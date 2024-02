Tin sáng 5/2: Trao bằng Kỹ sư danh dự đầu tiên cho sinh viên hiến xác cho y học; cảnh báo hình thức lừa đảo mới nhắm vào người dùng chữ ký số

Xuất hiện hình thức lừa đảo mới nhắm vào người dùng chữ ký số

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – VNCERT/CC vừa cảnh báo về hình thức lừa đảo mới nhắm vào các cá nhân, tổ chức sử dụng chữ ký số. Ảnh minh họa: TL

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – VNCERT/CC, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa có cảnh báo về hình thức lừa đảo mới nhắm vào các cá nhân, tổ chức sử dụng chữ ký số.

Theo đó, lợi dụng việc sử dụng chữ ký số ngày càng phổ biến và mùa quyết toán thuế của các cá nhân, doanh nghiệp, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo đã giả mạo đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để gửi thư điện tử yêu cầu người dùng gia hạn chứng thư số. Sau khi người dùng thực hiện thao tác gia hạn theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo, họ sẽ bị chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù gói dịch vụ chứng thực chữ ký số của doanh nghiệp, tổ chức vẫn còn thời hạn sử dụng, song nhiều người vẫn nhận được thư điện tử thông báo chữ ký số của công ty đã hết hạn và cần gia hạn ngay như: "Dấu điện tử của công ty đang thuộc diện token: bản cũ – hết hạn. Ngừng ký gửi thầu, hóa đơn, kê khai thuế sau ngày… Công ty cần liên hệ ngay để gia hạn dịch vụ, tránh bị khóa tài khoản…"; hay "Token bị khóa và tạm ngừng ký gửi thuế cần liên hệ với hệ thống hoặc giao dịch viên để gia hạn dịch vụ. Ngừng ký gửi thầu, hóa đơn, kê khai tại ngày…".

Qua đánh giá, các chuyên gia VNCERT/CC nhận thấy những email giả mạo các đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để lừa đảo doanh nghiệp thường có đuôi ".gmail" hoặc tên miền từ nước ngoài. Nội dung email chỉ nêu chung chung không thể hiện được đơn vị cung cấp hoặc đại lý được ủy quyền. Thông tin liên hệ trong thư điện tử chỉ để số điện thoại của giao dịch viên và được thay đổi liên tục.

Cách thức lừa đảo của các đối tượng khá bài bản. Ban đầu, đối tượng gửi mail thông báo chữ ký số của cá nhân, doanh nghiệp sắp hết hạn. Sau đó vài ngày, đối tượng tiếp tục gửi thông báo trong ngày hôm đấy chữ ký số sẽ hết hạn và cần gia hạn ngay. Khi cá nhân, doanh nghiệp chưa kịp phản hồi, kẻ mạo danh sẽ tiếp tục gửi mail thông báo "token bị khóa và tạm ngưng tài khoản". Bằng hình thức này, đối lượng đã lừa chiếm đoạt tài sản của những người dùng nhẹ dạ cả tin, chủ quan.

Trung tâm VNCERT/CC khuyến nghị, khi nghi ngờ email giả mạo yêu cầu gia hạn chứng thư số, các cá nhân, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để được hướng dẫn kiểm tra thời hạn chứng thư số cũng như hợp đồng đăng ký dịch vụ.

Cảnh sát giao thông "tiếp sức" cho người dân về quê ăn Tết

CSGT Bình Thuận tặng quà người dân về quê đón Tết.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục đang tập trung chỉ đạo Công an các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi với tinh thần làm việc "xuyên đêm, xuyên Tết".

Bên cạnh đó, nêu cao tinh thần hỗ trợ cho người dân về quê ăn Tết được an vui, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương cũng lập nhiều điểm hỗ trợ, tặng quà cho người dân trên các tuyến quốc lộ.

Tại Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận), Trạm đã phối hợp với các nhà hảo tâm lập điểm tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên đường về quê đón Tết trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Hàm Tân).

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chuẩn bị 350 phần quà gồm: bánh chưng, bánh kẹo, nước uống, khăn lạnh và trái cây để tặng cho người dân. Đặc biệt, nếu chở theo trẻ em, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tặng kèm 1 bao lì xì và gấu bông.

Tại Bình Định, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng đã lập nhiều điểm hỗ trợ người dân về quê ăn Tết tại các tuyến quốc lộ. Bên cạnh việc tặng nước uống, khăn lạnh cho các tài xế, lực lượng chức năng còn hỗ trợ đổ xăng cho người dân. Tuy là phần quà nhỏ nhưng cũng góp phần tuyên truyền cho các tài xế đảm bảo an toàn giao thông, giữ tỉnh táo trên hành trình về quê.

