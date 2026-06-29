Cấp cứu làn da bị cháy nắng sau kỳ nghỉ ở biển

Những việc cần làm ngay trong 48 giờ đầu khi cháy nắng

Theo các bác sĩ da liễu , nhiều người thường xem cháy nắng là hiện tượng bình thường sau khi đi biển. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là phản ứng viêm cấp tính xảy ra khi tia cực tím, đặc biệt là tia UVB, gây tổn thương DNA của tế bào da, phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên và kích hoạt quá trình stress oxy hóa.

Nếu không được chăm sóc đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến tăng sắc tố sau viêm, khiến da sạm màu kéo dài, khó phục hồi. Bên cạnh đó, tổn thương do ánh nắng còn thúc đẩy quá trình lão hóa da sớm với các biểu hiện như nếp nhăn, da khô và giảm độ đàn hồi.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như da đỏ, nóng rát hoặc đau sau khi tiếp xúc với ánh nắng, việc đầu tiên cần làm là làm mát vùng da bị tổn thương. Người dân có thể tắm bằng nước mát hoặc dùng khăn sạch thấm nước mát để chườm lên da. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên chườm đá trực tiếp vì nhiệt độ quá lạnh có thể gây co mạch đột ngột, làm tổn thương mô da nhiều hơn.

Sau khi làm dịu nhiệt độ da, cần tăng cường các biện pháp phục hồi hàng rào bảo vệ da. Những sản phẩm chứa nha đam hoặc chiết xuất trà xanh có thể hỗ trợ làm dịu, giảm cảm giác bỏng rát nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Tuy nhiên, nên lựa chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn thay vì đắp trực tiếp lá tươi hoặc nguyên liệu tự chế để tránh nguy cơ kích ứng và nhiễm khuẩn.

Dưỡng ẩm tích cực cũng là bước quan trọng trong giai đoạn này. Các sản phẩm chứa ceramide, panthenol hoặc glycerin giúp phục hồi lớp lipid bảo vệ da, giảm mất nước qua biểu bì và hỗ trợ quá trình tái tạo tổn thương.

Ngoài chăm sóc từ bên ngoài, người bị cháy nắng cũng cần uống đủ nước để bù lượng nước đã mất do da bị tổn thương và hỗ trợ quá trình hồi phục tự nhiên của cơ thể.

Những sai lầm khiến da tổn thương nặng hơn

Theo các chuyên gia, một trong những sai lầm phổ biến nhất là chà xát mạnh vùng da bị cháy nắng hoặc cố gắng tẩy bỏ lớp da đang bong tróc. Hành động này có thể khiến tổn thương sâu hơn, kéo dài thời gian hồi phục và làm tăng nguy cơ để lại các vùng tăng sắc tố.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các sản phẩm tẩy da chết, acid nồng độ cao hoặc retinoid trong giai đoạn da đang viêm cũng không được khuyến khích. Những hoạt chất này có thể khiến da trở nên nhạy cảm hơn, làm tăng cảm giác bỏng rát và kích ứng.

Đặc biệt, nhiều người tiếp tục phơi nắng trong khi da chưa hồi phục hoàn toàn. Điều này khiến tổn thương tích lũy nặng hơn và làm tăng nguy cơ sạm da kéo dài.

Theo các bác sĩ da liễu, sau khi tình trạng viêm cấp được kiểm soát và da bắt đầu ổn định, người dân có thể cân nhắc sử dụng các hoạt chất hỗ trợ làm đều màu da như niacinamide, vitamin C hoặc azelaic acid. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên sử dụng quá sớm khi da vẫn còn đỏ rát hoặc kích ứng.

Trong toàn bộ quá trình phục hồi, chống nắng vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Việc sử dụng kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 50 trở lên, kết hợp che chắn bằng quần áo, mũ và kính râm sẽ giúp hạn chế nguy cơ tăng sắc tố sau viêm cũng như ngăn ngừa lão hóa da do ánh nắng.

Phần lớn các trường hợp cháy nắng nhẹ có thể tự hồi phục nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, người dân nên đến cơ sở y tế hoặc chuyên khoa da liễu khi xuất hiện các dấu hiệu như da phồng rộp nhiều, đau rát dữ dội, tổn thương trên diện rộng hoặc tình trạng sạm da kéo dài không cải thiện.

Các chuyên gia nhấn mạnh, cháy nắng không chỉ là hậu quả tạm thời của một chuyến đi biển mà còn là dấu hiệu cho thấy làn da đã chịu tổn thương đáng kể từ tia cực tím. Vì vậy, xử trí đúng ngay từ những giờ đầu và duy trì các biện pháp bảo vệ da lâu dài là chìa khóa giúp hạn chế biến chứng và giữ gìn sức khỏe làn da.