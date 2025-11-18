Mới nhất
5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao?

Thứ ba, 10:51 18/11/2025 | Chăm sóc da
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tóc Tiên sau 5 năm kết hôn có cuộc sống cực kỳ kín tiếng. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1989 vẫn khoe nhan sắc ngày càng trẻ đẹp của mình.

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn "Anh trai", "Chị đẹp" biểu diễn tại Y-ConcertTự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...

5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao? - Ảnh 2.

Tóc Tiên sau khi kết hôn với Hoàng Touliver, cô vẫn giữ phong độ trong làng giải trí Việt khi hội tụ cả tài lẫn sắc trong làng giải trí Việt. Ở tuổi 36, nữ ca sĩ có vóc dáng lẫn làn da trẻ đẹp khiến fan yêu thích.

5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao? - Ảnh 3.

Ở đời thực, Tóc Tiên không chỉ chú trọng dáng, cô còn cẩn thận khi chăm sóc da. Để giữ được làn da căng mịn không tì vết, ca sĩ Tóc Tiên khẳng định dù lười đến mấy cô cũng phải tẩy trang thật kỹ, thoa serum, kem dưỡng ẩm rồi mới yên tâm đi ngủ.

5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao? - Ảnh 4.

Tóc Tiên rất chú trọng khâu tẩy trang cho da mặt thông thoáng, không bị bít tắc lỗ chân lông, từ đó hạn chế tình trạng nổi mụn.

Bên cạnh việc chú trọng vào việc tẩy trang kỹ lưỡng và chăm sóc da đơn giản để làm sạch và dưỡng da bên ngoài thì cô nàng còn không quên chăm sóc và bổ sung dưỡng chất cho làn da từ bên trong.

5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao? - Ảnh 6.

Bí quyết dưỡng da từ bên trong của Tóc Tiên là uống sinh tố từ các loại rau quả tự nhiên, giàu dinh dưỡng và khoáng chất, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và mịn màng từ sâu bên trong. Công thức sinh tố xanh thường được cô áp dụng để dưỡng da là hỗn hợp: dứa, chuối chín, cần tây, rau chân vịt.

5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao? - Ảnh 7.

Nhờ quá trình chăm sóc da kỹ càng như vậy nên làn da của cô luôn căng bóng mịn màng.

5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao? - Ảnh 8.

Mỗi lần xuất hiện, Tóc Tiên gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng.

5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao? - Ảnh 9.

Dù make-up thường xuyên nhưng da của Tóc Tiên vẫn giữ được độ đàn hồi cao.

5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao? - Ảnh 10.

Nhiều người nhận xét sắc vóc của Tóc Tiên quá trẻ so với tuổi.

Tóc Tiên 36 tuổi nhưng mỗi shot ảnh của cô đều khiến nhiều ngưỡng mộ bởi quá trẻ đẹp và khí chất.

Ảnh: FBNV

Ca sĩ Tóc Tiên tự tin khoe dáng bikini "cực phẩm" nhờ chăm chỉ làm điều nàyCa sĩ Tóc Tiên tự tin khoe dáng bikini 'cực phẩm' nhờ chăm chỉ làm điều này

GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên diện áo tắm bên bãi biển, tự tin dáng đẹp nhờ chăm tập gym nhận về nhiều lời khen ngợi về sắc vóc ngày càng thăng hạng.

Đỗ Quyên
