Người yêu cũ không chấp nhận chia tay và màn trả thù khiến mẹ đơn thân ám ảnh

Vụ việc khiến cuộc sống của Holly Whitmore, 36 tuổi (sống tại Anh) đảo lộn và trở thành lời cảnh báo về hành vi xâm phạm quyền riêng tư trên không gian mạng, thông tin trên Mirror.

Mẹ đơn thân bàng hoàng khi nhận email từ người yêu cũ

Holly Whitmore là một người mẹ đơn thân sống tại thành phố Birmingham (Anh). Cuối năm 2023, cô bất ngờ nhận được một email từ người yêu cũ là Akim Nicholson với nội dung ngắn gọn: "Hãy kiểm tra Snapchat của cô."

Ngay khi mở ứng dụng, Holly rơi vào trạng thái hoảng loạn. Những hình ảnh hiện ra trước mắt khiến cô chết lặng. Đó là đoạn video riêng tư bị quay lén trong thời gian cả hai còn yêu nhau và nay đã bị phát tán lên mạng xã hội.

Holly kể lại rằng cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh sụp đổ. Tim cô như ngừng đập khi nhận ra đoạn video đã nhanh chóng lan truyền, tiếp cận hàng nghìn người trên internet.

Mẹ đơn thân khốn khổ vì bị người yêu cũ quay lén rồi 'tung' lên mạng. Ảnh: Mirror

Mối quan hệ tưởng bình yên lại kết thúc bằng bi kịch

Holly và Akim quen biết nhau từ khi còn trẻ nhưng chỉ chính thức hẹn hò vào năm 2022. Khi ấy, Holly vừa trải qua một cuộc tình đầy tổn thương và tin rằng Akim là người mang đến sự an ủi, che chở.

Tuy nhiên, chỉ ít tuần sau khi bắt đầu mối quan hệ, Akim bị bắt vì hành vi phá hoại tài sản của chính mẹ mình, gây thiệt hại hơn 6.000 bảng Anh.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất ổn, Holly quyết định chấm dứt chuyện tình cảm vào tháng 6/2022. Sau đó, Akim phải chấp hành án tù vì vụ phá hoại tài sản.

Bị từ chối nối lại tình cảm, người yêu cũ phát tán video trả thù

Sau khi được trả tự do vào tháng 8/2023, Akim nhiều lần tìm cách liên lạc và mong muốn quay lại với Holly nhưng đều bị cô từ chối.

Không chấp nhận việc chia tay, người đàn ông này liên tục gửi email làm phiền trước khi thực hiện hành vi phát tán video riêng tư của Holly lên mạng xã hội để trả thù.

Sự việc khiến mẹ đơn thân này rơi vào cú sốc tâm lý nghiêm trọng. Không chỉ danh dự bị ảnh hưởng, cuộc sống của cô và các con cũng bị đảo lộn vì áp lực từ dư luận và sự lan truyền của đoạn video trên internet.

Người đàn ông lĩnh án tù vì hành vi phát tán video riêng tư

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Holly lập tức trình báo cảnh sát. Trong thời gian đầu, Akim bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau quá trình truy tìm, lực lượng chức năng phát hiện anh ta đang lẩn trốn tại một quán rượu ở Birmingham. Đến ngày 1/10/2024, Akim bị tòa án tuyên phạt 4 năm tù giam vì hành vi liên quan đến việc phát tán video riêng tư nhằm trả thù.

Dù vậy, Holly cho rằng mức án này vẫn chưa đủ để bù đắp những tổn thương tinh thần mà cô cùng gia đình đã phải gánh chịu.

Mẹ đơn thân lên tiếng để cảnh báo những phụ nữ khác

Sau thời gian dài chịu đựng cú sốc, Holly quyết định công khai câu chuyện của mình trên mạng xã hội.

Theo cô, việc chia sẻ trải nghiệm không nhằm khơi lại nỗi đau mà để cảnh báo những phụ nữ khác về nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư trong các mối quan hệ tình cảm.

Holly hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp nhiều người nâng cao cảnh giác, đồng thời mạnh dạn tìm đến cơ quan chức năng nếu trở thành nạn nhân của hành vi phát tán hình ảnh hoặc video riêng tư trái phép.