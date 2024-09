Cảnh báo các trang Facebook tích xanh giả mạo Cục nghiệp vụ, Bộ Công an để hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa

Theo Công an TP Hà Nội, những ngày qua xuất hiện nhiều trang Facebook mạo danh các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ, như: "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo"... với cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo.

Đáng chú ý, các trang Facebook này được nhà cung cấp dịch vụ xác thực tích xanh để tăng uy tín, nhằm đánh lừa người dân.

Theo đó, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng giới thiệu sẽ hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa với thủ tục nhanh chóng, cam kết lấy lại được tiền. Thay vì đến cơ quan Công an trình báo, người bị lừa lại lên mạng xã hội để tìm kiếm trang mạng hỗ trợ lấy lại tiền.

Các trang giả mạo Cục nghiệp vụ, Bộ Công an có xác thực tích xanh.

Nhiều người do nhầm lẫn, nghĩ các trang ghi thông tin Bộ Công an, lại được xác thực tích xanh là trang uy tín nên đã liên hệ để nhờ hỗ trợ. Lúc này, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền để hỗ trợ. Nhiều nạn nhận đã bị lừa, nay lại tiếp tục "sập bẫy" các đối tượng lừa đảo và chuyển tiền.

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác trước những trang Facebook giả mạo này. Tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo"... trên không gian mạng. Không chuyển tiền cho các đối tượng trên để được hướng dẫn, làm hồ sơ thu hồi tiền.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân nên đến cơ quan Công an trình báo để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Nếu nghi ngờ các trang giả mạo lực lượng Công an, người dân cần liên hệ cơ quan Công an gần nhất để kiểm tra, xác thực độ chính xác của các trang này.

