Bắt đối tượng lừa bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece nhưng giao gạch cho khách
GĐXH - Một đối tượng dùng chiêu trò đăng bán mô hình nhân vật hoạt hình trên mạng xã hội, sau đó gửi gạch thay vì hàng thật để chiếm đoạt tài sản, vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ.
Ngày 15/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Trước đó, đầu tháng 9/2025, Công an phường Tây Hiếu (Nghệ An) nhận được phản ánh của người dân về tài khoản Facebook tên "Viet Anh" có dấu hiệu lừa đảo. Kết quả xác minh cho thấy, đối tượng là Bùi Lại Việt Anh (SN 2007, trú tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ) lập tài khoản Facebook "Viet Anh", rao bán các mô hình nhân vật hoạt hình như Gundam, Dragon Ball, One Piece…
Ban đầu, đối tượng đưa ra các sản phẩm giá thấp để tạo lòng tin, sau đó chào mời những mẫu phiên bản giới hạn, giá trị cao. Khách phải chuyển tiền trước, không được kiểm tra hàng. Để tăng độ tin cậy, Việt Anh còn đưa ra ưu đãi như giảm giá khi mua số lượng lớn, miễn phí vận chuyển.
Tuy nhiên, khi nhận hàng, các bị hại phát hiện bên trong chỉ toàn "gạch".
Ngày 14/9/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an phường Tây Hiếu bắt giữ khẩn cấp và khám xét nơi ở của Bùi Lại Việt Anh.
Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, 5 hộp hàng cùng nhiều viên gạch được chuẩn bị để tiếp tục hành vi lừa đảo.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã lừa 5 bị hại tại nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 35 triệu đồng. Vụ việc hiện đang được điều tra, mở rộng.
