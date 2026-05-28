Bị nhà vợ bòn rút nhiều năm, con rể tỉnh ngộ sau một tin nhắn
GĐXH - Hết lòng chăm lo cho nhà vợ, con rể không ngần ngại chuyển hơn 100 triệu đồng viện phí cho bố vợ. Thế nhưng, một tin nhắn vô tình bị lộ đã phơi bày sự thật.
Tin tưởng vợ tuyệt đối, chồng không tiếc tiền chăm lo nhà vợ
Câu chuyện của anh Lưu Thành và vợ là Hiểu Phùng đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc bởi cú sốc hôn nhân khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Anh Lưu và Hiểu Phùng quen nhau khi cùng làm việc tại một nhà hàng. Trong khi anh là đầu bếp thì chị làm phục vụ. Sự duyên dáng, khéo ăn nói của Hiểu Phùng nhanh chóng khiến anh Lưu rung động.
Dù thu nhập không quá cao, anh Lưu vẫn luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho bạn gái. Từ quần áo, mỹ phẩm cho đến những buổi đi chơi, ăn uống, anh đều chủ động chi trả.
Vào dịp sinh nhật của Hiểu Phùng, anh còn mua tặng cô chiếc túi trị giá 400 tệ, món quà khiến cô rất xúc động và chính thức nhận lời yêu.
Sau khi quen nhau, anh Lưu biết gia đình bạn gái ở quê có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tháng, Hiểu Phùng đều gửi gần một nửa tiền lương về cho bố mẹ.
Vì thương người yêu vất vả, anh Lưu càng cố gắng kiếm tiền để phụ giúp cô.
Tuy nhiên, nhiều đồng nghiệp từng âm thầm khuyên anh nên suy nghĩ kỹ. Họ cho biết em trai của Hiểu Phùng nổi tiếng ham chơi, thường xuyên dựa dẫm vào chị gái để xin tiền tiêu xài.
Không ít người còn cảnh báo rằng nếu kết hôn, anh Lưu có thể sẽ phải gánh cả gia đình bên vợ.
Dẫu vậy, vì tin vào tình cảm của người yêu, anh vẫn bỏ ngoài tai tất cả.
Cuộc hôn nhân ngột ngạt vì áp lực tiền bạc từ nhà vợ
Sau hai năm yêu nhau, anh Lưu muốn tiến tới hôn nhân nhưng nhiều lần bị Hiểu Phùng từ chối. Điều đó khiến anh dần cảm thấy bất an.
Chỉ đến khi anh nói rõ rằng nếu không cưới thì sẽ chia tay, Hiểu Phùng mới đồng ý tổ chức đám cưới.
Tuy nhiên, nhà gái lại yêu cầu khoản sính lễ lên tới 200.000 tệ. Vì không đủ khả năng đáp ứng, gia đình anh Lưu phải thương lượng rất lâu mới giảm xuống còn 120.000 tệ.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng mở một quán ăn nhỏ và việc kinh doanh khá thuận lợi. Nhờ chăm chỉ làm ăn, mỗi năm họ có thể kiếm được hơn 100.000 tệ.
Anh Lưu từng cho rằng sự khéo léo và giao tiếp giỏi của vợ là yếu tố giúp quán đông khách hơn. Nhưng càng sống chung, anh càng nhận ra vợ quá thiên vị gia đình bên ngoại.
Mỗi khi em trai gặp khó khăn hay muốn mua sắm thứ gì, Hiểu Phùng đều tìm cách đưa tiền hỗ trợ.
Có lần, em vợ muốn vay 100.000 tệ để mua ô tô. Anh Lưu phản đối vì số tiền quá lớn, nhưng vợ anh vẫn lén giúp em trai khiến hai vợ chồng thường xuyên cãi vã.
Không chỉ vậy, cứ mỗi lần mẹ ruột đau ốm hay gia đình có việc, Hiểu Phùng lại gửi tiền về quê mà không bàn bạc với chồng.
Dù làm ăn có thu nhập tốt nhưng sau nhiều năm, vợ chồng anh gần như không tích lũy được khoản tiết kiệm nào đáng kể.
Chuyển hơn 100 triệu viện phí cho bố vợ, chàng rể phát hiện cú lừa
Mâu thuẫn trong gia đình ngày càng nhiều hơn khi công việc kinh doanh bắt đầu sa sút.
Hiểu Phùng liên tục thúc ép chồng xin tiền bố mẹ đẻ để xoay sở làm ăn, điều khiến anh vô cùng khó xử.
Đỉnh điểm xảy ra vài tháng trước khi bố vợ bất ngờ nhập viện vì bệnh nặng. Hiểu Phùng vội vàng yêu cầu chồng chuyển ngay 30.000 tệ, tương đương hơn 100 triệu đồng, để đóng viện phí.
Tin tưởng vợ, anh Lưu không hề nghi ngờ mà lập tức đưa tiền.
Nhưng đúng một ngày sau, khi Hiểu Phùng đi chợ và để quên điện thoại ở nhà, anh vô tình đọc được đoạn tin nhắn khiến bản thân chết lặng.
Người em vợ nhắn cho chị gái: "Em cảm ơn chị đã cho tiền. Đừng để anh rể biết chuyện này. Nếu anh ấy muốn đến thăm bố thì báo cho em trước để em sắp xếp giả vờ đưa bố vào viện".
Đọc xong dòng tin nhắn, anh Lưu bàng hoàng nhận ra chuyện bố vợ nhập viện chỉ là cái cớ để gia đình vợ lấy tiền của mình.
Sự thật ấy khiến anh cảm thấy mọi niềm tin trong hôn nhân đều sụp đổ.
Quyết định ly hôn sau nhiều năm bị nhà vợ bòn rút
Sau cú sốc lớn, anh Lưu mới nhớ lại những lời cảnh báo của đồng nghiệp năm xưa.
Anh nhận ra bản thân đã quá mù quáng khi luôn cố gắng hy sinh cho gia đình vợ nhưng đổi lại chỉ là sự lợi dụng.
Điều khiến anh thất vọng nhất không phải số tiền đã mất, mà là việc người vợ đầu ấp tay gối lại cùng gia đình dựng lên màn kịch để lừa dối chồng.
Cuối cùng, sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân đầy áp lực và mệt mỏi.
Câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng trong hôn nhân, sự chân thành và tin tưởng là điều quan trọng nhất. Khi tình cảm bị đặt sau tiền bạc và lợi ích cá nhân, cuộc sống gia đình rất khó có thể bền lâu.
