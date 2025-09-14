Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự
GĐXH - Tối 14/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long - tài xế xe bồn trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, để điều tra về hành vi giết người.
Trước đó, vào khoảng 09h20' ngày 13/9/2025, một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bồn chở bê tông và xe máy điện đã xảy ra tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên. Hậu quả, nữ sinh (SN 2010) điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó tử vong.
Sau khi xảy ra sự việc lái xe ô tô là Đinh Văn Long (SN 1974; thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Camera an ninh ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy điện khiến nữ sinh tử vong.
Cơ quan CSĐT Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp các đơn vị chức năng, Công an xã Phú Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.
Đến khoảng 19h cùng ngày, đối tượng Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Tại cơ quan Công an, Long đã thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong.
Mục đích của Long là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân. Kết quả xét nghiệm đối với Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy.
Hành vi vi phạm của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Long để điều tra về hành vi giết người.
Hiện Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.
Lập nhóm trên mạng rồi rủ nhau cầm kiếm đi đánh nhauPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Nhóm thanh niên từ 15 đến 17 tuổi mang hung khí, gây rối trật tự công cộng tại tại Khu đô thị Handico Vinh Tân (Nghệ An). Sau ít giờ gây án, nhóm thanh niên bị bắt và thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, giao dịch hàng chục tỷ đồngPháp luật - 8 giờ trước
Cục Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng trái phép, giao dịch hàng chục tỷ đồng với hàng nghìn đơn hàng.
Dùng tiền lương mua điện thoại rồi bán lấy tiền tiêu xài, nam thanh niên dựng màn kịch bị cướpPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Một nam thanh niên ở Nghệ An tự dựng màn kịch bị cướp, trình báo công an sau khi dùng hết tiền lương đi làm thêm để mua rồi bán điện thoại lấy tiền tiêu xài.
Tình tiết mới trong lời khai của kẻ thủ ác trong vụ thảm sát một gia đình ở Đắk LắkPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ.
Giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy của người phụ nữ trước kẻ sát nhân trong vụ thảm án ở Đắk LắkPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đến giờ, bà LTLC (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chặn đường, kề dao vào cổ cướp xe máy .
Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận giá 1,2 tỉ đồng/quả vừa bị công an Hà Nội triệt pháPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Với mức giá mỗi quả thận lên tới 1,2 tỉ đồng, các đối tượng đã môi giới trót lọt hàng chục vụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng trên mỗi ca ghép.
Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’Pháp luật - 1 ngày trước
Khi bắt giữ nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy trong người đối tượng. Đối tượng thừa nhận đó là ma tuý và xin được dùng cho "đỡ vã".
Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại phường Kiến HưngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng CATP đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu nghi bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.
Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk LắkPháp luật - 1 ngày trước
Sau khi bị bắt, nghi phạm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk khai do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình người tình coi thường, nên đã ra tay sát hại các nạn nhân.
Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sựPháp luật
GĐXH - Tối 14/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long - tài xế xe bồn trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, để điều tra về hành vi giết người.