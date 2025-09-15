Phú Thọ: Xóa ổ mại dâm ngay tại quán Karaoke 88 ở Tam Đảo
GĐXH - Ngày 15/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa triệt phá tụ điểm mại dâm, thu giữ ma túy tại quán Karaoke 88, xã Tam Đảo.
Theo đó, ngày 13/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hồng Sơn (SN 1998, trú xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi chứa mại dâm; đồng thời, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đằng Văn Sơn (SN 1984, trú thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại quán Karaoke 88 thuộc thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo do Đằng Văn Sơn làm chủ, có biểu hiện hoạt động chứa mại dâm. Cơ sở gồm 02 ngôi nhà 3 tầng, liên thông với nhà ở của chủ quán, lắp đặt nhiều camera giám sát, rào sắt kiên cố và chỉ cho khách quen vào. Sơn thuê Đinh Hồng Sơn làm quản lý điều hành, trực tiếp bố trí nhân viên nữ bán dâm cho khách.
Khoảng 15h00, chiều 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng đột kích quán Karaoke 88, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm ngay tại phòng hát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.000.000 đồng tiền khách trả cho nhân viên cùng nhiều tang vật liên quan.
Các đối tượng khai nhận, khi khách có nhu cầu, Đinh Hồng Sơn sẽ trực tiếp điều mối cho khách. Qua đấu tranh khai thác, Đinh Hồng Sơn khai nhận đã được Đằng Văn Sơn thuê làm quản lý, mọi hoạt động đều theo chỉ đạo của Đằng Văn Sơn.
Đối tượng Đằng Văn Sơn và một số nhân viên của quán.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đằng Văn Sơn, công an thu giữ 9,6609g ma túy Methamphetamine cùng một số vật chứng liên quan đến hoạt động chứa mại dâm tại quán. Làm việc tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận việc điều hành các hoạt động mua bán dâm tại quán Karaoke 88. Số ma túy bị thu giữ Sơn mua về để sử dụng.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
