậu cây hồng môn tại phòng khách, cửa sổ hoặc đặt trên bàn làm việc. Đây là loài cây khá dễ chăm sóc và có màu sắc đẹp nên không chỉ những người mệnh Hỏa mà những người hợp với màu đỏ đều thích lựa chọn.

Mệnh Thổ

Người mệnh thổ nên chọn những cây có màu như đỏ, hồng sẽ giúp gia chủ có cuộc sống khỏe mạnh, tránh khỏi những nguồn năng lượng xấu. Những cây có màu đỏ, hồng như đa búp đỏ, hồng môn, cây phú quý. Nếu muốn thăng tiến trong công việc, gặp nhiều tài lộc thì người mệnh này nên chọn những cây phong thủy màu trắng như bạch mã hoàng tử, cây ngân hậu.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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