Sau tuổi nghỉ hưu, người khôn ngoan tuyệt đối tránh xa 4 kiểu người để giữ cuộc sống bình yên
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, điều quan trọng không chỉ là sức khỏe hay tiền bạc mà còn là lựa chọn các mối quan hệ xung quanh.
Người thông minh sau khi nghỉ hưu thường chủ động tránh xa 4 kiểu người dễ mang đến phiền muộn và năng lượng tiêu cực để tuổi xế chiều được bình yên, an nhàn hơn.
Nghỉ hưu rồi nên tránh xa người chỉ biết lợi dụng
Sau khi nghỉ hưu, dù có điều kiện kinh tế tốt đến đâu, bạn cũng không nên quá dễ dãi với những người có tính cách thích dựa dẫm và lợi dụng người khác.
Kiểu người này thường xem sự giúp đỡ của người thân là chuyện hiển nhiên. Họ chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi, luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên mọi thứ.
Đáng nói hơn, những người như vậy đôi khi lại xuất hiện ngay trong chính gia đình hoặc họ hàng thân thiết.
Không ít bậc cha mẹ vì quá thương con nên sẵn sàng hy sinh mọi thứ, từ tiền bạc đến công sức. Nhưng sự nuông chiều kéo dài lại khiến con cái mất đi tính tự lập, quen sống phụ thuộc vào cha mẹ dù đã trưởng thành.
Vì thế, điều quan trọng nhất sau khi nghỉ hưu là phải biết bảo vệ cuộc sống của chính mình.
Hãy dạy con tự lập từ sớm, biết lao động và có trách nhiệm với cuộc đời của chúng. Khi con cái trưởng thành đúng nghĩa, cha mẹ mới có thể tận hưởng tuổi già nhẹ nhõm hơn.
Sau khi nghỉ hưu, đừng để bản thân bị cuốn vào những người kiêu ngạo
Trong cuộc sống, có những người luôn cho rằng mình giỏi hơn người khác. Họ thích khoe khoang điều kiện kinh tế, thành công của con cái hay địa vị xã hội để thể hiện bản thân.
Kiểu người này thường mang đến cảm giác khó chịu trong giao tiếp. Họ hay coi thường người khác, thích áp đặt quan điểm và luôn muốn mình là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện.
Sau khi nghỉ hưu, điều cần nhất là sự bình yên trong tâm trí. Vì vậy, thay vì tranh luận hay hơn thua với những người quá kiêu ngạo, tốt nhất nên giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc.
Đôi khi, sự im lặng và thờ ơ lại là cách ứng xử khôn ngoan nhất. Không cần chứng minh đúng sai với những người luôn sống trong cái tôi quá lớn.
Nghỉ hưu an nhàn cần tránh người thích than vãn, kể khổ
Có một kiểu người đi đến đâu cũng mang theo năng lượng tiêu cực. Họ liên tục phàn nàn về cuộc sống, kể lể khó khăn và luôn cho rằng bản thân là người bất hạnh nhất.
Những người thích kể khổ thường không tìm cách giải quyết vấn đề mà chỉ muốn tìm kiếm sự đồng cảm. Nếu tiếp xúc lâu dài, tâm trạng của chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực.
Tuổi già vốn cần sự thư thái và nhẹ lòng. Sau khi nghỉ hưu, mỗi người nên học cách sống đơn giản hơn, nghĩ tích cực hơn để tận hưởng quãng thời gian bình yên bên gia đình và những người thân yêu.
Cuộc sống không ai tránh khỏi khó khăn, nhưng nếu ngày nào cũng chìm trong than trách thì tinh thần sẽ ngày càng mệt mỏi. Người càng trưởng thành càng hiểu rằng, biết chấp nhận và giữ tâm thế lạc quan mới là điều quan trọng nhất.
Người nghỉ hưu khôn ngoan luôn cảnh giác với kiểu người "miệng cười lòng lạnh"
Trong cuộc sống, không phải ai tỏ ra thân thiện cũng thật lòng tử tế. Có những người bên ngoài luôn niềm nở, nói lời dễ nghe nhưng bên trong lại đầy toan tính và vụ lợi.
Khi chưa xảy ra va chạm lợi ích, họ có thể cư xử rất tốt. Nhưng chỉ cần động chạm đến quyền lợi cá nhân, bản chất thật sẽ nhanh chóng bộc lộ.
Sau khi nghỉ hưu, con người càng cần tỉnh táo trong các mối quan hệ. Đừng quá cả tin hay mở lòng vô điều kiện với người khác.
Việc nhìn người bằng sự quan sát và trải nghiệm sẽ giúp tránh được nhiều phiền phức không đáng có.
Tuổi xế chiều muốn bình yên không chỉ cần sức khỏe và tài chính ổn định mà còn cần những mối quan hệ lành mạnh. Biết ai nên gần, ai nên tránh chính là sự khôn ngoan lớn nhất của người từng trải.