Tại Sơn La, cùng với tặng nước uống, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh còn tặng người dân đang trên đường về quê những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông còn giúp người dân kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện phù hợp với địa hình và thời tiết khu vực.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, những ngày tới, lực lượng Cảnh sát giao thông công an các địa phương sẽ tiếp tục lập các điểm hỗ trợ, tặng quà cho người dân về ăn Tết.

Trao bằng Kỹ sư danh dự đầu tiên cho sinh viên hiến xác cho y học

Bằng Kỹ sư danh dự được Đại học Đông Á trao cho sinh viên Nguyễn Minh Châu vì những nghĩa cử cao đẹp. Ảnh: viettimes

Ngày 4/2, Đại học Đông Á (Đà Nẵng) đã trao bằng Kỹ sư danh dự cho sinh viên Nguyễn Minh Châu – người ngồi xe lăn đến giảng đường đã không may qua đời vì bạo bệnh vào tối 3/2.

Bằng Kỹ sư danh dự được TS. Nguyễn Thị Anh Đào (Hiệu trưởng Đại học Đông Á) trao cho gia đình, trước di ảnh của sinh viên Nguyễn Minh Châu cùng với giấy khen và thư tiễn.

Đây là Bằng Kỹ sư danh dự đầu tiên được Đại học Đông Á trao cho sinh viên, ghi nhận "Kết quả học tập học kỳ đầu, kế hoạch xây dựng con đường thành công trong 4 năm đại học trở thành kỹ sư thiết kế đồ họa, nghiên cứu nguyên lý thị giác, điện ảnh và tạo ra sản phẩm phần mềm văn hóa và lịch sử Việt Nam. Cao cả hơn là quyết định hiến xác cho y học để tạ ơn cuộc đời khi em thấy mình không còn khỏe nữa".

Được biết, thầy cô và gia đình cũng yêu quý tặng danh hiệu mà Minh Châu xứng đáng có, đó là danh hiệu "sinh viên giỏi, có nghị lực phi thường và tấm lòng cao cả".

Tại tang lễ, gia đình Minh Châu cũng đã cùng nhau điền vào đơn tự nguyện hiến thi hài, hoàn thành di nguyện hiến xác cho y học mà em mong muốn thực hiện sau khi ra đi.

Thi hài của Minh Châu sẽ được đưa đến Trường Đại học Phan Châu Trinh để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và phát triển y học.

Lời khai của hung thủ người nước ngoài sát hại đồng hương

Đối tượng Nikiforov Roman.

Sau hơn 48 giờ tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng xảy ra tại phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết, Bình Thuận), Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã bắt giữ Nikiforov Roman (SN 1984, quốc tịch Nga), nghi phạm giết người vứt xác phi tang.

Trước đó, vào khoảng 17h30' ngày 1/2, người dân trong khi đi vào rẫy ở thôn Thiện Sơn (xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết) phát hiện thi thể nam giới đã tử vong được quấn trong chăn, chân bị trói, trên đầu có vết thương. Vị trí phát hiện thi thể cách đường đất khoảng 100m và khu vực này vắng nhà dân.

Theo lời khai ban đầu của Nikiforov Roman, nghi phạm và nạn nhân E.V (SN 1980) cùng có quốc tịch Nga, từng ở chung phòng trọ và có mối quan hệ thân thiết với nhau.

Vào khuya ngày 30/1, tại phòng trọ (thuộc KP1, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết), xuất phát từ mâu thuẫn trong việc thuê trọ, Nikiforov Roman và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nghi phạm đã dùng búa tấn công làm nạn nhân tử vong, sau đó dùng xe máy chở thi thể nạn nhân đi vứt xác phi tang và đem hung khí cất giấu.

Kiểm tra phòng trọ của nghi phạm và nạn nhân, Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều dấu vết quan trọng, thu giữ được phương tiện đối tượng dùng để chở thi thể nạn nhân đi phi tang; tại nơi làm việc của nghi phạm đã thu giữ được chiếc búa hung khí gây ra vụ án trên.

Thu giữ gần 16.000 chai rượu ngoại trị giá 15 tỷ đồng không rõ nguồn gốc

Gần 16.000 chai rượu ngoại các loại trị giá hơn 15 tỷ đồng bị thu giữ.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương) vừa tiến hành kiểm tra 3 xe ô tô tải đang đậu đỗ tại bãi đất trống thuộc khu phố Bình Hòa (phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 3 xe tải có 15.818 chai rượu có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa và phương tiện tạm giữ ước tính trên 15 tỷ đồng.

Các tài xế khai nhận, được thuê vận chuyển mặt hàng rượu ngoại và đường cát nhập lậu từ các tỉnh Long An, Bình Phước về tỉnh Bình Dương để phân phối đi các tỉnh thành tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.