Lập nhóm trên mạng rồi rủ nhau cầm kiếm đi đánh nhau
GĐXH - Nhóm thanh niên từ 15 đến 17 tuổi mang hung khí, gây rối trật tự công cộng tại tại Khu đô thị Handico Vinh Tân (Nghệ An). Sau ít giờ gây án, nhóm thanh niên bị bắt và thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Ngày 15/9, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc "gây rối trật tự công cộng" và "cố ý gây thương tích" xảy ra vào đêm 12/9, rạng sáng 13/9, tại Khu đô thị Handico Vinh Tân.
Qua điều tra, nhóm 14 đối tượng (tuổi từ 15 – 17, trú tại một số phường trên địa bàn thành phố Vinh cũ) mang theo nhiều hung khí, đi xe máy không gắn biển kiểm soát, đuổi đánh nhau giữa đêm khuya.
Vụ việc diễn ra trong đêm, hình ảnh camera không rõ nét, các đối tượng tháo biển số xe để che giấu tung tích nhưng sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng xác định và triệu tập toàn bộ nhóm đối tượng liên quan.
Tang vật thu giữ gồm 7 xe máy, 2 kiếm kim loại sắc nhọn và một số đồ vật khác. Qua điều tra, công an xác định hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đậu H. (SN 2009, trú khối 9 Quán Bàu, phường Vinh Hưng) và Vũ Minh H. (SN 2008, trú khối Yên Giang, phường Vinh Hưng). Cả hai tự lập nhóm trên mạng xã hội với tên gọi "nhóm 24" và "nhóm 651".
Hiện, Công an phường Trường Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, giao dịch hàng chục tỷ đồngPháp luật - 7 giờ trước
Cục Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng trái phép, giao dịch hàng chục tỷ đồng với hàng nghìn đơn hàng.
Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sựPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Tối 14/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long - tài xế xe bồn trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, để điều tra về hành vi giết người.
Dùng tiền lương mua điện thoại rồi bán lấy tiền tiêu xài, nam thanh niên dựng màn kịch bị cướpPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Một nam thanh niên ở Nghệ An tự dựng màn kịch bị cướp, trình báo công an sau khi dùng hết tiền lương đi làm thêm để mua rồi bán điện thoại lấy tiền tiêu xài.
Tình tiết mới trong lời khai của kẻ thủ ác trong vụ thảm sát một gia đình ở Đắk LắkPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ.
Giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy của người phụ nữ trước kẻ sát nhân trong vụ thảm án ở Đắk LắkPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đến giờ, bà LTLC (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chặn đường, kề dao vào cổ cướp xe máy .
Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận giá 1,2 tỉ đồng/quả vừa bị công an Hà Nội triệt pháPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Với mức giá mỗi quả thận lên tới 1,2 tỉ đồng, các đối tượng đã môi giới trót lọt hàng chục vụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng trên mỗi ca ghép.
Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’Pháp luật - 1 ngày trước
Khi bắt giữ nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy trong người đối tượng. Đối tượng thừa nhận đó là ma tuý và xin được dùng cho "đỡ vã".
Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại phường Kiến HưngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng CATP đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu nghi bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.
Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk LắkPháp luật - 1 ngày trước
Sau khi bị bắt, nghi phạm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk khai do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình người tình coi thường, nên đã ra tay sát hại các nạn nhân.
Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sựPháp luật
GĐXH - Tối 14/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long - tài xế xe bồn trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, để điều tra về hành vi giết người.