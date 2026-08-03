Về hưu mới thấm: Có 3 điều cha mẹ càng giấu con cháu càng nhiều phúc

Về hưu, không vội tiết lộ chuyện phân chia tài sản

Ở tuổi nghỉ hưu, không ít cha mẹ bắt đầu nghĩ đến việc chuẩn bị tài sản hoặc lập kế hoạch thừa kế cho con cháu. Đây là điều hoàn toàn bình thường, nhưng việc công khai quá sớm lại chưa chắc mang đến kết quả như mong muốn.

Khi biết trước mình sẽ được hưởng tài sản, một số người con có thể nảy sinh tâm lý ỷ lại, thiếu động lực phấn đấu hoặc hình thành suy nghĩ phụ thuộc vào cha mẹ. Thay vì tập trung xây dựng cuộc sống bằng chính năng lực của mình, họ dễ xem khoản thừa kế như một "điểm tựa" sẵn có.

Không chỉ vậy, việc công bố ý định chia tài sản từ quá sớm còn có thể khiến anh chị em nảy sinh so đo, tính toán. Nếu sau này cha mẹ thay đổi quyết định hoặc việc phân chia không đúng như kỳ vọng của một người nào đó, mâu thuẫn trong gia đình rất dễ bùng phát.

Vì vậy, cha mẹ chỉ nên chuẩn bị kế hoạch tài sản một cách rõ ràng, hợp pháp nhưng không cần thiết phải chia sẻ quá sớm với tất cả con cháu. Điều này vừa giúp giữ gìn sự bình yên, vừa tránh những xáo trộn không đáng có.

Cha mẹ chỉ nên chuẩn bị kế hoạch tài sản một cách rõ ràng, hợp pháp nhưng không cần thiết phải chia sẻ quá sớm với tất cả con cháu. Ảnh minh họa

Không thể hiện sự thiên vị giữa các con

Không ít bậc cha mẹ luôn khẳng định mình đối xử công bằng với tất cả các con. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người vẫn vô tình dành sự quan tâm hoặc ưu ái nhiều hơn cho một người con nào đó.

Điều đáng nói là con cái thường rất nhạy cảm. Dù cha mẹ không nói thẳng, họ vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt trong cách cư xử, lời nói hay hành động.

Nếu sự thiên vị bị thể hiện quá rõ, người con cảm thấy mình bị bỏ quên sẽ dễ mang tâm lý tủi thân, mặc cảm hoặc so sánh với anh chị em. Theo thời gian, những cảm xúc tiêu cực ấy có thể tích tụ thành khoảng cách, làm rạn nứt tình cảm ruột thịt.

Đặc biệt khi cha mẹ đã về hưu, con cái đều trưởng thành và có gia đình riêng, những mâu thuẫn liên quan đến tình cảm hoặc lợi ích thường phức tạp hơn trước. Vì thế, sự công bằng và tinh tế của cha mẹ chính là "chất keo" giúp các thành viên gắn kết lâu dài.

Không biến con cái thành "trọng tài" trong chuyện vợ chồng

Hôn nhân nào cũng có lúc xảy ra bất đồng. Sau nhiều năm chung sống, những va chạm nhỏ càng khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cha mẹ nên thường xuyên kể với con cái về những điều mình không hài lòng ở người bạn đời.

Việc tâm sự quá nhiều có thể khiến con cái hình thành cái nhìn phiến diện về cha hoặc mẹ. Một khi đã đứng về phía một người, chúng rất khó giữ được sự khách quan trong các mối quan hệ gia đình.

Không những vậy, nếu người bạn đời biết mình bị phàn nàn sau lưng với con cháu, tình cảm vợ chồng cũng dễ bị tổn thương. Những mâu thuẫn vốn chỉ là chuyện riêng giữa hai người có thể vô tình lan sang cả thế hệ sau.

Ở tuổi về hưu, điều quan trọng không phải là tìm người đứng về phía mình, mà là học cách lắng nghe, kiềm chế cảm xúc và giải quyết bất đồng bằng sự bao dung. Đó cũng là cách gìn giữ bầu không khí bình yên cho cả gia đình.

Về hưu, biết giữ chừng mực trong lời nói cũng là một dạng trí tuệ

Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, cha mẹ có nhiều thời gian gần gũi con cháu hơn. Tuy nhiên, không phải mọi suy nghĩ đều nên chia sẻ. Những câu chuyện liên quan đến tài sản, sự thiên vị hay mâu thuẫn vợ chồng nếu không được cân nhắc kỹ có thể vô tình trở thành nguồn cơn của những rắc rối kéo dài.

Sự yêu thương không chỉ nằm ở việc cho đi vật chất hay nói hết lòng mình, mà còn ở khả năng giữ lại những điều cần giữ đúng thời điểm. Đôi khi, sự kín đáo của cha mẹ lại chính là cách tốt nhất để bảo vệ hạnh phúc gia đình và giúp tuổi về hưu thực sự bình yên.

Có 2 con trai vẫn không ở chung khi về hưu: Quan điểm của cụ ông khiến nhiều người thức tỉnh GĐXH - Không ít người cho rằng tuổi về hưu sống cùng con cháu sẽ hạnh phúc hơn. Thế nhưng, nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi lại chủ động chọn ở riêng để tận hưởng cuộc sống và tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Theo Toutiao