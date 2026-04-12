Càng yêu càng đau: 3 cặp cung hoàng đạo ở bên nhau là tổn thương
GĐXH - Có những cặp đôi sinh ra để bù đắp cho nhau, nhưng cũng có những cung hoàng đạo khi ở cạnh lại trở thành "đôi đũa lệch", càng yêu càng dễ gây tổn thương.
Sự khác biệt trong tính cách, cách nhìn nhận cuộc sống khiến các cung hoàng đạo này khó dung hòa, mâu thuẫn kéo dài và cuối cùng làm cả hai đều đau lòng.
Xử Nữ – Hổ Cáp: Càng yêu càng thất vọng vì khác biệt quá lớn
Mật ngữ 12 chòm sao cho thấy chuyện tình của Xử Nữ và Hổ Cáp thường không có cái kết trọn vẹn.
Ban đầu, sự bí ẩn của Hổ Cáp khiến Xử Nữ tò mò, bị cuốn hút bởi những tham vọng và vẻ ngoài mạnh mẽ của đối phương.
Tuy nhiên, khi bước vào mối quan hệ lâu dài, Xử Nữ dần nhận ra phía sau vẻ kiên cường ấy là một Hổ Cáp khá bảo thủ, ỳ trệ và dễ rơi vào trạng thái tiêu cực. Điều này khiến người thực tế như Xử Nữ cảm thấy hụt hẫng.
Ngược lại, tính cách hay phàn nàn, cầu toàn của Xử Nữ cũng khiến Hổ Cáp mệt mỏi. Cả hai dần trở thành những người "sát muối" vào cảm xúc của nhau, càng gắn bó lại càng dễ tổn thương.
Vì vậy, nếu không đủ bao dung, mối quan hệ này rất khó đi đến bến bờ hạnh phúc.
Sư Tử – Kim Ngưu: Khác biệt về mục tiêu sống khiến tình yêu rạn nứt
Sư Tử rực rỡ như ánh nắng, mang đến nguồn năng lượng mới cho cuộc sống ổn định của Kim Ngưu. Cả hai đều yêu cái đẹp và thích tận hưởng, nên ban đầu rất dễ nảy sinh tình cảm.
Thế nhưng, khi bước vào thực tế, sự khác biệt dần lộ rõ. Kim Ngưu luôn nỗ lực kiếm tiền, hướng tới tương lai ổn định và vững chắc.
Trong khi đó, Sư Tử lại thiên về tận hưởng cuộc sống bình yên, không quá đặt nặng chuyện tích lũy.
Sự lệch hướng này khiến Kim Ngưu cảm thấy áp lực, còn Sư Tử lại khó hiểu đối phương. Khi cả hai đặt mục tiêu ở hai con đường khác nhau, mâu thuẫn ngày càng tăng và tình cảm cũng dần rạn nứt.
Song Tử – Cự Giải: Một cung hoàng đạo vô tâm, một cung hoàng đạo nhạy cảm
Song Tử và Cự Giải dễ bị thu hút bởi sự bổ sung tính cách. Song Tử vui vẻ, hài hước giúp Cự Giải mở lòng hơn. Ngược lại, sự dịu dàng và chăm sóc của Cự Giải khiến Song Tử cảm thấy được an ủi.
Tuy nhiên, càng yêu lâu, sự khác biệt càng bộc lộ rõ. Song Tử vốn vô tư, đôi khi vô tâm, khó nhớ hết những mong muốn và kỳ vọng của Cự Giải. Điều này khiến chòm sao nhạy cảm như Cự Giải dễ bị tổn thương.
Trong khi đó, Cự Giải lại có xu hướng cố chấp, muốn giữ chặt mối quan hệ bằng cách hy sinh hoặc ràng buộc.
Nhưng khi cảm xúc không còn, những nỗ lực ấy chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Cuối cùng, việc buông tay đôi khi lại là lựa chọn giúp cả hai nhẹ lòng hơn.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
