Chăm sóc da đầu đúng cách trong mùa thu để ngăn ngừa rụng tóc

1. Biện pháp nuôi dưỡng da đầu và ngăn ngừa rụng tóc

1.1 Điều chỉnh thói quen gội và xả tóc

Đây là bước cơ bản và quan trọng nhất để chăm sóc da đầu và ngăn ngừa rụng tóc :

- Tần suất gội đầu hợp lý: Không nên gội đầu quá thường xuyên để tránh làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu. Gội quá nhiều sẽ khiến da đầu khô và dễ bị kích ứng dẫn đến rụng tóc. Tần suất hợp lý đối với type da dầu là gội 3 lần/tuần, với type da thường, da khô chỉ nên gội 2 lần/tuần

- Nhiệt độ nước: Luôn gội đầu bằng nước mát hoặc hơi ấm. Không gội bằng nước nóng, vì sẽ làm tóc khô giòn, dễ gãy rụng và kích thích tuyến dầu hoạt động mạnh hơn.

- Sử dụng dầu xả: Luôn dùng dầu xả sau mỗi lần gội; thoa dầu xả từ thân tóc xuống ngọn tóc, tránh thoa trực tiếp lên da đầu vì khiến da đầu, tóc nhanh bết.

- Sản phẩm dầu gội: Ưu tiên các sản phẩm không chứa sulfate (chất tẩy rửa mạnh); nên chọn sản phẩm chứa các thành phần dưỡng ẩm như keratin, dầu argan, panthenol (B5) hoặc chiết xuất tự nhiên như bồ kết, bưởi, sả... có tác dụng ngăn ngừa rụng tóc.

Gội đầu đúng cách và sử dụng các sản phẩm dưỡng tóc và tăng cường độ ẩm cho da đầu...

1.2 Tăng cường dưỡng ẩm sâu

Khí hậu thu hanh khô nên phải cung cấp thêm độ ẩm cho tóc, theo đó có thể áp dụng một trong những cách sau:

- Mặt nạ ủ tóc (hấp dầu): Sử dụng mặt nạ tóc dưỡng ẩm sâu 1−2 lần/tuần; có thể dùng sản phẩm chuyên dụng hoặc các nguyên liệu tự nhiên như hỗn hợp dầu dừa hoặc dầu ô liu ấm trộn với mật ong hoặc bơ, ủ trong 15-30 phút.

- Dầu dưỡng/serum: Sau khi gội đầu và tóc khô khoảng 70−80%, thoa một vài giọt serum hoặc tinh dầu dưỡng tóc như tinh dầu bưởi, dầu argan lên phần thân và ngọn tóc. Điều này giúp khóa ẩm và giảm tình trạng tóc khô xơ, chẻ ngọn.

- Massage da đầu bằng tinh dầu: Trước khi gội đầu 15−20 phút, dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng da đầu với một chút dầu dừa hoặc dầu thầu dầu. Việc này giúp kích thích lưu thông máu đến nang tóc, cung cấp dưỡng chất và thúc đẩy mọc tóc.

1.3 Tránh các tác động ảnh xấu đến mái tóc

Cần cẩn thận hơn với các thao tác hàng ngày để giảm thiểu gãy rụng:

- Sấy tóc: Hạn chế sử dụng máy sấy, máy uốn/duỗi ở nhiệt độ cao; nếu bắt buộc phải sấy, hãy dùng chế độ gió mát hoặc nhiệt độ thấp nhất và giữ máy cách tóc tối thiểu 15cm; luôn dùng xịt bảo vệ nhiệt trước khi tạo kiểu.

- Lau khô: Không vò hoặc chà xát tóc mạnh bằng khăn sau khi gội, hãy dùng khăn mềm để quấn và thấm hút nước nhẹ nhàng cho mái tóc.

- Chải tóc: Luôn sử dụng lược răng thưa hoặc lược gỗ, tuyệt đối không chải tóc khi tóc còn ướt vì đây là lúc tóc yếu và dễ đứt gãy nhất. Khi gỡ rối, hãy bắt đầu chải từ ngọn tóc rồi tiến dần lên chân tóc.

- Bảo vệ khi ra ngoài: Đội mũ hoặc dùng khăn quàng che chắn khi đi ngoài nắng gắt hoặc nơi có gió mạnh để bảo vệ tóc khỏi tia UV và ô nhiễm, giúp ngăn ngừa tình trạng khô xơ.

2. Chăm sóc sức khỏe tổng thể

2.1 Chăm sóc tóc đến từ bên trong

Dinh dưỡng khoa học, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung đủ các chất dinh dưỡng là yếu tố then chốt giúp nuôi dưỡng tóc từ gốc, cụ thể:

- Bổ sung vitamin và khoáng chất:

+ Biotin (vitamin B7): Giúp củng cố keratin, protein cấu tạo nên tóc. Thực phẩm giàu biotin bao gồm trứng, các loại hạt (óc chó, hạnh nhân), cá hồi và khoai lang.

+ Sắt: Thiếu sắt là nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc. Ăn thịt đỏ nạc, rau bina (cải bó xôi), các loại đậu và hạt bí... để bổ sung sắt.

+ Vitamin D giúp kích thích nang tóc: Tắm nắng nhẹ hoặc bổ sung qua cá béo (cá hồi, cá thu) và nấm để bổ sung vitamin D.

+ Kẽm: Giúp sửa chữa mô tóc và giữ cho tuyến dầu xung quanh nang tóc hoạt động tốt. Kẽm có nhiều trong hàu, thịt bò, hạt bí.

+ Protein đầy đủ: Tóc được làm chủ yếu từ protein. Đảm bảo ăn đủ thịt nạc, cá, trứng, sữa và các loại đậu để cung cấp "nguyên liệu" cho tóc.

+ Omega-3: Các acid béo này giúp da đầu khỏe mạnh và giảm viêm, có trong cá hồi, cá mòi, hạt chia và hạt lanh.

- Uống đủ nước:

Uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày là điều kiện tiên quyết để giữ ẩm cho toàn bộ cơ thể, bao gồm cả da đầu.

2.2 Quản lý căng thẳng và ngủ đủ giấc

- Căng thẳng (stress) kéo dài là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây rụng tóc. Hãy dành thời gian thư giãn, tập yoga, thiền hoặc các hoạt động thể chất để giữ tinh thần thoải mái hoặc dành thời gian cho sở thích cá nhân để giảm mức độ căng thẳng.

- Ngủ chất lượng: Đảm bảo ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm; giấc ngủ là thời gian cơ thể phục hồi, bao gồm cả các tế bào tóc.