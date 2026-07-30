Sedan cao cấp giá 402 triệu đồng kích thước rộng ngang Toyota Camry, sạc siêu tốc, chạy tới 630 km

Sedan cao cấp kích thước rộng ngang Toyota Camry, sạc siêu tốc, chạy tới 630 km

BYD Qin Max với nhiều nâng cấp

Thị trường ô tô điện tiếp tục chứng kiến màn mở rộng quy mô dồn dập từ thương hiệu xe năng lượng mới hàng đầu Trung Quốc. Sự xuất hiện của BYD Qin Max không đơn thuần là việc bổ sung một cái tên vào dải sản phẩm, mà còn đại diện cho vị thế đỉnh cao mới của dòng Qin tại thị trường nội địa. Với vai trò là phiên bản nâng cấp toàn diện từ mẫu Qin L EV, chiếc sedan này được kỳ vọng sẽ thiết lập lại những tiêu chuẩn về không gian và công nghệ sạc trong tầm giá phổ thông.

Dù được định vị ở phân khúc trung cao cấp, kích thước thực tế của xe đã chạm đến thông số của những mẫu sedan hạng D truyền thống. Hồ sơ đăng ký với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho thấy chiều dài tổng thể đạt 4.866 mm, rộng 1.880 mm và cao 1.495 mm, đi cùng chiều dài cơ sở 2.820 mm. So với phiên bản Qin L EV, mẫu xe mới được kéo dài thêm 146 mm, mang lại dáng vóc bệ vệ và không gian duỗi chân rộng rãi hơn cho hành khách ngồi phía sau.

BYD Qin Max lộ diện

Ngoại thất của chiếc sedan gợi nhớ đến đường nét của mẫu Seal 6 đang phân phối tại nhiều thị trường quốc tế với phần mui xe vuốt dài kiểu coupe. Đầu xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynasty thế hệ mới, nổi bật bởi dải trang trí màu bạc chạy ngang ôm trọn cụm đèn pha LED thanh mảnh. Tay nắm cửa thiết kế ẩn cùng cụm đèn hậu nối liền phía sau giúp tối ưu hệ số lực cản không khí, góp phần gia tăng hiệu suất vận hành toàn diện.

BYD Qin Max có kích thước ngang Toyota Camry





Bước vào bên trong, không gian nội thất được tạo dựng theo phong cách bao quanh người lái với điểm nhấn là tùy chọn phối màu tím Dawn Purple. Bảng táp-lô gây chú ý bằng màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch đặt nổi kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Việc chuyển cần số điện tử lên phía sau vô-lăng hai chấu đã giải phóng hoàn toàn khu vực bệ trung tâm, tạo ra một khoang chứa đồ dạng mở có dung tích lớn phía dưới.

Khoang lái BYD Qin Max hiện đại

Sự tỉ mỉ trong khâu thiết kế còn thể hiện ở việc trang bị đế sạc không dây công suất 50 W cùng hệ thống phím bấm cơ học tiện lợi. Cụm núm xoay điều khiển trung tâm được tích hợp màn hình hiển thị nhỏ cho phép người dùng thao tác nhanh các tính năng giải trí. Hàng ghế sau được chăm chút kỹ lưỡng với độ ngả lưng tốt và khoảng để chân thoải mái, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của cả gia đình lẫn khách hàng dịch vụ cao cấp.

Hàng ghế sau rộng rãi





Sức mạnh công nghệ lớn nhất của xe nằm ở bộ pin Blade thế hệ thứ hai kết hợp cùng hệ thống sạc siêu nhanh Flash Charging. Theo dữ liệu công bố từ nhà sản xuất, hệ thống này cho phép tiếp nạp năng lượng từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút và đạt 97% trong khoảng 9 phút. Ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt xuống mức -30°C, thời gian sạc cũng chỉ kéo dài thêm khoảng 3 phút, giải quyết triệt để rào cản về tâm lý chờ đợi của người dùng xe điện.

Về mặt vận hành, khách hàng có thể lựa chọn giữa cấu hình thuần điện hoặc hybrid sạc điện. Biến thể thuần điện cung cấp hai tùy chọn công suất mô-tơ sau là 161 mã lực và 322 mã lực, đi kèm dung lượng pin 52,868 kWh hoặc 64,315 kWh cho quãng đường di chuyển lần lượt 530 km và 630 km theo chuẩn CLTC. Trong khi đó, bản hybrid sạc điện là sự kết hợp giữa cỗ máy xăng 1.5L công suất 99 mã lực và mô-tơ điện 235 mã lực, mang lại sự linh hoạt tối đa trên những chặng đường dài.

Giá sedan cao cấp BYD Qin Max

Sự kết hợp giữa kích thước rộng rãi, công nghệ sạc tiên phong và dải truyền động đa dạng giúp chiếc xe tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn. Mức giá khởi điểm tạm tính từ 115.000 đến 155.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 402 đến 542 triệu đồng.

Mức giá này được đánh giá là một đòn đánh thẳng vào phân khúc sedan truyền thống chạy bằng động cơ đốt trong. Khi rào cản về thời gian sạc pin dần bị xóa bỏ bởi công nghệ mới, những cỗ máy xanh sở hữu chi phí sử dụng rẻ và trang bị ngập tràn sẽ tiếp tục gia tăng áp lực thanh khoản lên các đối thủ cùng tầm giá trong thời gian tới.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



