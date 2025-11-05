Dưỡng da khi thời tiết bước vào giai đoạn chuyển lạnh để không bị mụn
GĐXH - Nhiệt độ lạnh bên ngoài làm cho làn da của bạn trở nên thô ráp hơn trông thấy. Do đó, sau đây là các mẹo chăm sóc, dưỡng da mùa đông giúp cho da của bạn luôn mềm mại và ẩm mịn.
Lượng nước tiêu thụ
Việc giữ lượng nước cung cấp vào cơ thể luôn đủ làm cho làn da có tính đàn hồi tự nhiên ngay cả trong thời tiết lạnh và khô của mùa đông. Nhưng nhu cầu nước trong mùa đông có thể giảm vì hầu hết mọi người không có cảm giác khát.
Đặc biệt, bạn có thể sử dụng lời nhắc uống nước trên điện thoại hoặc nhấp một ngụm nước nhỏ mỗi khi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại và số cuối là số lẻ. Điều này khiến bạn không bị quên uống nước theo thời gian trong ngày để quá trình dưỡng da mùa đông mịn màng.
Dùng máy tạo ẩm
Nhiệt độ hạ thấp trong mùa lạnh thường kèm theo độ ẩm thấp và là nguyên nhân chính dẫn tới làn da bị thiếu độ ẩm tự nhiên, thô ráp, bong tróc, nứt nẻ.
Vì thế, trong nhà cần chủ động làm ẩm bằng máy tạo ẩm hoặc máy điều hòa có chức năng làm ẩm cũng là một lựa chọn tốt khi bạn dưỡng da mùa đông.
Dùng kem dưỡng ẩm thích hợp
Bạn có thể đổi loại kem dưỡng ẩm thích hợp với thời tiết bằng cách chọn dưỡng ẩm giàu tính dầu trong mùa đông thay thế dưỡng ẩm kiềm dầu dùng khi nhiệt độ tăng cao trong mùa hè và làn da bài tiết nhiều mồ hôi.
Việc này không chỉ giúp giữ nước trong da mà còn tạo cho môi trường dưỡng ẩm tốt hơn. Ngoài ra, tinh chất giàu tính dầu có thể áp dụng được cho các sản phẩm dưỡng da mùa đông như sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội đầu.
Sử dụng thực phẩm giàu omega-3
Chất béo có thành phần dinh dưỡng omega-3 đặc biệt có lợi cho việc bảo vệ làn da trước thời tiết hanh khô của mùa đông. Cách nhận biết đơn giản cơ thể đang thiếu omega-3 đó là khi bàn tay không có cảm giác mềm mại.
Tránh tắm nước quá nóng
Thật tuyệt vời khi được tắm trong làn nước ấm vào mùa đông. Tuy nhiên, bạn cần tránh ngâm mình trong bồn nước quá nóng trong thời gian dài. Bởi vì nhiệt độ cao của nước hòa lẫn xà phòng hoặc nước hoa làm cho lớp dầu tự nhiên cạn kiệt. Từ đó, dưỡng da mùa đông của bạn sẽ thất bại vì làn da dễ khô và nứt nẻ.
Trường hợp khi bước ra khỏi nhà tắm bạn thấy da mẩn đỏ và ngứa, đó là dấu hiệu chính cho thấy nước đã làm khô da vì bạn đã tắm nước quá nóng.
Tránh các chất tẩy rửa hóa học
Làn da không chỉ là một cơ quan lớn trong cơ thể mà có tác dụng thẩm thấu cao. Hiểu theo cách đơn giản là bạn bôi bất cứ thứ gì lên da thì các chất đều đi vào cơ thể và dòng máu.
Do đó, sử dụng chất tẩy rửa có tính diệt khuẩn mạnh hoặc sản phẩm chăm sóc da khô có tính cồn sẽ tước đi lớp dầu tự nhiên có trên da. Bạn nên chuyển sang chất tẩy rửa hữu cơ và tránh sử dụng nước hoa. Thay vào đó có thể dùng các loại tinh dầu.
