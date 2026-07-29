Cha mẹ đừng bỏ lỡ: 8 biểu hiện của trẻ có tư duy sáng tạo vượt trội
GĐXH - Không phải mọi đứa trẻ sáng tạo đều học xuất sắc hay nổi bật từ sớm. Tuy nhiên, các em thường có cách quan sát, suy nghĩ và giải quyết vấn đề rất khác biệt.
Nửa đời người mới ngộ ra: Dạy con gái phải '3 tránh', dạy con trai phải '3 không'Nuôi dạy con -
GĐXH - Dù là con gái hay con trai, mỗi đứa trẻ đều cần được cha mẹ yêu thương, tôn trọng và giáo dục đúng cách.
Nhiều cha mẹ nhận ra quá muộn: Con gái thiếu 4 bài học này dễ chịu thiệt cả đờiNuôi dạy con -
GĐXH - Trước khi con gái bước vào đời, điều cha mẹ có thể trao không chỉ là tình yêu thương hay vật chất mà còn là những bài học giúp con đủ bản lĩnh để đối mặt với những thử thách phía trước.
Con trai nói: 'Bạn nào trong lớp cũng giàu', câu trả lời của mẹ gây tranh cãi dữ dộiNuôi dạy con -
GĐXH - Khi con trai tâm sự "bạn nào trong lớp cũng giàu", người mẹ đã đưa ra câu trả lời được nhiều người tán dương. Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc trò chuyện lại chưa được người mẹ chạm tới.
Mẹ thạc sĩ hy sinh cả sự nghiệp vì con, kết cục đau lòng khiến ai cũng phải nghĩ lại về cách dạy conNuôi dạy con -
GĐXH - Theo nhiều chuyên gia, điều quyết định hiệu quả của việc dạy con không nằm ở sự hy sinh, mà ở cách cha mẹ sống và đồng hành cùng con mỗi ngày.
2 bà mẹ, 2 cách giáo dục, 25 năm sau tạo ra 2 số phận hoàn toàn trái ngượcNuôi dạy con -
GĐXH - Cùng lớn lên trong những điều kiện tương tự nhưng chỉ khác cách cha mẹ giáo dục, hai đứa trẻ có thể bước vào tuổi trưởng thành với hai số phận hoàn toàn trái ngược.
Cha mẹ thông thái luôn ghi nhớ 7 quy tắc giáo dục: Con lớn lên tự tin, EQ caoNuôi dạy con -
GĐXH - Giáo dục con cái không chỉ là dạy kiến thức mà còn là cách cha mẹ ứng xử mỗi ngày.
Không phải nghèo, đây mới là 3 kiểu gia đình khiến trẻ bất hạnh nhấtNuôi dạy con -
GĐXH - Theo các chuyên gia tâm lý, môi trường gia đình có thể để lại những tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng đến tính cách và hạnh phúc của trẻ khi trưởng thành.
Cha mẹ càng làm tốt 3 điều này, con lớn lên càng được nhiều người yêu quýNuôi dạy con -
GĐXH - Có những đứa trẻ đi đến đâu cũng được bạn bè yêu mến, thầy cô quý trọng, người lớn dành nhiều thiện cảm. Điều đặc biệt là sức hút ấy không tự nhiên mà có. Theo các chuyên gia tâm lý, phía sau những đứa trẻ được nhiều người yêu quý thường là cách nuôi dạy rất nhất quán của cha mẹ, đặc biệt ở ba thói quen tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và khả năng xây dựng các mối quan hệ.
Cha mẹ trả lời thế nào khi con xin tiền? Câu trả lời có thể ảnh hưởng đến thói quen tiền bạc và tương lai của trẻNuôi dạy con -
GĐXH - Không ít cha mẹ nghĩ rằng chuyện con xin vài chục nghìn hay vài trăm nghìn chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng, theo các chuyên gia tâm lý, chính những lần trẻ đưa tay xin tiền và cách người lớn phản ứng lại là "lớp học tài chính" đầu tiên của cuộc đời. Một câu quát mắng, một lần nuông chiều vô điều kiện hay một cách ứng xử khéo léo đều có thể để lại dấu ấn theo con đến tận khi trưởng thành.
Chủ đề khiến hội phụ huynh Việt tranh cãi gắt nhất lúc này: Cha mẹ "ghi nợ" là để con cái tự lập hay quá lạnh lùng?Nuôi dạy con -
Hàng trăm câu chuyện được chia sẻ đều gợi lên một câu hỏi chung: liệu mục tiêu dạy con tự lập có nhất thiết phải bắt đầu bằng một cuốn sổ ghi nợ?