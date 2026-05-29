Đòi bạn gái hoàn tiền hẹn hò vì ăn quá khỏe, thanh niên bị mỉa mai 'không nên lấy vợ'

Thứ sáu, 19:47 29/05/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Người đàn ông than phiền rằng bạn gái ăn quá nhiều, khiến anh dần mất thiện cảm và không còn muốn tiếp tục mối quan hệ.

Thanh niên kiện bạn gái sau khi chia tay vì cho rằng "ăn nhiều hơn làm"

Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông họ He đã nộp đơn kiện bạn gái cũ họ Wang sau khi cả hai hủy hôn. Anh yêu cầu cô hoàn trả khoảng 50.000 nhân dân tệ, tương đương gần 194 triệu đồng.

Trong số này, 20.000 nhân dân tệ là tiền sính lễ mà gia đình anh đã trao trong lễ đính hôn, còn 30.000 nhân dân tệ được cho là toàn bộ chi phí mà anh đã bỏ ra trong suốt thời gian hẹn hò với bạn gái.

Điều khiến dư luận bất ngờ là nguyên nhân dẫn đến vụ kiện lại xuất phát từ chuyện ăn uống. 

Người đàn ông cho biết anh dần mất thiện cảm với bạn gái vì cho rằng cô ăn quá nhiều, tiêu tốn đáng kể chi phí sinh hoạt của gia đình.

Bạn gái ăn quá nhiều, người đàn ông kiện ra tòa, đòi lại tiền hẹn hò. Ảnh minh họa: Shutterstock

Cặp đôi quản lý quán ăn suốt nhiều tháng

Được biết, cặp đôi quen nhau thông qua mai mối truyền thống tại một vùng quê ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 

Sau thời gian tìm hiểu, cả hai nhanh chóng đính hôn và chuyển tới tỉnh Hà Bắc để cùng điều hành một quán malatang do gia đình người đàn ông sở hữu.

Trong khoảng nửa năm, cô Wang trực tiếp hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình bạn trai. Tuy nhiên, anh He cho rằng bạn gái không làm việc quá vất vả và đóng góp ít hơn mong đợi.

Không dừng lại ở đó, anh còn công khai phàn nàn rằng bạn gái thường xuyên ăn tại quán với số lượng lớn. 

Theo lời kể của người đàn ông, lượng thức ăn bán ra nhiều ngày "thậm chí không đủ cho cô ấy ăn".

Phát ngôn này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội vì cho rằng cách nói của anh mang tính xúc phạm và quá tính toán trong chuyện tình cảm.

Bạn gái phản ứng gay gắt khi bị đòi hoàn tiền yêu đương

Trước yêu cầu từ bạn trai cũ, cô Wang bày tỏ sự thất vọng và cho rằng hành động kiện tụng này quá nhỏ nhen. 

Cô khẳng định mình đã dành thời gian làm việc tại quán ăn của gia đình bạn trai trong nhiều tháng nhưng không hề được tính công.

Ngoài ra, người phụ nữ cũng phản đối việc đối phương liệt kê chi tiết từng khoản chi tiêu trong lúc yêu nhau để yêu cầu hoàn trả sau chia tay.

Sự việc càng thu hút sự chú ý khi nhiều người cho rằng mối quan hệ tình cảm không thể được tính toán như một bản hợp đồng tài chính.

Tòa án bác phần lớn yêu cầu kiện bạn gái

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án đã bác bỏ yêu cầu đòi lại 30.000 nhân dân tệ tiền hẹn hò của người đàn ông. 

Theo nhận định của tòa, đây chủ yếu là những khoản chi tiêu mang tính tự nguyện trong quá trình yêu đương nên không có cơ sở pháp lý để yêu cầu hoàn trả.

Tuy nhiên, với khoản tiền sính lễ 20.000 nhân dân tệ, tòa xác định hai người chưa đăng ký kết hôn nên người phụ nữ có trách nhiệm hoàn lại một phần.

Dù vậy, xét đến thời gian chung sống và việc cô Wang từng hỗ trợ công việc kinh doanh cho gia đình bạn trai, tòa chỉ yêu cầu hoàn trả một nửa số tiền sính lễ.

Kết quả cuối cùng được cho là giúp cả hai bên chấp nhận khép lại vụ việc.

Câu chuyện đòi tiền bạn gái ăn nhiều gây tranh luận trên mạng xã hội

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện hàng loạt ý kiến chỉ trích người đàn ông họ He.

Nhiều cư dân mạng cho rằng nếu anh quá quan tâm đến chuyện tiền bạc và công sức, đáng lẽ phải trả lương cho bạn gái trong thời gian cô làm việc tại quán ăn.

Một số ý kiến khác mỉa mai rằng người đàn ông không phù hợp để kết hôn vì quá chi li và tính toán trong tình cảm.

Bên cạnh đó, vụ việc cũng khiến chủ đề sính lễ tại Trung Quốc tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận. 

Nhiều người cho rằng phong tục này đang tạo ra áp lực tài chính lớn cho nam giới, trong khi số khác nhận định sính lễ vẫn mang ý nghĩa truyền thống và sự tôn trọng dành cho nhà gái.

Theo quy định trong Bộ luật Dân sự Trung Quốc áp dụng từ năm 2021, tòa án có thể chấp nhận yêu cầu hoàn trả sính lễ trong trường hợp hai bên chưa đăng ký kết hôn hoặc chưa thực sự chung sống như vợ chồng.

Dù vụ kiện đã khép lại, câu chuyện "kiện bạn gái vì ăn quá nhiều" vẫn tiếp tục được bàn tán rộng rãi bởi những tranh cãi xoay quanh tiền bạc, tình yêu và cách ứng xử sau chia tay.

Cụ ông 80 tuổi khoe bạn gái kém 40 tuổi, nói một câu gây chú ý về tuổi già

GĐXH - Không có con cái bên cạnh khi bước vào tuổi già, cụ ông 80 tuổi chọn cách đặc biệt để chống cô đơn, đó là kết thân với một phụ nữ trẻ dưới 40 tuổi.

Theo SCMP

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
