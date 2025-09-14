Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự

‎Trước đó, vào khoảng 09h20' ngày 13/9/2025, một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bồn chở bê tông và xe máy điện đã xảy ra tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên. Hậu quả, nữ sinh (SN 2010) điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc lái xe ô tô là Đinh Văn Long (SN 1974; thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy điện khiến nữ sinh tử vong.

‎Cơ quan CSĐT Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp các đơn vị chức năng, Công an xã Phú Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

‎Đến khoảng 19h cùng ngày, đối tượng Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Tại cơ quan Công an, Long đã thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong.

Đối tượng Đinh Văn Long tại cơ quan công an.

Mục đích của Long là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân. Kết quả xét nghiệm đối với Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy.

‎Hành vi vi phạm của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Long để điều tra về hành vi giết người.

‎Hiện Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.