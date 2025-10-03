Cảnh báo lừa đảo tham gia các chương trình du học

Trường Đại học Vinh (Nghệ An) đã phát đi thông báo cảnh báo lừa đảo liên quan đến các chương trình trao đổi sinh viên, trại hè quốc tế, học bổng du học.

Theo nhà trường, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng thủ đoạn tinh vi như giả danh tổ chức giáo dục, cơ quan nhà nước, hoặc tạo các website, tài khoản mạng xã hội giả mạo để mời gọi sinh viên, phụ huynh đăng ký tham gia, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nộp hồ sơ và đóng các khoản phí nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh giả mạo du học.

Trường Đại học Vinh cho biết vừa ghi nhận trường hợp một nam sinh năm nhất, ngành Kỹ thuật điều khiển tự động hóa, nhận được email thông báo về chương trình trao đổi sinh viên giữa Đại học Vinh và Đại học Yale (Mỹ).



Trong "thông báo", đối tượng lừa đảo khẳng định sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng toàn phần do Chính phủ Mỹ tài trợ, bao gồm vé máy bay khứ hồi, học phí, sinh hoạt phí và các chi phí khác trong 3 tháng học tập.

Tuy nhiên, để tham gia, sinh viên phải nộp hồ sơ tại "phòng Đối ngoại" và cung cấp sao kê tài chính ít nhất 250 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Đây chính là bẫy để lừa tiền và lấy thông tin cá nhân.

Sau khi nhận được thông tin, nam sinh đã chia sẻ với gia đình. Nhờ sự cảnh giác của người thân, vụ việc được phát hiện và ngăn chặn kịp thời ngay tại một khách sạn ở TP Vinh, nơi đối tượng hẹn gặp. Nhà trường và công an đã được báo cáo ngay sau đó.

Ông Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng Công tác HSSV, Trường Đại học Vinh cho biết: thời gian qua, một số sinh viên đã nhận được văn bản giả mạo tên Trường Đại học Vinh về việc trao đổi sinh viên và cấp học bổng du học. Có trường hợp suýt mất hàng trăm triệu đồng vì tin theo thông tin này.

Đại học Vinh khẳng định: hiện không có bất kỳ chương trình học bổng du học quốc tế nào như các văn bản giả mạo. Mọi thông tin chính thức chỉ được đăng tải trên website và kênh truyền thông chính thống của nhà trường.

Không tin vào các thông báo học bổng, thư mời du học từ nguồn không rõ ràng. Tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân cho các cá nhân, tổ chức lạ. Khi nhận được thông tin đáng ngờ, cần trao đổi ngay với gia đình, giảng viên, phòng ban chức năng hoặc cơ quan công an gần nhất.