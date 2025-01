Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu lao động

Ngày 27/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về việc tiếp tục thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Thanh Hóa hướng dẫn ký kết thỏa thuận hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc về đưa người đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc (visa E8-1). Đây là chương trình lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong ngành nông nghiệp (visa E-8) thực hiện giữa chính quyền địa phương của Hàn Quốc trực tiếp ký kết với chính quyền địa phương các tỉnh của Việt Nam. Tất cả các thủ tục như ký kết bản ghi nhớ, tuyển chọn lao động thời vụ được thực hiện trực tiếp bởi chính quyền địa phương của hai nước, vì vậy, mọi cơ quan, tổ chức hay cá nhân khác đều không được phép tuyển chọn lao động thời vụ.

Thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Đinh Văn Dương.

Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Công ty TNHH dịch vụ cung ứng Thiện Nhân, có địa chỉ tại ngõ 207 (Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Người đại diện pháp luật là ông Đinh Văn Dương (SN 1991, trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) làm Giám đốc đã thông qua các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đưa ra thông tin tuyển chọn lao động thời vụ tại Hàn Quốc (E8-1) và thu tiền 162 lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời điều tra, xử lý. Đến ngày 12/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Dương về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhằm phòng ngừa tội phạm, tránh rủi ro thiệt hại về tài sản cho người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo và khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu, nắm rõ thông tin về chính sách nêu trên, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động tuyển chọn, đào tạo thu tiền, hứa hẹn đưa người lao động của địa phương đi làm việc thời vụ của Hàn Quốc.

Đề nghị các doanh nghiệp đang tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không lợi dụng việc tuyển chọn lao động để tổ chức cho người lao động xuất cảnh ra nước ngoài lao động trái phép dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.