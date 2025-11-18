5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao?

1 tuần trước

GĐXH - Nhiệt độ lạnh bên ngoài làm cho làn da của bạn trở nên thô ráp hơn trông thấy. Do đó, sau đây là các mẹo chăm sóc, dưỡng da mùa đông giúp cho da của bạn luôn mềm mại và ẩm mịn.