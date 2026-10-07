Lời khuyên cho những người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

Lời khuyên cho những người gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng

Theo Tạp chí Tiếp thị và Gia đình, kỳ hạn 6 tháng phù hợp nếu: Bạn dự kiến sẽ sử dụng tiền trong vòng nửa năm tới; Muốn giữ sự linh hoạt trước những thay đổi về kế hoạch tài chính; Chưa chắc chắn về nhu cầu chi tiêu trong thời gian tới; Muốn có cơ hội đánh giá lại lãi suất thị trường sau khi đáo hạn; Dù mức lãi có thể thấp hơn kỳ hạn dài, đổi lại bạn dễ dàng điều chỉnh kế hoạch khi cần.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.

Lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ở các ngân hàng

Ảnh minh họa

Theo khảo sát của báo Lao động, nhiều ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất thực tế từ 8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, song khách hàng phải đáp ứng các điều kiện về số tiền gửi, hình thức gửi hoặc hạng hội viên.

Theo khảo sát của Báo Lao Động với gần 30 ngân hàng, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất kì hạn 6 tháng ở điều kiện thường mức 7,2%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 6,78%, 7,02% và 7,09%/năm.

Cake by VPBank đang tặng thêm 2,2%/năm lãi suất cho khách hàng gửi tiền lần đầu ở CAKE BANK từ 100.000 đồng (thời gian áp dụng từ 22.9.2026 - 31.10.2026). Cộng thêm mức lãi suất ưu đãi này, khách hàng gửi tiền kì hạn 6 tháng có thể nhận lãi suất tới 9,4%.

BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất kì hạn 6 tháng ở mức 7,05%/năm. BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất là 7,1% khi khách hàng gửi tiền ở kì hạn 12 tháng.

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kì hạn 6 tháng ở mức 6,9%/năm khi khách hàng gửi tiền trực tuyến nhận lãi cuối kỳ; nhận lãi suất 7%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm online không rút gốc trước hạn.

Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 9,4% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

100 triệu đồng x 9,4%/12 x 6 tháng = 4,7 triệu đồng.