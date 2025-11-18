5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao?
GĐXH - Tóc Tiên sau 5 năm kết hôn có cuộc sống cực kỳ kín tiếng. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1989 vẫn khoe nhan sắc ngày càng trẻ đẹp của mình.
Bên cạnh việc chú trọng vào việc tẩy trang kỹ lưỡng và chăm sóc da đơn giản để làm sạch và dưỡng da bên ngoài thì cô nàng còn không quên chăm sóc và bổ sung dưỡng chất cho làn da từ bên trong.
Tóc Tiên 36 tuổi nhưng mỗi shot ảnh của cô đều khiến nhiều ngưỡng mộ bởi quá trẻ đẹp và khí chất.
Ảnh: FBNV
