Cao Bằng: Khởi tố 39 bị can lừa đảo đa quốc gia chiếm đoạt tài sản

Theo đó, Công an tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá thành công chuyên án 325L, bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 công dân trên cả nước.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ.

Cơ quan công an cho biết, từ tháng 2/2025, nhóm tội phạm lập công ty "ma" tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), hoạt động gần cửa khẩu Bavet – Mộc Bài. Chúng giả danh công an, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, rút tiền trong tài khoản ngân hàng và chứng khoán của nạn nhân.

Ngày 28/3/2025, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng quyết định xác lập chuyên án 325L, trực tiếp chỉ đạo bởi đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh. Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ cơ cấu tổ chức, thủ đoạn và tiến hành triệu tập các đối tượng trở về Việt Nam tại nhiều tỉnh, thành.

Lực lượng Công an tiến hành lấy lời khai của các đối tượng trong vụ án.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Quá trình bắt giữ được triển khai đồng loạt, khẩn trương, an toàn tuyệt đối.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm: