Cha mẹ đừng bỏ lỡ: 8 biểu hiện của trẻ có tư duy sáng tạo vượt trội

1 tuần trước

GĐXH - Có những đứa trẻ đi đến đâu cũng được bạn bè yêu mến, thầy cô quý trọng, người lớn dành nhiều thiện cảm. Điều đặc biệt là sức hút ấy không tự nhiên mà có. Theo các chuyên gia tâm lý, phía sau những đứa trẻ được nhiều người yêu quý thường là cách nuôi dạy rất nhất quán của cha mẹ, đặc biệt ở ba thói quen tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và khả năng xây dựng các mối quan hệ.