Một cuộc ly hôn có thể hủy hoại 3 thế hệ: Người đau nhất thường không phải vợ chồng

Giữa những áp lực cơm áo gạo tiền và những lần cãi vã tưởng như không thể chịu đựng thêm, không ít người từng nghĩ: "Hay là ly hôn cho nhẹ lòng".

Thoạt nghe, đó giống như một lối thoát.

Nhưng thực tế, ly hôn chưa bao giờ chỉ là chuyện của hai người lớn. Đằng sau một chữ "chia tay" có thể là những tổn thương kéo dài cho cả một gia đình, thậm chí ảnh hưởng đến nhiều thế hệ.

Có những cuộc hôn nhân thực sự cần kết thúc để giải thoát con người khỏi bạo lực, tổn thương và sự độc hại. Nhưng cũng có không ít cuộc chia ly bắt đầu chỉ vì cảm xúc nhất thời, vì cái tôi quá lớn hoặc vì cả hai đã quên cách lắng nghe nhau.

Nhiều người nghĩ ly hôn là giải thoát nhưng hệ lụy phía sau mới là câu chuyện đau lòng. Ảnh minh họa

Ly hôn tưởng là giải thoát, cuối cùng lại để lại nỗi đau rất dài

Người tổn thương sâu nhất thường là con trẻ

Người lớn có thể học cách bắt đầu lại, nhưng với trẻ nhỏ, gia đình chính là cả thế giới.

Dù còn rất nhỏ, trẻ vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí gia đình: những bữa cơm im lặng, những cuộc cãi vã, sự lạnh nhạt giữa cha mẹ… Tất cả đều để lại dấu vết trong tâm lý trẻ.

Nhiều đứa trẻ sau biến cố gia đình trở nên ít nói, nhạy cảm hoặc trưởng thành quá sớm. Có em luôn tự hỏi:

"Có phải vì mình chưa đủ ngoan?"

"Tại sao bạn bè có đủ bố mẹ còn mình thì không?"

Những khoảng trống ấy không chỉ ảnh hưởng tuổi thơ mà còn âm thầm tác động đến cách trẻ nhìn nhận tình yêu, hôn nhân và các mối quan hệ sau này.

Không ít nghiên cứu tâm lý cho thấy, trẻ sống trong môi trường gia đình đổ vỡ kéo dài dễ gặp vấn đề về cảm xúc, mất cảm giác an toàn hoặc khó xây dựng niềm tin khi trưởng thành.

Ảnh minh hoạ: Evolvetreatmen

Nhiều người ly hôn rồi mới nhận ra: Cuộc sống không nhẹ nhõm như từng nghĩ

Không ít người từng tin rằng ly hôn là giải thoát. Nhưng sau tất cả, họ mới hiểu rằng đó đôi khi chỉ là khởi đầu của một kiểu áp lực khác.

Khi còn hôn nhân, cuộc sống dù mệt mỏi vẫn có người cùng chia sẻ gánh nặng. Sau ly hôn, mọi trách nhiệm tài chính, con cái, công việc và cảm xúc có thể dồn lên vai một người.

Càng bước vào tuổi trung niên, cảm giác cô đơn càng hiện rõ.

Có những đêm đau ốm không biết gọi ai. Có những ngày mệt mỏi chỉ muốn có người để trò chuyện. Sự tự do mà nhiều người từng mong muốn đôi khi đi kèm cái giá không hề nhỏ.

Cha mẹ già thường là người âm thầm đau lòng nhất

Ít ai để ý rằng, phía sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ còn có nỗi buồn của cha mẹ hai bên.

Với người lớn tuổi, điều họ mong nhất thường chỉ là thấy con cái yên ổn, gia đình đủ đầy, con cháu sum vầy.

Bởi vậy, khi biết con ly hôn, nhiều bậc cha mẹ dù ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại day dứt, lo lắng.

Có người tuổi đã cao vẫn phải tiếp tục chăm cháu, đứng giữa những mâu thuẫn của con cái. Có người mất ngủ nhiều đêm chỉ vì sợ con mình sống cô độc về sau.

Đáng lẽ tuổi già là quãng thời gian nghỉ ngơi, nhưng không ít người lại tiếp tục mang nặng nỗi lo gia đình.

Điều giết chết hôn nhân nhiều khi không phải phản bội mà là cảm xúc mất kiểm soát

Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ không hẳn vì hết yêu.

Mà vì cả hai đã quá quen với việc im lặng, hơn thua hoặc nói ra những lời làm tổn thương nhau trong lúc nóng giận.

Có những câu như "ly hôn đi", ban đầu chỉ là bộc phát cảm xúc. Nhưng nói nhiều lần, nó dần trở thành vết cắt thật sự trong mối quan hệ.

Thực tế, hôn nhân lâu dài không thể chỉ dựa vào cảm xúc yêu đương ban đầu. Điều giúp hai người đi được cùng nhau nhiều năm thường là sự nhẫn nhịn, khả năng giao tiếp và tinh thần cùng sửa đổi vì gia đình.

Ảnh minh họa

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng cần cố chịu đựng, nhưng đừng ly hôn chỉ vì một phút bốc đồng

Nếu hôn nhân tồn tại bạo lực, xúc phạm kéo dài hoặc tổn thương nghiêm trọng về tinh thần, việc rời đi là cần thiết.

Nhưng với những mâu thuẫn đến từ áp lực cuộc sống, khác biệt tính cách hay những va chạm thường ngày, đôi khi điều một gia đình cần không phải là kết thúc, mà là thêm thời gian để thấu hiểu nhau hơn.

Một mái nhà có thể không hoàn hảo, nhưng cảm giác được yêu thương, được thuộc về vẫn là điều vô cùng quý giá với mỗi con người.

Đến một độ tuổi nào đó, nhiều người mới nhận ra: điều đáng quý nhất không phải là thắng thua trong hôn nhân, mà là giữ được sự bình yên cho những người mình yêu thương.

Gia đình cha yếu, mẹ mạnh: Con cái lớn lên dễ rơi vào 2 kết cục này GĐXH - Nhiều người đến tuổi trung niên mới nhận ra những tổn thương trong tính cách của mình bắt nguồn từ chính gia đình thời thơ ấu. Theo các chuyên gia tâm lý, mô hình “cha yếu mẹ mạnh” có thể âm thầm ảnh hưởng đến sự tự tin, cảm xúc và các mối quan hệ của trẻ khi trưởng thành.