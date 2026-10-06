Tỷ giá USD hôm nay 6/10: Đồng Đô La Mỹ 'chợ đen' bán ra trên 26.000 đồng

Phát hiện 239 miếng vàng trị giá hơn 9 tỷ đồng khi đập vách tường GĐXH - Hàng trăm miếng vàng quý hiếm đã được tìm thấy trong các bức tường của một dinh thự cổ.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,17%, hiện ở mức 102,10 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,36%, xuống 1,1211 USD, đồng bảng Anh giảm 0,21%, xuống 1,3213 USD. Trong khi đó, so với đồng yên, đồng USD tăng 0,12%, lên 158,04 yên/USD.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 102,10 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR biến động trái chiều.

Đồng EUR giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng so với USD trong phiên đầu tuần, khi lo ngại về khả năng Pháp kiểm soát thâm hụt ngân sách và làn sóng bán tháo trái phiếu làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng EUR. EUR giảm tuần thứ tư liên tiếp, với tổng mức giảm 3,1%.

Trong khi đó, các dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, tiếp tục hỗ trợ USD. Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng trước giảm xuống 54,9 điểm nhưng vẫn trên ngưỡng 50, trong khi chỉ số giá đầu vào tăng mạnh lên 74 điểm, cho thấy chi phí doanh nghiệp gia tăng.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 10 giảm mạnh xuống 23,8%, từ 70,9% một tuần trước. Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được thị trường đánh giá cao, với xác suất 88,1%. Nhìn chung, những bất ổn tài chính tại châu Âu cùng áp lực lạm phát tại Mỹ tiếp tục là các yếu tố hỗ trợ đồng USD.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 6/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 7 đồng so với phiên trước đó, tăng lên mức 25.643 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.411 đồng mua vào và 26.875 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 6/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 6/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 6/10/2026.

Tỷ giá USD tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,780-26,190 đồng/USD. VietinBank, giá USD ở mức 25.750-26.195 đồng/USD, đã tăng 16 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,810-26,190 đồng/USD, đã tăng 20 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 6/10/2026, khảo sát lúc 09h38 đã không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.038 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.138 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 6/10, biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,415.06-29,913.63 đồng/EUR, đã giảm 44 đồng chiều mua vào và giảm 46 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.622-29.932 đồng/EUR, đã tăng 42 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,612-29,992 đồng/EUR, giảm 16 đồng chiều mua vào và giảm 17 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá EUR hôm nay 6/10/2026, khảo sát lúc 9h43 phút không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 29.051 đồng/EUR mua vào và bán ra là 29.151 đồng/EUR.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 158.59-169.51 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng nhẹ chiều mua vào và giảm nhẹ chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 159,66-169,66 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 160.21-170.23 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Hôm nay ngày 6/10 đồng USD tiếp tục tăng trên thị trường quốc tế, theo đà đó giá USD trong nước cũng tăng nhẹ tại các ngân hàng thương mại. Trong khi đó thị trường tự do vẫn chững giá kéo dài.

Với những người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa biến động quá mạnh vẫn là yếu tố thuận lợi, giúp hạn chế chi phí quy đổi sang USD. Trong khi đó, nhà đầu tư có nhu cầu nắm giữ USD nên theo dõi sát diễn biến thị trường để lựa chọn thời điểm phù hợp. Việc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn, thay vì mua tập trung tại một thời điểm, cũng có thể giúp hạn chế rủi ro trước những biến động của tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 5/10: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều khối ngân hàng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 5/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.