Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn 2026

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Mới đây, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) và quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026.

Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn năm 2026. Ảnh minh họa: QĐND

Theo thông báo, điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT áp dụng đối với thí sinh khu vực 3. Mức điểm được tính theo tổng điểm 3 bài thi hoặc môn thi trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số, không tính điểm cộng) và không phân biệt thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018.

Đối với phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm sàn được quy đổi tương đương sang thang điểm 30; không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) và không phân biệt năm dự thi 2025 hay 2026. Cụ thể:

Bảng quy đổi tương đương giữa điểm thi Đánh giá năng lực HSA và điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

Công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược năm 2025 GĐXH - Điểm chuẩn của Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 lấy ở mức từ 19 đến 27,43 điểm. Ngành Y khoa là ngành cao điểm nhất.