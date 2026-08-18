Cạnh tranh Toyota Camry, sedan cao cấp thuần điện giá 388 triệu đồng, mạnh 224 mã lực, nâng cấp công nghệ

Sedan cao cấp giá 402 triệu đồng kích thước rộng ngang Toyota Camry, sạc siêu tốc, chạy tới 630 km GĐXH - Sedan cao cấp kích thước ngang Toyota Camry và khả năng sạc 10% lên 97% pin chỉ trong 9 phút, giá chỉ từ 402 triệu đồng.

Sedan cao cấp thuần điện mạnh 224 mã lực, nâng cấp công nghệ

Aion RT 2027 tại thị trường Trung Quốc với 4 phiên bản,

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán, GAC đã chính thức giới thiệu Aion RT 2027 tại thị trường Trung Quốc với 4 phiên bản.

Điểm đáng chú ý nhất của Aion RT 2027 nằm ở hệ thống truyền động điện sử dụng công nghệ hợp kim vô định hình (Amorphous Alloy Electric Drive). Theo GAC, công nghệ này giúp giảm mức tiêu thụ điện và cải thiện hiệu suất vận hành, qua đó đưa phạm vi hoạt động tối đa của xe lên 710 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Về thiết kế, Aion RT 2027 vẫn duy trì ngôn ngữ tạo hình Velociraptor đặc trưng với phần đầu bo tròn, các đường nét mềm mại và mui xe vuốt thấp theo phong cách coupe. Cổng sạc tiếp tục được đặt trên chắn bùn phía trước. Phía sau là cụm đèn hậu LED dạng thanh ngang, tạo hiệu ứng thị giác khiến thân xe trông rộng hơn.





Aion RT 2027 nằm ở hệ thống truyền động điện sử dụng công nghệ hợp kim vô định hình (Amorphous Alloy Electric Drive).

Kích thước xe không thay đổi, với chiều dài 4.865 mm, rộng 1.875 mm, cao 1.520 mm và chiều dài cơ sở 2.775 mm. Nhờ thiết kế khí động học, hệ số cản gió của Aion RT 2027 chỉ ở mức 0,208 Cd. Đây là một trong những yếu tố góp phần tối ưu khả năng sử dụng năng lượng của mẫu sedan điện.

Nếu đặt cạnh những mẫu sedan hạng D quen thuộc như Toyota Camry hay Kia K5, Aion RT 2027 tạo khác biệt nhờ hệ thống truyền động thuần điện và mức giá thấp hơn đáng kể. Trong khi Camry và Kia K5 vẫn hướng đến nhóm khách hàng sử dụng động cơ đốt trong hoặc hybrid, Aion RT lựa chọn công nghệ điện hóa hoàn toàn.

Không gian nội thất cũng được GAC nâng cấp theo hướng hiện đại hơn. Xe sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch chạy trên hệ điều hành ADiGO 6.0. Hệ thống giải trí được cải thiện khả năng phản hồi, đồng thời lần đầu hỗ trợ Apple CarPlay và tính năng karaoke.

Không gian nội thất cũng được GAC nâng cấp theo hướng hiện đại hơn.

Aion RT 2027 còn được trang bị hệ thống âm thanh 5.1 kênh với 11 loa, cửa sổ trời toàn cảnh chia đôi cùng rèm che nắng điều khiển điện. Ghế trước có khả năng gập một chạm, tích hợp sưởi và thông gió. Phía sau, khoang hành lý đạt 540 lít, đi kèm cửa cốp mở rộng và ngưỡng bốc dỡ thấp.

Ở mảng hỗ trợ lái, GAC thay đổi đáng kể cấu hình công nghệ trên Aion RT 2027. Mẫu xe mới không còn sử dụng cảm biến LiDAR như trước mà chuyển sang hệ thống hỗ trợ lái thông minh thế hệ mới. Tính năng dẫn đường tự động trong đô thị không cần bản đồ (City NOA) được cung cấp dưới dạng tùy chọn, trong khi hỗ trợ lái trên đường cao tốc và đỗ xe tự động trở thành trang bị tiêu chuẩn.

Xe đồng thời có thêm các tính năng an toàn chủ động như phanh khẩn cấp tự động khi lùi, giám sát phương tiện từ xa khi đỗ, giám sát áp suất lốp và camera hành trình tích hợp.

Aion RT 2027 còn được trang bị hệ thống âm thanh 5.1 kênh với 11 loa

Về vận hành, GAC Aion RT 2027 tiếp tục sử dụng nền tảng điện áp 400V cùng bộ pin LFP CATL 2.0 thế hệ mới. Hai tùy chọn mô-tơ điện gồm bản công suất 204 mã lực và bản mạnh hơn đạt 224 mã lực. Phạm vi hoạt động lần lượt lên tới 605 km và 710 km theo CLTC.

Giá sedan Aion RT 2027

Theo Doanhnghiep.vn, sedan Aion RT 2027 có giá bán dao động từ 99.800 - 123.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 388 - 481 triệu đồng. So với thế hệ trước, mẫu sedan điện được điều chỉnh ở cả thiết kế, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, trong khi hệ thống truyền động cũng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.

Với giá khởi điểm khoảng 388 triệu đồng, Aion RT 2027 sở hữu lợi thế đáng kể về chi phí nếu so với những mẫu sedan như Camry và Kia K5. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh thực tế của mẫu xe này vẫn phụ thuộc vào kế hoạch phân phối và giá bán tại từng thị trường.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



