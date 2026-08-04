Càng sống chung càng lạnh nhạt: Những cặp đôi con giáp khó giữ lửa hôn nhân

Theo tử vi, có những cặp con giáp ban đầu rất hòa hợp nhưng càng chung sống lâu lại càng dễ rơi vào cảm giác nhàm chán, khiến tình yêu dần phai nhạt nếu cả hai không biết vun đắp.

Con giáp nữ tuổi Dậu và nam tuổi Dần: Bình yên quá mức khiến tình yêu thiếu sức sống

Khi cuộc sống diễn ra đều đặn, thiếu những trải nghiệm mới hoặc sự đổi thay tích cực, Dậu và Dần dễ rơi vào trạng thái lặp đi lặp lại. Ảnh minh họa



Theo Phụ nữ mới, con giáp Dậu vốn được biết đến với sự chăm chỉ, kỷ luật và tinh thần cầu toàn trong công việc. Còn tuổi Dần dễ bị hấp dẫn bởi sự khác biệt, cảm xúc đến nhanh, yêu mãnh liệt.

Người tuổi Dậu và tuổi Dần đều mong muốn xây dựng một cuộc sống ổn định, ít biến động. Đây là điểm chung giúp hai người dễ đồng điệu trong giai đoạn đầu của mối quan hệ.

Tuy nhiên, chính sự an toàn ấy lại có thể trở thành rào cản. Khi cuộc sống diễn ra đều đặn, thiếu những trải nghiệm mới hoặc sự đổi thay tích cực, cả hai dễ rơi vào trạng thái lặp đi lặp lại. Tình yêu vì thế mất đi sự tươi mới, khiến cảm xúc dần nguội lạnh.

Theo tử vi, nếu cặp đôi con giáp này không chủ động tạo ra những điều thú vị trong cuộc sống chung, khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn và rất khó tìm lại cảm giác như thuở ban đầu.

Con giáp nữ tuổi Sửu và nam tuổi Hợi: Một người kín đáo, một người thiếu lãng mạn

Sự khác biệt trong cách thể hiện tình cảm khiến cặp đôi con giáp Sửu và Hợi dễ đánh mất sự kết nối theo thời gian. Ảnh minh họa



Nhìn chung, con giáp Hợi thường được đánh giá là hiền hòa, chân thành, còn con giáp Sửu nổi tiếng với sự chăm chỉ, bền bỉ và không ngại khó khăn, thông tin trên Phụ nữ mới.

Trong đó, nữ tuổi Sửu vốn hiền lành, giàu tình cảm và luôn nghiêm túc khi yêu. Dù vậy, họ thường giữ mọi cảm xúc trong lòng, ít khi chủ động bộc lộ suy nghĩ với đối phương.

Trong khi đó, nam tuổi Hợi là người chân thành, chất phác nhưng khá thực tế. Họ không giỏi tạo bất ngờ hay thể hiện sự lãng mạn, thậm chí đôi lúc còn có xu hướng đa nghi.

Sự khác biệt trong cách thể hiện tình cảm khiến cặp đôi con giáp này dễ đánh mất sự kết nối theo thời gian. Khi những rung động ban đầu dần qua đi, nữ tuổi Sửu có thể cảm thấy cuộc sống tình cảm quá đơn điệu và thiếu cảm hứng nếu cả hai không cùng thay đổi.

Con giáp nữ tuổi Tý và nam tuổi Thân: Sự nghiệp lấn át tình yêu

Khi một người luôn mong được sẻ chia còn người kia lại quá bận rộn, mối quan hệ dễ rơi vào cảnh im lặng kéo dài. Ảnh minh họa

Theo tử vi, con giáp Tý vốn thông minh, nhanh nhạy và không thích bị bó buộc trong những khuôn khổ cứng nhắc, còn con giáp Thân thích khám phá, sẵn sàng thử sức với điều mới, thông tin trên Phụ nữ mới.

Trong đó, nữ tuổi Tý là người chăm chỉ, sống thực tế và luôn nỗ lực để xây dựng tương lai. Trong chuyện tình cảm, họ lại rất cần cảm giác được quan tâm và che chở.

Trái lại, nam tuổi Thân thường dành nhiều thời gian cho công việc và sự nghiệp. Họ năng động, có chí tiến thủ nhưng đôi khi vô tình xem nhẹ việc vun đắp cảm xúc với người mình yêu.

Khi một người luôn mong được sẻ chia còn người kia lại quá bận rộn, mối quan hệ dễ rơi vào cảnh im lặng kéo dài. Theo quan niệm tử vi, nếu không biết cân bằng giữa công việc và gia đình, cặp đôi con giáp này rất dễ xa cách, dù không xảy ra những cuộc cãi vã lớn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng sinh tiết lộ đường tình duyên: 5 con giáp nữ dễ lỡ duyên, yêu nhiều nhưng khó bền GĐXH - Theo tử vi, tháng sinh sẽ phần nào phản ánh vận trình tình yêu của các con giáp nữ. Có những người rất dễ đi đến hôn nhân nhưng cũng có những người khó tìm được bến đỗ lâu dài.



