Lập nhóm trên mạng rồi rủ nhau cầm kiếm đi đánh nhau

Thứ hai, 09:19 15/09/2025 | Pháp luật
GĐXH - Nhóm thanh niên từ 15 đến 17 tuổi mang hung khí, gây rối trật tự công cộng tại tại Khu đô thị Handico Vinh Tân (Nghệ An). Sau ít giờ gây án, nhóm thanh niên bị bắt và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 15/9, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc "gây rối trật tự công cộng" và "cố ý gây thương tích" xảy ra vào đêm 12/9, rạng sáng 13/9, tại Khu đô thị Handico Vinh Tân.

Bắt nhóm thanh niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng tại Vinh - Ảnh 1.

Bắt nhóm thanh niên mang theo hung khí đuổi đánh nhau giữa đêm.

Qua điều tra, nhóm 14 đối tượng (tuổi từ 15 – 17, trú tại một số phường trên địa bàn thành phố Vinh cũ) mang theo nhiều hung khí, đi xe máy không gắn biển kiểm soát, đuổi đánh nhau giữa đêm khuya.

Bắt nhóm thanh niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng tại Vinh - Ảnh 2.

Tang vật vụ án.

Vụ việc diễn ra trong đêm, hình ảnh camera không rõ nét, các đối tượng tháo biển số xe để che giấu tung tích nhưng sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng xác định và triệu tập toàn bộ nhóm đối tượng liên quan.

Tang vật thu giữ gồm 7 xe máy, 2 kiếm kim loại sắc nhọn và một số đồ vật khác. Qua điều tra, công an xác định hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đậu H. (SN 2009, trú khối 9 Quán Bàu, phường Vinh Hưng) và Vũ Minh H. (SN 2008, trú khối Yên Giang, phường Vinh Hưng). Cả hai tự lập nhóm trên mạng xã hội với tên gọi "nhóm 24" và "nhóm 651".

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bắt nhóm thanh niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng tại Vinh - Ảnh 3.Tạm giữ hình sự 38 đối tượng lập nhóm 'cà khịa' người đi đường

Ngày 5/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan CSĐT đã triệu tập 47 thanh, thiếu niên đến trụ sở Công an để điều tra làm rõ hành vi đánh nhau gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm 31/5, rạng sáng 1/6/2025. Đồng thời, tạm giữ hình sự 38 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.



Vũ Đồng
