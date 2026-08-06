Vì sao giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sâu, liên tục tăng ưu đãi, SUV cỡ C rẻ như Hyundai Creta?

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Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sâu

Mazda CX-5 đang có giai đoạn giảm giá sâu nhất thị trường Việt Nam kể từ khi mở bán. Ảnh: Mazda VN

Mừng lễ 2/9, Mazda Việt Nam triển khai bổ sung chương trình ưu đãi cho khách hàng khi mua Mazda CX-5 từ nay đến hết tháng 9/2026.

Theo đó, người mua Mazda CX-5 được lựa chọn phương án lãi suất gồm: Gói lãi suất cố định 0% trong 9 tháng đầu và 8,7%/năm trong 3 tháng tiếp theo, hoặc lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên. Đồng thời, tỷ lệ vay tối đa 80% giá trị xe, khách hàng chỉ cần trả trước từ 149 triệu đồng là có thể sở hữu Mazda CX-5.

Nếu không trả góp, người mua Mazda CX-5 sẽ được ưu đãi trực tiếp giá bán lên đến 69 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi từ 671 triệu đồng, tương đương nhiều mẫu SUV cỡ B như Hyundai Creta hay KIA Seltos.

Như vậy, có thể thấy, Mazda CX-5 đang có giai đoạn giảm giá sâu nhất thị trường Việt Nam kể từ khi mở bán. Điều đó cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt cũng như xu hướng mua xe của người dùng đã có nhiều thay đổi.

Mazda CX-5 chuẩn bị bước sang thế hệ mới dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026. Thực tế, tháng 6/2026 vừa, Mazda CX-5 cũng đánh mất vị trí Top 1 phân khúc SUV hạng C với chỉ 1.144 xe bán ra, còn ô tô điện VinFast VF7 với 1.437 xe đến tay khách hàng.

Xu hướng điện hoá ngành công nghiệp ô tô đang diễn ra mạnh mẽ ở thị trường trong nước trong thời gian qua và ở hầu hết các phân khúc. Điểm thu hút của xe điện đến từ mức giá khi những xe bán chạy đều dưới 1 tỷ đồng và có mức giá tốt hàng đầu phân khúc.

Để tính giá lăn bánh Mazda CX-5, ngoài giá niêm yết chính hãng, chúng ta cần cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm vật chất xe...

Bảng giá lăn bánh Mazda CX-5

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính(triệu VNĐ) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Mazda CX-5 2.0L Deluxe 749 855 840 826 - 69 triệu đồng hoặc chọn gói lãi suất ưu đãi Mazda CX-5 2.0L Luxury 789 900 884 870 Mazda CX-5 2.0L Premium 829 944 928 914 Mazda CX-5 2.0 Premium Sport 849 967 950 936 Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive 869 989 972 958 Mazda CX-5 2.5L Signature Sport 959 1.090 1.071 1.057 Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive 979 1.112 1.093 1.079





Giá xe Mazda CX-5 và các đối thủ

Mazda CX-5 giá từ 679.000.000 VNĐ

Honda CR-V giá từ 998.000.000 VNĐ

KIA Sportage giá từ 859.000.000 VNĐ

Mitsubishi Outlander giá từ 825.000.000 VNĐ

Hyundai Tucson giá từ 845.000.000 VNĐ

Đánh giá xe Mazda CX-5

Không gian nội thất xe với vô-lăng 3 chấu bọc da. Ảnh: Mazda VN

Về thiết kế, Mazda CX-5 hiện hành là bản nâng cấp giữa vòng đời với ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng, công nghệ đèn pha LED và nhiều tùy chọn phiên bản với các gói bodykit thể thao.

Không gian nội thất xe với vô-lăng 3 chấu bọc da, màn hình giải trí trung tâm 7 inch không cảm ứng. Cấu hình ghế 5 chỗ bọc da, không gian tương đối thoải mái.

“Trái tim” xe Mazda CX-5 dùng động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Ngoài ra, bản cao cấp dùng máy xăng SkyActiv-G 2.5L cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm.

Xe có gói an toàn chủ động i-Activsense trên các phiên bản cao cấp với nhiều công nghệ hỗ trợ lái cao cấp.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.