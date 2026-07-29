Cha mẹ đừng bỏ lỡ: 8 biểu hiện của trẻ có tư duy sáng tạo vượt trội

Thứ tư, 15:34 29/07/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Không phải mọi đứa trẻ sáng tạo đều học xuất sắc hay nổi bật từ sớm. Tuy nhiên, các em thường có cách quan sát, suy nghĩ và giải quyết vấn đề rất khác biệt.

Cha mẹ đừng bỏ lỡ: 8 biểu hiện của trẻ có tư duy sáng tạo vượt trội - Ảnh 1.


Cha mẹ đừng bỏ lỡ: 8 biểu hiện của trẻ có tư duy sáng tạo vượt trội - Ảnh 2.Cha mẹ thông thái luôn ghi nhớ 7 quy tắc giáo dục: Con lớn lên tự tin, EQ cao

GĐXH - Giáo dục con cái không chỉ là dạy kiến thức mà còn là cách cha mẹ ứng xử mỗi ngày.

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